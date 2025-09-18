18 Έλληνες σχεδιαστές στήνουν ένα διαφορετικό fashion show στο Φεστιβάλ Αθηνών

Την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, δεκαοχτώ κορυφαίοι Έλληνες σχεδιαστές εμπνέονται από εμβληματικές παραστάσεις της εβδομηντάχρονης ιστορίας του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, συμπράττουν με τη σκηνοθέτιδα και χορογράφο Ζωή Χατζηαντωνίου και παρουσιάζουν το Dramodé, μια μοναδική παράσταση – θεατρικό ντεφιλέ. Σε συνεργασία με περισσότερους από 55 ηθοποιούς, λυρικούς τραγουδιστές και χορευτές, ζωντανεύουν επί σκηνής η Μήδεια, η Νόρμα, ο Ιππόλυτος, η Μπλανς Ντιμπουά και τα ερωτευμένα ζευγάρια του Ονείρου Θερινής Νυκτός.
Τη δε Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, το πρόγραμμα ξεκινά με εκπαιδευτικά workshops και θεματικές συζητήσεις με σημαντικούς ομιλητές για ζητήματα που απασχολούν τον χώρο της μόδας. Η ημέρα θα κορυφωθεί με το Musical Chairs Fashion Show με παρουσιαστή τον Γιώργο Ριζόπουλο: Ένα ανατρεπτικό ντεφιλέ που συνδυάζει την κλασική αισθητική των 50s με σύγχρονο χιούμορ και κοινωνική κριτική. Μοντέλα θα συναγωνιστούν στο παιχνίδι των “μουσικών καρεκλών” – μια έξυπνη μεταφορά του φαινομένου του “front row” στα διεθνή fashion weeks.
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