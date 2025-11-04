Τέσσερα νέα τουρκικά χωριά στον κατάλογο με τα Καλύτερα Τουριστικά Χωριά του 2025

Τέσσερα γραφικά χωριά της Τουρκίαςσυμπεριλήφθηκαν στα «Καλύτερα Τουριστικά Χωριά για το 2025» από το UN Tourism. Η Ακιάκα (Akyaka) στα Μούγλα, το Μπαρμπαρός (Barbaros) στη Σμύρνη, το Ανιτλί (Anıtlı) στο Μαρντίν και το Καλέ Ουτζαγίζ (Kale Üçağız) στην Αττάλεια είναι αναγνωρισμένα για την αρμονική τους σχέση με τη φύση, τον μακραίωνο πολιτισμό και τον βιώσιμο τουρισμό τους. Κρυμμένα στα βουνά, στις θάλασσες και στις ιστορίες της Ανατολίας, τα επιλεγμένα χωριά κέρδισαν την πιστοποίηση «Καλύτερο Τουριστικό Χωριό» κατά τη διάρκεια τελετής στο Χουζχού της Κίνας.

Μετά τη συμπερίληψη του Ταρακλί (Taraklı) στην επαρχία του Σαγγάρειου, του Μουσταφά Πασά (Mustafapaşa) στην επαρχία του Νεβσεχίρ (Nevşehir), του Μπιργκί (Birgi) και του Κιρκιντζέ (Şirince) στην επαρχία της Σμύρνης και του Ορμάνα στην επαρχίατης Αττάλειας τα προηγούμενα χρόνια, τα Καλύτερα Τουριστικά Χωριά του 2025 έχουν αναδείξει την Τουρκία ανάμεσα στους πιο ξεχωριστούς παγκοσμίως προορισμούς για εμπειρίες αγροτουρισμού. Με την προσθήκη των τεσσάρων νέων χωριών, η Τουρκία διαθέτει πλέον 9 χωριά που έχουν βραβευτεί από τα Ηνωμένα Έθνη ως τα καλύτερα τουριστικά χωριά.

Ακιάκα: Ένας παραθαλάσσιος παράδεισος με χαλαρούς ρυθμούς

Η Ακιάκα, που βρίσκεται βόρεια της Μαρμαρίδας στην επαρχία των Μούγλων, είναι μια γαλήνια πόλη ανάμεσα σε καταπράσινα βουνά και γαλαζοπράσινα νερά, γεμάτη πεύκα και ευκάλυπτους, με τον ποταμό Αζμάκ (Azmak) να διατρέχει το κέντρο της. Αυτό το φυσικό περιβάλλον καθιστά την Ακιάκα ιδανική για μια μεγάλη ποικιλία υπαίθριων δραστηριοτήτων, από windsurfing και ποδηλασία μέχρι kitesurfing και πεζοπορία. Ωστόσο, η Ακιάκα δεν είναι μόνο ένας προορισμός για περιπέτεια, αλλά και μια αποτύπωση της αρχιτεκτονικής, με τα παραδοσιακά σπίτια σε στιλ Ουλά που είναι επηρεασμένα από τους Οθωμανούς και την παραθαλάσσια ζωή. Οι επισκέπτες μπορούν να θαυμάσουν την πολιτιστική κληρονομιά των πολιτισμών της Καρίας, να απολαύσουν μια γαστρονομική σκηνή πλούσια σε θαλασσινά και μεζέδες (ορεκτικά) και να βιώσουν έναν πιο χαλαρό τρόπο ζωής στην Ακιάκα μακριά από τον θόρυβο. Η Ακιάκα είναι επίσης μέλος του διεθνούς δικτύου πόλεων Cittaslow, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή της σε ένα στιλ ζωής με τα χαρακτηριστικά της αειφορίας και της βραδύτητας.

Μπάρμπαρος: Ένα χωριό τοπικών εμπειριών

Το Μπάρμπαρος είναι ένα ακόμη γοητευτικό τουρκικό χωριό, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση με το αυτοκίνητο από την περιοχή των Βουρλών στη Σμύρνη, έναν ανερχόμενο γαστρονομικό κόμβο. Είναι γνωστό για την λαϊκή αρχιτεκτονική του με πέτρινα σπίτια, τις γαστρονομικές απολαύσεις, τους φιλόξενους κατοίκους, τα τοπικά προϊόντα και τα παραδοσιακά χειροτεχνήματα. Οι επισκέπτες που περιπλανιούνται στα στενά δρομάκια του χωριού μπορούν να χτυπήσουν την πόρτα των σπιτιών με την επιγραφή «Çat Kapı» (τοκ τοκ) και να δοκιμάσουν τοπικές σπεσιαλιτέ παρασκευασμένες με ντόπιο ελαιόλαδο, λαχανικά και βότανα σε πολύ προσιτές τιμές. Επιπλέον, μόλις τρία χιλιόμετρα μακριά ξεκινά η Διαδρομή των Αμπελώνων στα Βουρλά, μια περιοχή που φιλοξενεί μια νέα γενιά οινοποιών και εστιατορίων που περιλαμβάνονται στον Οδηγό MICHELIN. Εκτός από όλες αυτές τις εμπειρίες, οι επισκέπτες μπορούν να συμμετάσχουν στο Φεστιβάλ Ογιούκ (Oyuk-Σκιάχτρο) την άνοιξη και να θαυμάσουν χειροποίητα σκιάχτρα που στολίζουν τους δρόμους.

Ανιτλί: μια πολυπολιτισμική γωνιά με ιστορία

Το Ανιτλί βρίσκεται στην περιοχή Μιντιάτ (Midyat) στην επαρχία Μαρντίν, περιοχή όπου έχουν ζήσει αρμονικά κοινότητες Σύριων, Μουσουλμάνων, Γιαζίντι και Χριστιανών. Τα μοναστήρια αυτού του χωριού, που ιδρύθηκαν από τις πρώτες χριστιανικές κοινότητες και εξακολουθούν να ακμάζουν μέχρι σήμερα, βρίσκονται στην κορυφή της λίστας με τα μέρη που πρέπει να επισκεφθείτε. Οι πρωινές και βραδινές λειτουργίες στην Εκκλησία της Παρθένου Μαρίας, οι ειδικές τελετές που πραγματοποιούνται κάθε 15 μέρες και οι θρησκευτικές τελετές κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων και του Πάσχα κάνουν το χωριό ιδιαίτερα ελκυστικό για τους επισκέπτες του θρησκευτικού τουρισμού. Επιπλέον, οι επισκέπτες του Ανιτλί μπορούν να εξερευνήσουν εκκλησίες και μοναστήρια στην ευρύτερη περιοχή του Μιντιάτ [την περιοχή Tur Abdin (Τουρ Αμπντίν)] που προστέθηκαν στον Προσωρινό Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 2021. Μπορούν επίσης να απολαύσουν εκδηλώσεις όπως το Διεθνές Φεστιβάλ Πολιτισμού και Τέχνης του Μιντιάτ, να δοκιμάσουν τοπικές λιχουδιές όπως στιφάδο μαύρων ρεβιθιών, γλυκά αμυγδάλου και συριακά κρασιά, να αγοράσουν παραδοσιακά αναμνηστικά όπως εσάρπες, αλλά και να συμμετάσχουν σε παραδοσιακές δραστηριότητες του χωριού, όπως το άρμεγμα προβάτων και η συγκομιδή φρούτων με τους ντόπιους.

Καλέ Ουτζαγίζ: Ένα κρυμμένο στολίδι με ίχνη του πολιτισμού της Λυκίας

Το Καλέ Ουτζαγίζ είναι ένα παραθαλάσσιο χωριό με μοναδικό παρελθόν στην περιοχή Ντεμρέ της Αττάλειας, την καρδιά της Τουρκικής Ριβιέρας. Γνωστό και ως «Χωριό του κάστρου», το Kale(Σίμενα) Üçağız (Τειμιούσσα) είναι ένα γαλήνιο μέρος κρυμμένο μακριά από τους κεντρικούς δρόμους, όπου οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τα κρυστάλλινα νερά και τους πλούσιους πολιτιστικούς θησαυρούς του. Το χωριό αποτελεί την πύλη προς τη διάσημη πεζοπορική διαδρομή μεγάλων αποστάσεων, τον Δρόμο της Λυκίας. Από το χωριό, που προσφέρει εύκολη πρόσβαση στο νησί Κεκόβα και στη βυθισμένη πόλη Σιμένα, οι επισκέπτες μπορούν να συμμετάσχουν σε εξορμήσεις με σκάφος για να εξερευνήσουν διάφορους όρμους ή να ανακαλύψουν αρχαία ερείπια με καγιάκ. Οι απαρχές του Καλέ Ουτζαγίζ χρονολογούνται αιώνες πριν, με τα απομεινάρια του πλούσιου παρελθόντος να είναι ορατά σε όλους τους δρόμους και τα αξιοθέατά του. Το χωριό γοητεύει επίσης με τους λόφους του που είναι καλυμμένοι από ελαιόδεντρα, τα πέτρινα σπίτια του που είναι στολισμένα με βουκαμβίλιες και το μικρό λιμάνι γεμάτο ψαρόβαρκες προσφέροντας μια γαλήνια ατμόσφαιρα στους επισκέπτες του.