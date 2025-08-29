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1ο Greek Fashion Festival: Η ελληνική μόδα συναντά τον πολιτισμό σε μια διήμερη γιορτή στην Πειραιώς 260
Magazino
07:50 - 29 Αυγ 2025

1ο Greek Fashion Festival: Η ελληνική μόδα συναντά τον πολιτισμό σε μια διήμερη γιορτή στην Πειραιώς 260

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Ένωση Σχεδιαστών Μόδας – Hellenic Fashion Designers Association διοργανώνει το 1ο Greek Fashion Festival 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2025 στον Χώρο Δ’ της Πειραιώς 260, με την υπογραφή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2025.  

Το 1ο Greek Fashion Festival με την υπογραφή της Ελληνικής Ένωσης Σχεδιαστών Μόδας είναι γεγονός. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου στον Χώρο Δ’ της Πειραιώς 260, η ελληνική μόδα, συναντά τον πολιτισμό σε μια διήμερη γιορτή δημιουργικότητας και έμπνευσης, με την υποστήριξη του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, ο κόσμος της μόδας, του θεάτρου, της μουσικής, της όπερας και της performance, θα σμίξουν με την πρωτοποριακή παράσταση Dramodé, με τη συμμετοχή 62 καλλιτεχνών.

Την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει με μία σειρά από εκπαιδευτικά workshops και θεματικές συζητήσεις με σημαντικούς ομιλήτες που θα αναδείξουν επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν τον χώρο της μόδας. Η ημέρα θα κορυφωθεί με το Musical Chairs Fashion Show, ένα ανατρεπτικό fashion show που συνδυάζει την κλασική αισθητική των 50s με σύγχρονο χιούμορ και κοινωνική κριτική.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

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