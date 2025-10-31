Αύξηση των ενεργών επιχειρήσεων στην Ελλάδα το 2023 – Πάνω από 78.000 νέες ιδρύσεις, 31.000 λουκέτα

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσίευσε την Παρασκευή (31/10) στοιχεία για τη δημογραφία των επιχειρήσεων στο σύνολο της χώρας και ειδικότερα για τις ενεργές επιχειρήσεις, για τις γεννήσεις επιχειρήσεων, για τους θανάτους επιχειρήσεων, για τις επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης και για τις νεαρές επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης (γαζέλες) , για το έτος 2023.

Το πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών του εμπορίου και των υπηρεσιών2 ανήλθε σε 932.549 το έτος 2023, με τον αριθμό των γεννήσεων και των θανάτων επιχειρήσεων να διαμορφώνεται σε 78.754 και 31.628 αντίστοιχα.

Ο αριθμός των απασχολουμένων ατόμων στον πληθυσμό των ενεργών επιχειρήσεων ανήλθε σε 3.488.231 άτομα, και στον πληθυσμό των γεννήσεων και των θανάτων επιχειρήσεων σε 158.849 και 46.050 αντίστοιχα.

Στοιχεία των Ενεργών επιχειρήσεων, των Γεννήσεων επιχειρήσεων και των Θανάτων επιχειρήσεων, 2023

Από το σύνολο των 932.549 ενεργών επιχειρήσεων οι 697.484 επιχειρήσεις ήταν ατομικές, ενώ 574.264 δεν απασχολούσαν μισθωτούς.

Οι τομείς με το μεγαλύτερο πλήθος ενεργών επιχειρήσεων ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 222.793 επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το 23,9% του συνόλου των ανωτέρω επιχειρήσεων, οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες με 161.222 επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το 17,3% και ακολουθούν οι δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης με 108.413 επιχειρήσεις που αντιστοιχούν σε ποσοστό 11,6%.

Από το σύνολο των 78.754 γεννήσεων επιχειρήσεων, οι 54.193 επιχειρήσεις ήταν ατομικές, ενώ 61.169 δεν απασχολούσαν μισθωτούς.

Οι τομείς με το μεγαλύτερο πλήθος γεννήσεων επιχειρήσεων ήταν οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες με 14.693 επιχειρήσεις (18,7%), το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 13.001 επιχειρήσεις (16,5%) και ακολουθούν οι δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης με 9.616 επιχειρήσεις (12,2%). Από το σύνολο των 31.628 θανάτων επιχειρήσεων, οι 28.998 ήταν ατομικές επιχειρήσεις και οι 25.047 δεν απασχολούσαν μισθωτούς.

Οι τομείς με το μεγαλύτερο πλήθος θανάτων επιχειρήσεων ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 8.492 επιχειρήσεις (26,8%), οι δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης με 5.371 επιχειρήσεις (17,0%) και οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες με 5.240 επιχειρήσεις (16,6%)

1. ΕΝΕΡΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

1.1. Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας κατά Τάξη Μεγέθους του Αριθμού των Μισθωτών της επιχείρησης

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους καταγράφηκε το μεγαλύτερο πλήθος ενεργών επιχειρήσεων κατά Τάξη Μεγέθους του Αριθμού των Μισθωτών είναι:

▪ Χωρίς Μισθωτό: Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες, με 129.440 ενεργές επιχειρήσεις.

▪ 1-4 Μισθωτοί: Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών, με 83.439 ενεργές επιχειρήσεις.

▪ 5-9 Μισθωτοί: Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, με 13.821 ενεργές επιχειρήσεις.

▪ 10 Μισθωτοί και περισσότεροι: Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, με 16.246 ενεργές επιχειρήσεις.

1.2. Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας κατά κατηγορία Νομικής Μορφής της επιχείρησης

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους καταγράφηκε το μεγαλύτερο πλήθος ενεργών επιχειρήσεων κατά κατηγορία Νομικής Μορφής είναι:

▪ Ατομικές επιχειρήσεις: Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών, με 160.298 ενεργές επιχειρήσεις και 285.744 απασχολούμενους.

▪ Κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις: Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών, με 22.071 ενεργές επιχειρήσεις και 344.753 απασχολούμενους.

▪ Προσωπικές επιχειρήσεις: Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών, με 40.424 ενεργές επιχειρήσεις και 208.385 απασχολούμενους.

2. ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2.1. Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας κατά Τάξη Μεγέθους του Αριθμού των Μισθωτών της επιχείρησης

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους καταγράφηκε το μεγαλύτερο πλήθος γεννήσεων επιχειρήσεων κατά Τάξη Μεγέθους του Αριθμού των Μισθωτών είναι:

▪ Χωρίς Μισθωτό: Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες, με 13.767 γεννήσεις επιχειρήσεων.

▪ 1-4 Μισθωτοί: Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, με 3.591 γεννήσεις επιχειρήσεων.

▪ 5-9 Μισθωτοί: Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, με 1.130 γεννήσεις επιχειρήσεων.

▪ 10 Μισθωτοί και περισσότεροι: Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, με 1.002 γεννήσεις επιχειρήσεων.

2.2. Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας κατά κατηγορία Νομικής Μορφής της επιχείρησης

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους καταγράφηκε το μεγαλύτερο πλήθος γεννήσεων επιχειρήσεων κατά κατηγορία Νομικής Μορφής είναι:

▪ Ατομικές επιχειρήσεις: Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες, με 11.849 γεννήσεις επιχειρήσεων και 11.023 απασχολούμενους.

▪ Κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις: Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών, με 1.856 γεννήσεις επιχειρήσεων και 7.328 απασχολούμενους.

▪ Προσωπικές επιχειρήσεις: Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, με 2.787 γεννήσεις επιχειρήσεων και 21.845 απασχολούμενους.

3. ΘΑΝΑΤΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

3.1. Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας κατά Τάξη Μεγέθους του Αριθμού των Μισθωτών της επιχείρησης

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους καταγράφηκε το μεγαλύτερο πλήθος θανάτων επιχειρήσεων κατά Τάξη Μεγέθους του Αριθμού των Μισθωτών είναι:

▪ Χωρίς Μισθωτό: Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών, με 6.599 θανάτους επιχειρήσεων.

▪ 1-4 Μισθωτοί: Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών, με 1.792 θανάτους επιχειρήσεων.

▪ 5-9 Μισθωτοί: Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, με 319 θανάτους επιχειρήσεων.

▪ 10 Μισθωτοί και περισσότεροι: Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, με 179 θανάτους επιχειρήσεων.

3.2. Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας κατά κατηγορία Νομικής Μορφής της επιχείρησης

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους καταγράφηκε το μεγαλύτερο πλήθος θανάτων επιχειρήσεων κατά κατηγορία Νομικής Μορφής είναι:

▪ Ατομικές επιχειρήσεις: Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών, με 7.606 θανάτους επιχειρήσεων και 8.775 απασχολούμενους.

▪ Κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις: Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών, με 119 θανάτους επιχειρήσεων και 413 απασχολούμενους.

▪ Προσωπικές επιχειρήσεις: Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών, με 767 θανάτους επιχειρήσεων και 1.871 απασχολούμενους.

4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΓΑΖΕΛΕΣ)

Ως επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης για το έτος 2023 προσδιορίζονται αυτές που απασχολούσαν 10 μισθωτούς κατά το έτος 2020 και είχαν μέση ετήσια αύξηση του αριθμού των μισθωτών άνω του 10% ετησίως, για την περίοδο 2020 - 2023.

Ο αριθμός των επιχειρήσεων υψηλής ανάπτυξης, το 2023 ανήλθε σε 7.995 επιχειρήσεις με 520.334 μισθωτούς. Το μεγαλύτερο πλήθος των επιχειρήσεων με υψηλό ρυθμό ανάπτυξης καταγράφηκε στον τομέα Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, με 3.009 επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το 37,6% του συνόλου των ανωτέρω επιχειρήσεων και 162.322 μισθωτούς, με τους τομείς του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, Επισκευής Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών, με 1.516 επιχειρήσεις (19,0%) και 83.012 μισθωτούς και της Μεταποίησης με 984 επιχειρήσεις (12,3%) και 64.132 μισθωτούς, να ακολουθούν.

Ως νεαρές επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης (γαζέλες) για το έτος 2023 προσδιορίζονται οι επιχειρήσεις που είχαν συσταθεί εντός του 2018 ή 2019, απασχολούσαν 10 μισθωτούς κατά το έτος 2020 και είχαν μέση ετήσια αύξηση του αριθμού των μισθωτών άνω του 10% ετησίως, για την περίοδο 2020 - 2023. Ο αριθμός των νεαρών επιχειρήσεων υψηλής ανάπτυξης, το 2023 ανήλθε σε 875 επιχειρήσεις με 40.226 μισθωτούς.

Το μεγαλύτερο πλήθος των νεαρών επιχειρήσεων με υψηλό ρυθμό ανάπτυξης (γαζέλες) καταγράφηκε στον τομέα Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, με 428 επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το 48,9% του συνόλου των ανωτέρω επιχειρήσεων και 15.337 μισθωτούς, με τον τομέα Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών, με 100 επιχειρήσεις (11,4%) και 4.309 μισθωτούς και τον τομέα Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες με 50 επιχειρήσεις (5,7%) και 5.467 μισθωτούς, να ακολουθούν.

5. ΕΝΕΡΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οι Περιφέρειες στις οποίες καταγράφηκε το μεγαλύτερο ποσοστό ενεργών επιχειρήσεων είναι:

• Περιφέρεια Αττικής, 39,02%. • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 16,01%.

Οι Περιφέρειες στις οποίες καταγράφηκε το μεγαλύτερο ποσοστό γεννήσεων επιχειρήσεων προς το πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων της ίδιας Περιφέρειας είναι:

• Περιφέρεια Αττικής, 9,44%.

• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 8,60%.

Οι Περιφέρειες στις οποίες καταγράφηκε το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων επιχειρήσεων προς το πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων της ίδιας Περιφέρειας είναι:

• Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, 4,70%.

• Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 4,42%.

Οι Περιφέρειες στις οποίες καταγράφηκε το μεγαλύτερο ποσοστό επιχειρήσεων υψηλής ανάπτυξης προς το πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων της ίδιας Περιφέρειας είναι:

• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 1,42%

. • Περιφέρεια Κρήτης, 1,27%