Μεγάλο deal του Βαγγέλη Μαρινάκη στον χώρο του θεάτρου

Η Stages Network, συμφερόντων του Διονύση Παναγιωτάκη (ο οποίος διαθέτει και το τηλεοπτικό κανάλι One), διαχειρίζεται δέκα ιστορικά θέατρα της Αθήνας: Ήβη, Δημήτρης Χορν, Μικρό Χορν, Εμπορικόν, Αποθήκη, Πειραιώς 131, Embassy, Λαμπέτη, Ψυρρή και Θερινό Λαμπέτη, καθώς και τον σύγχρονο πολυχώρο Stage Seven, με ετήσια χωρητικότητα που ξεπερνά τις 650.000 θέσεις.
Η συμφωνία προβλέπει επένδυση ύψους τουλάχιστον 4 εκατ. ευρώ για την απόκτηση 40% της εταιρείας, ποσό που περιλαμβάνει την αγορά μετοχών και αύξηση κεφαλαίου. Παρά το μειοψηφικό ποσοστό, η Alter Ego αποκτά πλήρη λογιστική ενοποίηση και δικαιώματα ελέγχου, ενώ διατηρεί και δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον 9% έως το τέλος του 2027.
Τα νέα κεφάλαια θα κατευθυνθούν στην αναβάθμιση και επέκταση του δικτύου θεάτρων, καθώς και στη δημιουργία νέων πολυχώρων ψυχαγωγίας. Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική διαφοροποίησης εσόδων του ομίλου, που πλέον επεκτείνεται πέρα από τον Τύπο και τα media, εισερχόμενος σε έναν χώρο όπου συνδυάζονται πολιτισμός, θέαμα και επιχειρηματικότητα.
Με τη νέα αυτή συμφωνία, ο Βαγγέλης Μαρινάκης γίνεται πλέον ένας από τους ισχυρούς παίκτες και στον κόσμο της πολιτιστικής παραγωγής – με «σκηνή» δέκα θεάτρων και φιλοδοξία να καθιερωθεί και στο live entertainment.