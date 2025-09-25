ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μιχάλης Δέλτα: Ο Takis «με επέλεξε» να δώσω “Πνοή” σε όσα μας συνδέουν
Magazino
15:00 - 25 Σεπ 2025

Μιχάλης Δέλτα: Ο Takis «με επέλεξε» να δώσω “Πνοή” σε όσα μας συνδέουν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Μιχάλης Δέλτα θυμάται ακόμα πόση εντύπωση του είχαν προκαλέσει οι μινιμαλιστικές industrial φόρμες των έργων του Takis – όταν ακόμα, ως έφηβος, ανακάλυπτε την ηλεκτρονική μουσική. Σήμερα, βλέπει πως είναι πολλά τα βιώματα και οι πνευματικές αναζητήσεις που μοιράζεται με τον Έλληνα γλύπτη και έρχεται να δώσει “Πνοή” σε όσα τους συνδέουν, μέσα από μια νέα μουσική παράσταση.

Ως ένας αληθινός οραματιστής, που επανακαθόρισε τα όρια της γλυπτικής και της καλλιτεχνικής έκφρασης, ο Takis συνεχίζει να εμπνέει, ακόμα και 100 χρόνια από την γέννησή του. Απόδειξη η μεγάλη αναδρομική έκθεση Takis 1∞ του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή, που διατρέχει ολόκληρη την καλλιτεχνική πορεία (σχεδόν εφτά δεκαετιών) του σπουδαίου καλλιτέχνη και έρχεται να δείξει στην πράξη ότι το έργο του ζει και “αναπνέει” σήμερα περισσότερο από ποτέ. Μετά από μια επιτυχημένη παράλληλη πορεία στην Αθήνα και τον Άνδρο, το μεγάλο αυτό αφιέρωμα, ολοκληρώνεται με τον πλεόν ιδανικό τρόπο: με ένα πρωτότυπο μουσικό έργο που υπογράφει ο Μιχάλης Δέλτα, και υπόσχεται να δώσει “Πνοή” στους συναισθηματικούς κραδασμούς των έργων του Takis.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ifo: Σημαντική βελτίωση των γερμανικών εξαγωγικών προσδοκιών τον Αύγουστο – Αισιοδοξία στην αυτοκινητοβιομηχανία
Ειδήσεις

ifo: Σημαντική βελτίωση των γερμανικών εξαγωγικών προσδοκιών τον Αύγουστο – Αισιοδοξία στην αυτοκινητοβιομηχανία

Alter Ego Media: Τζίρος €59,1 εκατ. στο α&#039; εξάμηνο – Ενισχυμένα κατά 17% τα EBITDA
Αναλύσεις

Alter Ego Media: Τζίρος €59,1 εκατ. στο α' εξάμηνο – Ενισχυμένα κατά 17% τα EBITDA

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

David Byrne: Ο πιο ευφυής, εκκεντρικός πρωτοπόρος της pop κουλτούρας
Magazino

David Byrne: Ο πιο ευφυής, εκκεντρικός πρωτοπόρος της pop κουλτούρας

Σε πάρκα, γήπεδα και βουνά: Πού θα ακούσεις φέτος το καλοκαίρι τους αγαπημένους σου Έλληνες καλλιτέχνες
Magazino

Σε πάρκα, γήπεδα και βουνά: Πού θα ακούσεις φέτος το καλοκαίρι τους αγαπημένους σου Έλληνες καλλιτέχνες

Jean-Michel Jarre: 5 θρυλικές συναυλίες που έμειναν στην ιστορία – πριν κατακτήσει και την Αθήνα
Magazino

Jean-Michel Jarre: 5 θρυλικές συναυλίες που έμειναν στην ιστορία – πριν κατακτήσει και την Αθήνα

Germaine Richier: Η γλύπτρια που επαναπροσδιόρισε την ανθρώπινη μορφή, στην Άνδρο
Magazino

Germaine Richier: Η γλύπτρια που επαναπροσδιόρισε την ανθρώπινη μορφή, στην Άνδρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
13/07/2026 - 16:42

Ανδρουλάκης για Δημητριάδη: Η έκφραση «έφαγα σφαίρα» δεν θυμίζει πολιτική, θυμίζει υπόκοσμο και μαφία

Ειδήσεις
13/07/2026 - 16:26

Πάπας Λέων ΙΔ: «Ουκρανία και Μέση Ανατολή φλέγονται – Να μη χαθεί η ελπίδα για ειρήνη»

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
13/07/2026 - 16:23

Καλοκαιρινές διακοπές διαρκείας από το ΤΖΟΚΕΡ - Σε καταστήματα Allwyn μοιράστηκαν πάνω από 5,1 εκατ. ευρώ

Πολιτική
13/07/2026 - 16:20

Τσίπρας από Λέσβο: Η κτηνοτροφία δίνει μάχη επιβίωσης – Ζητά άμεσες αποζημιώσεις και ανασύσταση των κοπαδιών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
13/07/2026 - 16:15

Οι κάρτες της Πειραιώς τώρα στο Samsung Wallet

Υγεία
13/07/2026 - 16:08

Εγκαίνια και ενεργειακή αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Ζωγράφου

Ειδήσεις
13/07/2026 - 16:07

ΗΑΕ: Άνοιξαν οι κάνουλες - Άλμα 80% στην παραγωγή πετρελαίου μετά την έξοδο από τον OPEC

Ειδήσεις
13/07/2026 - 16:00

New York Times: Δημοσίευμα κάνει λόγο για επαφές του Ισραήλ με τον Αχμαντινετζάντ

Ειδήσεις
13/07/2026 - 15:49

Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα «φυλάνε» τα Στενά του Ορμούζ και θα πληρώνονται ακριβά γι' αυτό

Πολιτική
13/07/2026 - 15:39

Μαρινάκης: Από το μηδέν σε F-35 και Rafale – Ο Τσίπρας αφήνει πίσω μόνο μια γραβάτα

Ειδήσεις
13/07/2026 - 15:37

Πάνω από 10000 επιπλέον θάνατοι από τον καύσωνα στην Ευρώπη σε μία εβδομάδα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/07/2026 - 15:20

Στο μικροσκόπιο οι τιμές των καυσίμων – Εντός της εβδομάδας το χρονοδιάγραμμα για τις επιδοτήσεις

Εργασιακά
13/07/2026 - 15:04

ΑΔΕΔΥ: Πανελλαδική κινητοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων την Τρίτη (14/7) ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση

Ειδήσεις
13/07/2026 - 15:03

Η ΕΕ «μαυρίζει» ρωσική ομάδα χάκερ για κυβερνοκατασκοπεία και σαμποτάζ

Ειδήσεις
13/07/2026 - 14:50

ΕΝΟΤΗΤΑ: «Πυρά» κατά της ΓΣΕΕ - Μιλά για μόνιμη εργασία, αλλά εφαρμόζει εργολαβίες και προχωρά σε απολύσεις

Ειδήσεις
13/07/2026 - 14:42

ΕΕ: «Φρένο» στα social media για τους ανηλίκους – Υποχρεωτική γονική επίβλεψη έως τα 13 προτείνει η φον ντερ Λάιεν

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/07/2026 - 14:40

Bureau Veritas: Η ενεργειακή διαχείριση στρατηγικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις στη νέα εποχή

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
13/07/2026 - 14:25

Fraport Greece: Άνοδος 4,7% στην επιβατική κίνηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων τον Ιούνιο

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
13/07/2026 - 14:22

VW: Πάνω από 50% αυξήθηκαν οι παραγγελίες ηλεκτρικών μοντέλων στην Ευρώπη

Ειδήσεις
13/07/2026 - 14:10

Tο ελληνικό διαβατήριο εντάσσεται στα έγγραφα του Gov.gr wallet

Πολιτική
13/07/2026 - 14:07

Σημαντική κίνηση για το κυκλοφοριακό: Τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά σε 36 μήνες

Ειδήσεις
13/07/2026 - 14:02

ΕΕ: Σχέδιο υποστήριξης προς τη Γάζα ύψους 883,6 εκατομμυρίων ευρώ

Νομίσματα
13/07/2026 - 13:52

Κάτω από τα $63.000 το Bitcoin, υπό την πίεση των γεωπολιτικών εξελίξεων

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13/07/2026 - 13:50

ICAP CRIF: Αύξηση 21% κατέγραψε η ξενοδοχειακή αγορά την τελευταία πενταετία

Εμπορεύματα
13/07/2026 - 13:34

Πετρέλαιο: Άνοδος περίπου 3% λόγω των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή 

Ανεμοδείκτης
13/07/2026 - 13:30

Τι δείχνουν οι καλοκαιρινές δημοσκοπήσεις για το στοίχημα της αυτοδυναμίας

Ανεμοδείκτης
13/07/2026 - 13:11

Απασφάλισε ο Πλεύρης: Χέστες, κότες, αληταριά, καθάρματα οι αναρχικοί… Θα τους ξεσκίσουμε

Ειδήσεις
13/07/2026 - 13:00

Υπό έλεγχο φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση την Αρκαδία 

Πολιτική
13/07/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: 17 δεσμεύσεις για τους συνταξιούχους (video)

Magazino
13/07/2026 - 12:50

Kimolos Experience Festival 2026: Το πλήρες πρόγραμμα του «Cine Καλησπερίτη»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ