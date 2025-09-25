Μιχάλης Δέλτα: Ο Takis «με επέλεξε» να δώσω “Πνοή” σε όσα μας συνδέουν

Ο Μιχάλης Δέλτα θυμάται ακόμα πόση εντύπωση του είχαν προκαλέσει οι μινιμαλιστικές industrial φόρμες των έργων του Takis – όταν ακόμα, ως έφηβος, ανακάλυπτε την ηλεκτρονική μουσική. Σήμερα, βλέπει πως είναι πολλά τα βιώματα και οι πνευματικές αναζητήσεις που μοιράζεται με τον Έλληνα γλύπτη και έρχεται να δώσει “Πνοή” σε όσα τους συνδέουν, μέσα από μια νέα μουσική παράσταση.

Ως ένας αληθινός οραματιστής, που επανακαθόρισε τα όρια της γλυπτικής και της καλλιτεχνικής έκφρασης, ο Takis συνεχίζει να εμπνέει, ακόμα και 100 χρόνια από την γέννησή του. Απόδειξη η μεγάλη αναδρομική έκθεση Takis 1∞ του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή, που διατρέχει ολόκληρη την καλλιτεχνική πορεία (σχεδόν εφτά δεκαετιών) του σπουδαίου καλλιτέχνη και έρχεται να δείξει στην πράξη ότι το έργο του ζει και “αναπνέει” σήμερα περισσότερο από ποτέ. Μετά από μια επιτυχημένη παράλληλη πορεία στην Αθήνα και τον Άνδρο, το μεγάλο αυτό αφιέρωμα, ολοκληρώνεται με τον πλεόν ιδανικό τρόπο: με ένα πρωτότυπο μουσικό έργο που υπογράφει ο Μιχάλης Δέλτα, και υπόσχεται να δώσει “Πνοή” στους συναισθηματικούς κραδασμούς των έργων του Takis. Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr