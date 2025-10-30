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Hellenic Music Ensemble: Μποφίλιου και Χαρούλης σε παγκόσμια περιοδεία με το αφιέρωμα στους Θεοδωράκη – Χατζιδάκι
Magazino
07:00 - 30 Οκτ 2025

Hellenic Music Ensemble: Μποφίλιου και Χαρούλης σε παγκόσμια περιοδεία με το αφιέρωμα στους Θεοδωράκη – Χατζιδάκι

Reporter.gr Newsroom
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Το Hellenic Music Ensemble ανακοινώνει την παγκόσμια περιοδεία που θα κάνει το αφιέρωμα στους θρυλικούς συνθέτες Μίκη Θεοδωράκη και Μάνο Χατζιδάκι, με τη Νατάσσα Μποφίλιου και τον Γιάννη Χαρούλη, να δίνουν φωνή στη διαχρονική τους μουσική.

Το Hellenic Music Ensemble, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του αναγνωρισμένου συνθέτη και μαέστρου Πάνου Λιαρόπουλου, ανακοινώνει την έναρξη μιας σημαντικής παγκόσμιας περιοδείας για το 2026, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση δύο κορυφαίων μορφών της ιστορίας της ελληνικής μουσικής: του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζιδάκι.

Η μουσική των δύο παγκόσμιας φήμης Ελλήνων συνθετών, ταξιδεύει αυτόν τον χειμώνα στον κόσμο και θα περάσει από 21 πόλεις και 9 χώρες, με τις πιο αντιπροσωπευτικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής σκηνής, τη Νατάσσα Μποφίλιου και τον Γιάννη Χαρούλη. Το πρόγραμμα θα ζωντανέψει τη μουσική των δύο μεγάλων δημιουργών στις πιο εμβληματικές αίθουσες συναυλιών του κόσμου.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

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