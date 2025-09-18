Χρηματιστήριο: Γιατί έχασε το momentum του α' εξαμήνου - Ενδείξεις ότι θα επανέλθει

Οι γεωπολιτικές εντάσεις και αβεβαιότητες έχουν παίξει καταλυτικό ρόλο στην πορεία της αγοράς στις τελευταίες συνεδριάσεις με τον ΓΔ να υποχωρεί στις 2019 μονάδες -0,69% και μάλιστα με πολύ αυξημένο τζίρο στα 265 εκ. ευρώ.

Η χθεσινοβραδινή απόφαση της Fed για μείωση των επιτοκίων του δολαρίου κατά -0,25%, σε συνδυασμό με το λεκτικό γύρω από την εξέλιξη της νομισματικής χαλάρωσης άφησε τις αγορές με μικτά πρόσημα (Dow +0.57%, S&P -0.09%) αναμένοντας άλλες δύο μειώσεις έως το τέλος του έτους.

Στα θετικά της ημέρας η ταυτόχρονη ανακοίνωση εξαιρετικών αποτελεσμάτων δύο εταιριών της υψηλής κεφαλαιοποίησης, με την CENER να εκπλήσσει θετικά τους αναλυτές με μεγέθη αρκετά πάνω από τις προβλέψεις (έσοδα +26%, ebitda +43% και κέρδη +69% με το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών να υπερβαίνει τα 3,3 δις. ενώ η ΛΑΜΔΑ (η οποία παραμένει η μόνη μετοχή του FTSE με αρνητική απόδοση από την αρχή του χρόνου) ουσιαστικά άλλαξε επίπεδο μετά το εξαιρετικό σετ αποτελεσμάτων με τα έσοδα +26%, τα ebitda +93% προ αποτιμήσεων και +343% μετά ενώ τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 128 εκ. (από ζημιές το 2024). Αξίζει να αναφέρουμε ότι η εσωτερική αξία της μετοχής ανέβηκε στα 9,22 (από 8,28) κάτι που δίνει στην τρέχουσα τιμή discount 25% περίπου.

Σχετικά αισιόδοξο και το cc της ΑΡΑΙΓ όπου παρά τις προκλήσεις και τις γεωπολιτικές συνθήκες θεωρεί ότι θα επιτευχθούν οι στόχοι για το σύνολο της χρονιάς ενώ το γνωστό πρόβλημα που υπάρχει με την συντήρηση των κινητήρων GTF αναμένετε να ολοκληρωθεί εντός τριετίας (το αργότερο).

Σημαντική και η έκθεση της SocGen για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας δίνοντας έμφαση στον ευρωπαϊκό νότο και στην υπεροχή τους σε δημοσιονομικό επίπεδο (ειδικά σε ότι αφορά στα πρωτογενή πλεονάσματα) εκτιμώντας ότι η αποκλιμάκωση του ασφαλίστρου κινδύνου των χρηματιστηρίων του Νότου (Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα) ωθεί και τις αποδόσεις σε υψηλότερα επίπεδα.

Στο ίδιο μήκος κινούνται και οι εκθέσεις εγχώριων οίκων για ελληνικές εισηγμένες με την Piraeus Sec να ανεβάζει την σύσταση και την τιμή στόχο για την ΜΟΗ στα 30,5 ευρώ, ενώ και η NBG Sec έχει σύσταση αγοράς για την ΑΡΑΙΓ με τιμή στόχο τα 19,2 ευρώ.

Όλα τα παραπάνω μένει να αποτυπωθούν και στο ταμπλό που δείχνει να έχει χάσει το momentum που είχε στο πρώτο εξάμηνο του έτους, εν αντιθέσει με τα εταιρικά αποτελέσματα που φωνάζουν – σε πολλές περιπτώσεις – ότι βρισκόμαστε ακόμα στην μέση του δρόμου.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης