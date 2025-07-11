Cypress Hill – Kneecap: Η ζωντανή ιστορία του hip hop συναντά το μέλλον στο Rockwave

Δεν περιμένεις εμάς για να μάθεις πόσο ιστορική προβλέπεται να είναι η βραδιά που θα ζήσουμε την Κυριακή 13/07 στην Μαλακάσα. Ένα θρυλικό συγκρότημα – κεφάλαιο στην ιστορία του hip hop θα συναντήσει την φωνή της νέας γενιάς, στην απόλυτη hip hop βραδιά του Rockwave.

Αν είσαι hip hop head σίγουρα έχεις ήδη ενθουσιαστεί για το line up της Κυριακής 13/07, σίγουρα έχεις καταλάβει τι πρόκειται να ζήσουμε. Αυτό το κείμενο το γράφω πιο πολύ για να μεταφέρω τον δικό μου (και πολλών άλλων σίγουρα) ενθουσιασμό για τα όσα πρόκειται να ζήσουμε την πιο hip hop βραδιά του φετινού, επετειακού Rockwave. Δεν μας δίνεται πολύ συχνά η ευκαιρία να δούμε live ένα συγκρότημα – θρύλο του hip hop, την ίδια βραδιά με τους πλέον πολυσυζητημένους εκπροσώπους της νέας γενιάς – και μάλιστα τη στιγμή που τους έχουμε περισσότερο ανάγκη.

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