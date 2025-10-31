Μεγάλο deal του Βαγγέλη Μαρινάκη στον χώρο του θεάτρου

Η Alter Ego Media του Βαγγέλη Μαρινάκη επεκτείνει τη δραστηριότητά της πέρα από τα μέσα ενημέρωσης και «ανεβαίνει» πλέον στη σκηνή του θεάματος, αποκτώντας στρατηγική συμμετοχή στη νεοσύστατη εταιρεία Stages Network. Η συμφωνία, που ανακοινώθηκε την Πέμπτη (30/10) σηματοδοτεί την είσοδο του ομίλου σε έναν νέο, προσοδοφόρο τομέα, συνδέοντας τη δημοσιογραφία και την παραγωγή περιεχομένου με το live θέαμα και τον πολιτισμό.

Η Stages Network, συμφερόντων του Διονύση Παναγιωτάκη (ο οποίος διαθέτει και το τηλεοπτικό κανάλι One), διαχειρίζεται δέκα ιστορικά θέατρα της Αθήνας: Ήβη, Δημήτρης Χορν, Μικρό Χορν, Εμπορικόν, Αποθήκη, Πειραιώς 131, Embassy, Λαμπέτη, Ψυρρή και Θερινό Λαμπέτη, καθώς και τον σύγχρονο πολυχώρο Stage Seven, με ετήσια χωρητικότητα που ξεπερνά τις 650.000 θέσεις.

Η συμφωνία προβλέπει επένδυση ύψους τουλάχιστον 4 εκατ. ευρώ για την απόκτηση 40% της εταιρείας, ποσό που περιλαμβάνει την αγορά μετοχών και αύξηση κεφαλαίου. Παρά το μειοψηφικό ποσοστό, η Alter Ego αποκτά πλήρη λογιστική ενοποίηση και δικαιώματα ελέγχου, ενώ διατηρεί και δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον 9% έως το τέλος του 2027.

Τα νέα κεφάλαια θα κατευθυνθούν στην αναβάθμιση και επέκταση του δικτύου θεάτρων, καθώς και στη δημιουργία νέων πολυχώρων ψυχαγωγίας. Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική διαφοροποίησης εσόδων του ομίλου, που πλέον επεκτείνεται πέρα από τον Τύπο και τα media, εισερχόμενος σε έναν χώρο όπου συνδυάζονται πολιτισμός, θέαμα και επιχειρηματικότητα.

Με τη νέα αυτή συμφωνία, ο Βαγγέλης Μαρινάκης γίνεται πλέον ένας από τους ισχυρούς παίκτες και στον κόσμο της πολιτιστικής παραγωγής – με «σκηνή» δέκα θεάτρων και φιλοδοξία να καθιερωθεί και στο live entertainment.