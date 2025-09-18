ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Νέο ιστορικό ρεκόρ στον ιαπωνικό Nikkei 225
Χρηματιστήρια
10:00 - 18 Σεπ 2025

Νέο ιστορικό ρεκόρ στον ιαπωνικό Nikkei 225

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας αυξήθηκε κατά 1,13% σημειώνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ την Πέμπτη (18/9). Τα περισσότερα κέρδη καταγράφηκαν σε μετοχές ακινήτων και τεχνολογίας.

Η μείωση των επιτοκίων από τη Fed αποτελεί ασφαλώς κεντρικό ζήτημα «συζήτησης» σε όλες τις αγορές παγκοσμίως και η Ασία δεν αποτέλεσε εξαίρεση.

Οι ασιατικές μετοχές τσιπ σημείωσαν άνοδο μετά από μια έκθεση που ισχυρίστηκε ότι η Κίνα έχει απαγορεύσει τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia.

Οι μετοχές της SK Hynix της Νότιας Κορέας, η οποία προμηθεύει τσιπ μνήμης στην Nvidia, σημείωσαν άνοδο 5,5%. Η TSMC, η οποία κατασκευάζει τις μονάδες επεξεργασίας γραφικών υψηλής απόδοσης της Nvidia που βοηθούν στην τροφοδοσία μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, σημείωσε μικρότερη άνοδο 0,79%.

Η Samsung Electronics σημείωσε άνοδο 2%, η Advantest κέρδισε 3,54% και η Tokyo Electron σημείωσε άνοδο 4,54%.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 0,96%, ωστόσο ο ASX/S&P 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,51%. Οι μετοχές του αυστραλιανού παραγωγού φυσικού αερίου Santos υποχώρησαν πάνω από 11% στα 6,78 δολάρια Αυστραλίας, αφού μια κοινοπραξία με επικεφαλής την Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου του Άμπου Ντάμπι (ADNOC) ματαίωσε την προσφορά εξαγοράς ύψους 18,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,17%, ενώ ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής χώρας έχασε 0,23%.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Γύρισαν πλάτη» στη ρύθμιση οι καταπατητές του Δημοσίου - Παράταση και νέα ευκαιρία
Ακίνητα

«Γύρισαν πλάτη» στη ρύθμιση οι καταπατητές του Δημοσίου - Παράταση και νέα ευκαιρία

«Cancel» δια χειρός MAGA ένας ακόμα κωμικός - «Κόπηκε» η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ
Ειδήσεις

«Cancel» δια χειρός MAGA ένας ακόμα κωμικός - «Κόπηκε» η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ

Τι έδειξαν όλες οι δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ
Πολιτική

Τι έδειξαν όλες οι δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ

Wall Street: Ήπιες απώλειες μετά τις δηλώσεις Πάουελ – «Διασώθηκε» μόνο ο Dow Jones
Χρηματιστήρια

Wall Street: Ήπιες απώλειες μετά τις δηλώσεις Πάουελ – «Διασώθηκε» μόνο ο Dow Jones

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Καμπανάκι» ESM: Η ανθεκτικότητα της Ευρωζώνης δεν είναι δεδομένη
Ειδήσεις

«Καμπανάκι» ESM: Η ανθεκτικότητα της Ευρωζώνης δεν είναι δεδομένη

Δυναμικό rebound στις ασιατικές αγορές - Άλμα για τον Kospi
Χρηματιστήρια

Δυναμικό rebound στις ασιατικές αγορές - Άλμα για τον Kospi

Ισχυρές πιέσεις στις ασιατικές αγορές με «βουτιά» 5% του Kospi
Χρηματιστήρια

Ισχυρές πιέσεις στις ασιατικές αγορές με «βουτιά» 5% του Kospi

Γερμανία: Ο ακροδεξιός εξτρεμισμός σπάει κάθε προηγούμενο ρεκόρ
Ειδήσεις

Γερμανία: Ο ακροδεξιός εξτρεμισμός σπάει κάθε προηγούμενο ρεκόρ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
10/07/2026 - 09:13

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Νέα πρόσκληση €10 εκατ. για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού σε 35 Δήμους

Οικονομία
10/07/2026 - 08:59

Πληθωρισμός: «Ροκανίζει» εισοδήματα και ΑΕΠ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/07/2026 - 08:30

Κάθετος Διάδρομος: Κινήσεις στη σκακιέρα ανταγωνιστικότητας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/07/2026 - 08:22

Υδρογονάνθρακες: Στην τελική ευθεία το Block 2 – Κρίσιμη η Περιβαλλοντική Μελέτη

Ειδήσεις
10/07/2026 - 08:10

Ισπανία: Δώδεκα νεκροί από δασική πυρκαγιά στην Αλμερία

Ειδήσεις
10/07/2026 - 08:04

WSJ: Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι το Ιράν κατέστρωσε νέο σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ

Οικονομία
09/07/2026 - 23:59

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

Πολιτική
09/07/2026 - 23:51

Βουλή: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται μομφή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:40

ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 23:28

Wall: Ράλι με ώθηση από τους ημιαγωγούς – Υποχώρησε το πετρέλαιο παρά την ένταση με Ιράν

Πολιτική
09/07/2026 - 23:06

Μύλος στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου: Πολάκης και Παππάς λένε «όχι» στην αναβολή της ΚΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:05

Νέες ρυθμίσεις για πληρωμές και ανειλημμένες υποχρεώσεις των Νέων Αγροτών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 22:55

ΔΙΑΣ: Ιστορικό ρεκόρ σε συναλλαγές και κέρδη το 2025 – Το IRIS φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:45

Ισπανία: Σχέδιο - μαμούθ για κοινό μηχανισμό ευρωπαϊκού δανεισμού έως €850 δισ. τον χρόνο

Magazino
09/07/2026 - 22:32

Τι κερδίζει ένα παιδί όταν παίζει ελεύθερα

Υγεία
09/07/2026 - 22:20

ΙΣΠ: Απερίφραστη καταδίκη για τα επεισόδια βίας στο Θριάσιο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:15

Λαγκάρντ: Διαψεύδει τα σενάρια για την προεδρία της Γαλλίας – «Δεν θα είμαι υποψήφια»

Πολιτική
09/07/2026 - 22:06

Απάντηση Τσίπρα σε Γεωργιάδη με ανέκδοτο του Γεωργίου Παπανδρέου: «Μας υβρίζει, αλλά δεν έχει καμία σημασία»

Πολιτική
09/07/2026 - 21:55

Μητσοτάκης: «Αδικούμε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όταν τη βλέπουμε μόνο μέσα από τα ελληνοτουρκικά»

Ακίνητα
09/07/2026 - 21:45

Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας: Ψηφίστηκε η Σύμβαση Παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης

Πολιτική
09/07/2026 - 21:35

Δημοσκόπηση Pulse: Η ακρίβεια «καίει» 9 στους 10 – Οι μισοί θέλουν εκλογές το 2026

Υγεία
09/07/2026 - 21:31

8 κίνδυνοι για την υγεία που κρύβει το καλοκαίρι – Και πώς να προστατευτεί όλη η οικογένεια

Ειδήσεις
09/07/2026 - 21:01

Ομάν σε ΟΗΕ: «Όχι» σε τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ – Μήνυμα υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

Πολιτική
09/07/2026 - 20:55

Ανδρουλάκης: Σχέδιο 17 σημείων για τους συνταξιούχους - Επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:44

Ασπρόπυργος: Δύο συλλήψεις για τη φωτιά και την έκρηξη – Στο μικροσκόπιο οι εργασίες με οξυγόνο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:28

Έμπολα: Η ταχύτερα καταγεγραμμένη εξαπλούμενη επιδημία στο Κονγκό – Πάνω από 600 νεκροί

Οικονομία
09/07/2026 - 20:15

Πιερρακάκης: Το ψηφιακό ευρώ θα είναι πραγματικότητα έως το 2029

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 20:00

Ευρωαγορές: Αναστροφή κλίματος και άνοδος με οδηγό τους ημιαγωγούς

Πολιτική
09/07/2026 - 19:42

Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Ο Πολάκης διεκδικεί την αρχηγία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:38

Φλόριντα: Το αεροδρόμιο μετονομάστηκε σε «President Donald J. Trump International Airport»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ