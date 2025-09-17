ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γιάννα Γραμματοπούλου: Η Art Athina αποτυπώνει τον παλμό της εποχής
Magazino
14:43 - 17 Σεπ 2025

Γιάννα Γραμματοπούλου: Η Art Athina αποτυπώνει τον παλμό της εποχής

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Λίγες ώρες μας χωρίζουν από τα εγκαίνια της 28ης Art Athina, της ετήσιας φουάρ που διοργανώνει εδώ και πάνω από τριάντα χρόνια ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αιθουσών Τέχνης, μέσα από την οποία αποτυπώνονται οι κυριότερες τάσεις της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας στην Ελλάδα.

Προτείνοντας, όπως κάθε χρόνο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με ομιλίες, εκδηλώσεις, performances κ.ά., η Art Athina περιμένει και φέτος, από τις 18 έως και τις 22 Σεπτεμβρίου το φιλότεχνο κοινό στο Ζάππειο Μέγαρο, στην καρδιά της Αθήνας, εκεί όπου τόσο ταιριαστά έχει βρει «το σπίτι της» τα τελευταία χρόνια.

Με την ευκαιρία της φετινής διοργάνωσης, η πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αιθουσών Τέχνης, Γιάννα Γραμματοπούλου, μίλησε στο monopoli για τα καινούργια στοιχεία που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Art Athina 2025, αλλά και για τις δράσεις της φουάρ που υπερβαίνουν το πλαίσιο της έκθεσης για να διαχυθούν στον χώρο και τον χρόνο, όπως οι popupεκθέσεις, το ετήσιο βραβείο για νέους καλλιτέχνες κ.λπ.

Διαβάστε τη συνέντευξη στο monopoli.gr

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πετρέλαιο: Περιορισμένες απώλειες λόγω γεωπολιτικών ανησυχιών
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Περιορισμένες απώλειες λόγω γεωπολιτικών ανησυχιών

Επιθεώρηση Εργασίας: Αύξηση 10% των ελέγχων στον τουριστικό τομέα φέτος το καλοκαίρι
Εργασιακά

Επιθεώρηση Εργασίας: Αύξηση 10% των ελέγχων στον τουριστικό τομέα φέτος το καλοκαίρι

Παράταση έως 11 Σεπτεμβρίου 2026 για την εξαγορά καταπατημένων εκτάσεων
Ακίνητα

Παράταση έως 11 Σεπτεμβρίου 2026 για την εξαγορά καταπατημένων εκτάσεων

Στη ζώνη των $116.500 το Bitcoin πριν τη συνεδρίαση της Fed
Νομίσματα

Στη ζώνη των $116.500 το Bitcoin πριν τη συνεδρίαση της Fed

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αποκαλυπτήρια της εικαστικής ταυτότητας του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
Magazino

Αποκαλυπτήρια της εικαστικής ταυτότητας του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Art Athina 2025: Σύγχρονη τέχνη σε όλες της τις εκφάνσεις
Magazino

Art Athina 2025: Σύγχρονη τέχνη σε όλες της τις εκφάνσεις

Art Athina 2024: Ένα πενθήμερο για τη σύγχρονη τέχνη στο Ζάππειο
Magazino

Art Athina 2024: Ένα πενθήμερο για τη σύγχρονη τέχνη στο Ζάππειο

Art Athina 2023: Η μεγάλη αθηναϊκή φουάρ επιστρέφει στο Ζάππειο
Magazino

Art Athina 2023: Η μεγάλη αθηναϊκή φουάρ επιστρέφει στο Ζάππειο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
09/07/2026 - 23:59

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

Πολιτική
09/07/2026 - 23:51

Βουλή: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται μομφή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:40

ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 23:28

Wall: Ράλι με ώθηση από τους ημιαγωγούς – Υποχώρησε το πετρέλαιο παρά την ένταση με Ιράν

Πολιτική
09/07/2026 - 23:06

Μύλος στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου: Πολάκης και Παππάς λένε «όχι» στην αναβολή της ΚΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:05

Νέες ρυθμίσεις για πληρωμές και ανειλημμένες υποχρεώσεις των Νέων Αγροτών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 22:55

ΔΙΑΣ: Ιστορικό ρεκόρ σε συναλλαγές και κέρδη το 2025 – Το IRIS φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:45

Ισπανία: Σχέδιο - μαμούθ για κοινό μηχανισμό ευρωπαϊκού δανεισμού έως €850 δισ. τον χρόνο

Magazino
09/07/2026 - 22:32

Τι κερδίζει ένα παιδί όταν παίζει ελεύθερα

Υγεία
09/07/2026 - 22:20

ΙΣΠ: Απερίφραστη καταδίκη για τα επεισόδια βίας στο Θριάσιο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:15

Λαγκάρντ: Διαψεύδει τα σενάρια για την προεδρία της Γαλλίας – «Δεν θα είμαι υποψήφια»

Πολιτική
09/07/2026 - 22:06

Απάντηση Τσίπρα σε Γεωργιάδη με ανέκδοτο του Γεωργίου Παπανδρέου: «Μας υβρίζει, αλλά δεν έχει καμία σημασία»

Πολιτική
09/07/2026 - 21:55

Μητσοτάκης: «Αδικούμε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όταν τη βλέπουμε μόνο μέσα από τα ελληνοτουρκικά»

Ακίνητα
09/07/2026 - 21:45

Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας: Ψηφίστηκε η Σύμβαση Παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης

Πολιτική
09/07/2026 - 21:35

Δημοσκόπηση Pulse: Η ακρίβεια «καίει» 9 στους 10 – Οι μισοί θέλουν εκλογές το 2026

Υγεία
09/07/2026 - 21:31

8 κίνδυνοι για την υγεία που κρύβει το καλοκαίρι – Και πώς να προστατευτεί όλη η οικογένεια

Ειδήσεις
09/07/2026 - 21:01

Ομάν σε ΟΗΕ: «Όχι» σε τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ – Μήνυμα υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

Πολιτική
09/07/2026 - 20:55

Ανδρουλάκης: Σχέδιο 17 σημείων για τους συνταξιούχους - Επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:44

Ασπρόπυργος: Δύο συλλήψεις για τη φωτιά και την έκρηξη – Στο μικροσκόπιο οι εργασίες με οξυγόνο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:28

Έμπολα: Η ταχύτερα καταγεγραμμένη εξαπλούμενη επιδημία στο Κονγκό – Πάνω από 600 νεκροί

Οικονομία
09/07/2026 - 20:15

Πιερρακάκης: Το ψηφιακό ευρώ θα είναι πραγματικότητα έως το 2029

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 20:00

Ευρωαγορές: Αναστροφή κλίματος και άνοδος με οδηγό τους ημιαγωγούς

Πολιτική
09/07/2026 - 19:42

Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Ο Πολάκης διεκδικεί την αρχηγία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:38

Φλόριντα: Το αεροδρόμιο μετονομάστηκε σε «President Donald J. Trump International Airport»

Πολιτική
09/07/2026 - 19:25

Πολάκης πριν την κρίσιμη KE: Kαλεί τους αποχωρούντες να μην συμμετάσχουν στην ψηφοφορία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:09

Βρετανία: Σε εξέλιξη η διαδικασία διαδοχής Στάρμερ στους Εργατικούς – Φαβορί ο Άντι Μπέρναμ

Ανακοινώσεις
09/07/2026 - 18:55

Fais Group: Επιστροφή κεφαλαίου 0,11133 ευρώ ανά μετοχή από 17 Ιουλίου

Ειδήσεις
09/07/2026 - 18:55

ΔΟΕ, ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα και ΠΟΕ: Οι επιπτώσεις του πολέμου ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγάλο διάστημα

Πολιτική
09/07/2026 - 18:45

Συνάντηση Τσίπρα - Μοσκοβισί: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να απαντήσουν στην άνοδο της Ακροδεξιάς

Φορολογία
09/07/2026 - 18:33

ΑΑΔΕ: Νέες απλουστεύσεις για τις επαναλαμβανόμενες εισαγωγές όμοιων εμπορευμάτων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ