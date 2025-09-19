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ΦΠΑ κάθε μήνα: Ποιες επιχειρήσεις εντάσσονται από την 1η Οκτωβρίου
Φορολογία
08:36 - 19 Σεπ 2025

ΦΠΑ κάθε μήνα: Ποιες επιχειρήσεις εντάσσονται από την 1η Οκτωβρίου

Γιώργος Αλεξάκης
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Σε φάση εκκίνησης είναι η δεύτερη φάση της εφαρμογής του νέου καθεστώτος με την υποβολή του ΦΠΑ σε μηνιαία βάση, που στόχο έχει τη βελτίωση της εισπραξιμότητας του φόρου αποτροπή φαινομένων εταιρειών που δημιουργούνται εν "μία νυκτί" και μετά εξαφανίζονται, σε σύντομο διάστημα, “υφαρπάζοντας” μεγάλα ποσά.

Συγκεκριμένα, από την αρχή του επόμενου μήνα, στο νέο καθεστώς μπορεί να ενταχθούν οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και έχουν ξεκινήσει τη δραστηριότητά τους μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Σύμφωνα με την απόφαση της ΑΑΔΕ, η υπαγωγή των επιχειρήσεων αυτών στη μηνιαία υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ θα είναι, σε πρώτη φάση, προαιρετική.

Η πρώτη εφαρμογή, που ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2025, κάλυψε 92.590 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με έναρξη δραστηριότητας από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως και τις 31 Μαρτίου 2025. Αυτές και αυτοί ξεκίνησαν με τα νέα δεδομένα αντί το παλαιότερο τριμηνιαίο σύστημα.

Σε αυτήν, μάλιστα, τη χωρία ήταν όλες οι εταιρείες, ανεξάρτητα, εάν έχουν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία. Ωστόσο μετά την πάροδο 24 μηνών από την έναρξη των εργασιών τους, μπορούν να επιστρέψουν σε τριμηνιαία υποβολή, εφόσον το επιθυμούν.

Με βάση, πάντως, το γενικότερο σχεδιασμό, η ένταξη στο καθεστώς μηνιαίας υποβολής ΦΠΑ θα είναι υποχρεωτική για το σύνολο των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών. Η αλλαγή του τρόπου απόδοσης του ΦΠΑ, που αποτελεί το σημαντικό πυλώνα των εσόδων για τον κρατικό κρίνεται αναγκαία για να μειωθεί το “κενό” ΦΠΑ που εφόσον περιορισθεί αισθητά κα φθάσει σταδιακά στον μέσο όρο της Ε.Ε., δηλαδή στο 7% θα φέρει όφελος 1,5 δισεκ. όσο σχεδόν το "πακέτο ΔΕΘ".
Τι προσφέρει

Συνολικά, η μηνιαία δήλωση ΦΠΑ χαρακτηρίζεται ως ένα από τα αποτελεσματικότερα εργαλεία της Φορολογικής Διοίκησης, καθώς:

*Παρέχει άμεση εικόνα των εισροών και εκροών των επιχειρήσεων,

*περιορίζει τον κίνδυνο καθυστερήσεων και συσσώρευσης οφειλών, και:

*επιτρέπει ταχύτερο εντοπισμό παρατυπιών.

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