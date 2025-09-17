Γιάννα Γραμματοπούλου: Η Art Athina αποτυπώνει τον παλμό της εποχής

Λίγες ώρες μας χωρίζουν από τα εγκαίνια της 28ης Art Athina, της ετήσιας φουάρ που διοργανώνει εδώ και πάνω από τριάντα χρόνια ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αιθουσών Τέχνης, μέσα από την οποία αποτυπώνονται οι κυριότερες τάσεις της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας στην Ελλάδα.

Προτείνοντας, όπως κάθε χρόνο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με ομιλίες, εκδηλώσεις, performances κ.ά., η Art Athina περιμένει και φέτος, από τις 18 έως και τις 22 Σεπτεμβρίου το φιλότεχνο κοινό στο Ζάππειο Μέγαρο, στην καρδιά της Αθήνας, εκεί όπου τόσο ταιριαστά έχει βρει «το σπίτι της» τα τελευταία χρόνια.

Με την ευκαιρία της φετινής διοργάνωσης, η πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αιθουσών Τέχνης, Γιάννα Γραμματοπούλου, μίλησε στο monopoli για τα καινούργια στοιχεία που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Art Athina 2025, αλλά και για τις δράσεις της φουάρ που υπερβαίνουν το πλαίσιο της έκθεσης για να διαχυθούν στον χώρο και τον χρόνο, όπως οι popupεκθέσεις, το ετήσιο βραβείο για νέους καλλιτέχνες κ.λπ.

Διαβάστε τη συνέντευξη στο monopoli.gr