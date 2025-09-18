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Οι «Κακές Ιδέες» των Ατζαράκη – Ζάμπρα είναι μια από τις καλύτερες ιδέες στην ελληνική TV αυτή τη στιγμή
Magazino
11:21 - 18 Σεπ 2025

Οι «Κακές Ιδέες» των Ατζαράκη – Ζάμπρα είναι μια από τις καλύτερες ιδέες στην ελληνική TV αυτή τη στιγμή

Reporter.gr Newsroom
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Για εμάς που έχουμε αγαπήσει το χιούμορ του Διονύση Ατζαράκη και του Θωμά Ζάμπρα, από τις εποχές του Cineλθετε, αυτή είναι μια μεγάλη ημερα. Κι αυτό γιατί επιτέλους, απόψε (Δευτέρα 15/09 στις 23:00 στο COSMOTE CINEMA 1HD) θα κάνει πρεμιέρα η νέα τους σειρά – μια σειρά που οριακά είχε φτάσει τον μύθο του “Six seasons and a movie” του Community, που πράγματι είναι αυτό που πολύ συχνά ακούμε, αλλά σπάνια ισχύει: πολυαναμενόμενη.

Δεν χρησιμοποιώ αυτο το επίθετο ακριβώς κυριολεκτικά – αν και πράγματι την περιμέναμε καιρό – αλλά περισσότερο, γιατί η νεα κωμική σειρά δράσης των Διονύση Ατζαράκη και Θωμά Ζάμπρα, με τίτλο “Κακές Ιδέες”, σε συμπαραγωγή της COSMOTE TV, επιδιώκει να φέρει στην ελληνική τηλεόραση κάτι διαφορετικό από αυτά που έχουμε συνηθίσει.

Είναι γεγονός ότι δεν βλέπουμε συχνά καλές κωμικές σειρές στην τηλεόραση – πόσο μάλλον κωμωδίες δράσης. Δεν παραπονιόμαστε, μια καλή, δραματική σειρά μπορεί να είναι εξίσου ενδιαφέρουσα, όμως μας έχει λείψει μια πραγματικά αστεία και κυρίως ευφάνταστη κωμωδία, που όντως θα μας κάνει να γελάσουμε.

Αυτό προσπαθούν να κάνουν ο Θωμάς Ζάμπρας και ο Διονύσης Ατζαράκης στις “Κακές Ιδέες”, έχοντας επιστρατεύσει μάλιστα ένα all star cast, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την Μαίρη Συνατσάκη, την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, την Μαρία Καβογιάννη, τον Θανάση Αλευρά, τον Ζερόμ Καλουτά, τον Γιάννη Μποσταντζόγλου και πολλούς πολλούς ακόμα που δεν θα αποκαλύψω εδώ, μιας και ένα από τα highlights της σειράς είναι σίγουρα τα φοβερά cameo.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

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