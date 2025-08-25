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Για τους Στρατάκηδες, η κρητική μουσική κοιτάζει απευθείας στην ψυχή
monopoli.gr
Magazino
15:15 - 25 Αυγ 2025

Για τους Στρατάκηδες, η κρητική μουσική κοιτάζει απευθείας στην ψυχή

Reporter.gr Newsroom
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Αν κρατούν κάτι από αυτά τα σχεδόν 15 χρόνια πορείας, αυτό είναι η ουσιαστική σύνδεση με το κοινό – συνοδοιπόρο τους. Λίγο πριν τη μεγάλη συνάντηση με το κοινό τους, στις 3 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη, ο Γιώργος Στρατάκης μάς μιλά για τη δύναμη της κρητικής μουσικής να ενεργοποιεί μέσα μας κάτι αρχέγονο.

Αν το καλοσκεφτείς, αυτό που έχουν καταφέρει οι Στρατάκηδες – δηλαδή ο Νίκος και ο Γιώργος Στρατάκης – δεν είναι καθόλου απλό. Δεν προέρχονται από μουσική οικογένεια, κι όμως χωρίς να το καταλάβουν βρέθηκαν να ‘συνομιλούν’ με τη μουσική, από μικρή ηλικία. Ξεκινώντας από ένα χωριό στον νομό Ηρακλείου, έχοντας δάσκαλο – μεταξύ άλλων – τον Ψαραντώνη, έχουν φτάσει σήμερα να ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα, πολλά χιλιόμετρα μακριά από την πατρίδα τους, την Κρήτη. Κι αυτό γιατί, τα τελευταία 15 σχεδόν χρόνια έχουν αφήσει το δικό τους στίγμα στην κρητική μουσική, η οποία, χάρη σε εκείνους και άλλους αξιόλογους Κρητικούς μουσικούς, όχι μόνο παραμένει ζωντανή, αλλά ανανεώνεται, παίρνει νέα πνοή, είναι, αυτό που λέμε, σύγχρονη, χωρίς να χάνει την επαφή με τις ρίζες της.

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