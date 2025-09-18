18 Έλληνες σχεδιαστές στήνουν ένα διαφορετικό fashion show στο Φεστιβάλ Αθηνών

Τη δε Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, το πρόγραμμα ξεκινά με εκπαιδευτικά workshops και θεματικές συζητήσεις με σημαντικούς ομιλητές για ζητήματα που απασχολούν τον χώρο της μόδας. Η ημέρα θα κορυφωθεί με το Musical Chairs Fashion Show με παρουσιαστή τον Γιώργο Ριζόπουλο: Ένα ανατρεπτικό ντεφιλέ που συνδυάζει την κλασική αισθητική των 50s με σύγχρονο χιούμορ και κοινωνική κριτική. Μοντέλα θα συναγωνιστούν στο παιχνίδι των “μουσικών καρεκλών” – μια έξυπνη μεταφορά του φαινομένου του “front row” στα διεθνή fashion weeks.

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