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BP πουλά την αιολική της δραστηριότητα στις ΗΠΑ στην LS Power
Επιχειρήσεις
13:19 - 18 Ιουλ 2025

BP πουλά την αιολική της δραστηριότητα στις ΗΠΑ στην LS Power

Reporter.gr Newsroom
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Η ενεργειακή εταιρεία BP ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι συμφώνησε να πουλήσει τη δραστηριότητά της στην αιολική ενέργεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, bp Wind Energy, στον αμερικανικό φορέα διαχείρισης συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας LS Power.

Η BP προχωρά σε αποεπενδύσεις και λύση συνεργασιών, καθώς δέχεται αυξανόμενη πίεση από επενδυτές να βελτιώσει την κερδοφορία της, μετά την υποαπόδοση της μετοχής της σε σχέση με τους ανταγωνιστές της.

Η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο του σχεδίου του νέου διευθύνοντος συμβούλου, Murray Auchincloss, να μειώσει τις επενδύσεις της BP στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να αυξήσει τις δαπάνες στον τομέα του πετρελαίου και φυσικού αερίου, με στόχο την ενίσχυση των αποδόσεων.

Η bp Wind Energy θα ανήκει και θα λειτουργεί στο εξής μέσω της Clearlight Energy, θυγατρικής της LS Power, σύμφωνα με την ανακοίνωση της BP.

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