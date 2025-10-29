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H COSMOTE TELEKOM Μεγάλος Χορηγός του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
Magazino
17:35 - 29 Οκτ 2025

H COSMOTE TELEKOM Μεγάλος Χορηγός του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Reporter.gr Newsroom
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Η COSMOTE TELEKOM στηρίζει, ως Μεγάλος Χορηγός, το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το οποίο διεξάγεται, φέτος, από την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου έως την Κυριακή 9 Νοεμβρίου. Στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, η COSMOTE TELEKOM θα προσφέρει το χρηματικό έπαθλο που συνοδεύει το Ειδικό Βραβείο της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής για την Καλύτερη Σκηνοθεσία «Αργυρός Αλέξανδρος», που θα διεκδικήσουν οι ταινίες του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος. Παράλληλα, στο φετινό τμήμα Series Special Screenings θα πραγματοποιηθεί ειδική προβολή των δύο πρώτων επεισοδίων της σειράς «Ριφιφί», σε παραγωγή COSMOTE TV, τη Δευτέρα 3/11 (22:00, αίθουσα Φρίντα Λιάππα, Αποθήκη Δ, Λιμάνι).

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, θα προβληθούν 278 μεγάλου και μικρού μήκους ταινίες σε φυσικούς χώρους, και 86 ταινίες διαδικτυακά, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας online.filmfestival.gr. Η αυλαία του Φεστιβάλ θα ανοίξει με την ταινία «Father Mother Sister Brother» του Τζιμ Τζάρμους, η οποία κέρδισε τον Χρυσό Λέοντα στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Το 66ο ΦΚΘ θα ολοκληρωθεί με την προβολή της ταινίας «KOTA» του Γκιόργκι Πάλφι, μια ελληνική συμπαραγωγή που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Τορόντο.

Από το πλούσιο πρόγραμμα του φεστιβάλ ξεχωρίζουν, μεταξύ άλλων, το μεγάλο αφιέρωμα στο έργο του σπουδαίου Έλληνα δημιουργού Γιώργου Τσεμπερόπουλου, συναρπαστικά masterclasses από διάσημους καλεσμένους, το αφιέρωμα «Plot Twist, Beyond the Sixth Sense» για την τεχνική της ανατροπής στην 7η τέχνη, καθώς και άλλες δυναμικές δράσεις και πρωτοβουλίες που φιλοξενούνται στην Αγορά, με φετινό ambassador τον πολυβραβευμένο σεφ Σωτήρη Κοντιζά.

Το 66ο ΦΚΘ περιλαμβάνει τέσσερα διεθνή διαγωνιστικά τμήματα (Διεθνές Διαγωνιστικό, Meet the Neighbors+, >>Film Forward, Immersive), ενώ θα φιλοξενήσει συνολικά 32 μεγάλου μήκους και 30 μικρού μήκους ελληνικές ταινίες.

Η νέα σειρά παραγωγής της COSMOTE TV «Ριφιφί» στο 66ο ΦΚΘ

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθεί ειδική προβολή των δύο πρώτων επεισοδίων της νέας σειράς μυθοπλασίας της COSMOTE TV, «Ριφιφί». σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια και σενάριο Βασίλη Ρίσβα και Δήμητρας Σακαλή. Η σειρά 6 επεισοδίων είναι εμπνευσμένη από την περίφημη ληστεία του 1992 σε τράπεζα της Αθήνας, συνδυασμένη με μια αληθινή ιστορία ανθρώπινης τραγωδίας.

Στο καστ συμμετέχουν οι Ευαγγελία Μουμούρη, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Πάνος Βλάχος, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Δήμος Γιγαντάκης και άλλοι καταξιωμένοι ηθοποιοί. To «Ριφιφί» θα κάνει πρεμιέρα στα τέλη του 2025, αποκλειστικά στην COSMOTE TV.

Η ειδική προβολή, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στις 22:00 στην Αίθουσα Φρίντα Λιάππα, στην Αποθήκη Δ στο Λιμάνι και η είσοδος θα είναι ελεύθερη, με έκδοση μηδενικού εισιτηρίου από τα ταμεία του Φεστιβάλ.

Περισσότερα για το πρόγραμμα και τις δράσεις του 66ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, στο www.filmfestival.gr

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