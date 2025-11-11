Φωκάς Ευαγγελινός: Η Αλεξάνδρεια δεν είναι απλώς ένα τοπωνύμιο – είναι μνήμη

Είτε ως χορογράφος, είτε ως σκηνοθέτης, ο Φωκάς Ευαγγελινός θέλει αυτά που κάνει να μιλούν ειλικρινά στην ψυχή του. Όπως του “μίλησε” η “Αλεξάνδρεια”, η παράσταση που εμπνεύστηκε για τη μυθική πόλη – η οποία αναγεννιέται στη σκηνή του Παλλάς, σε μια φιλόδοξη παραγωγή.

Αν ακούσεις τον Φωκά Ευαγγελινό να μιλά για την Αλεξάνδρεια, θα πιστέψεις ότι είναι Αιγυπτιώτης ή ότι έχει κάποια σχέση με τη μυθική αυτή πόλη, όπου κάποτε ο ελληνικός πολιτισμός άκμαζε. Κι όμως, ο Φωκάς Ευαγγελινός έμαθε να αγαπά την Αλεξάνδρεια, μέσα από την λογοτεχνία, την ιστορία, την ποίηση του Κ. Καβάφη και συνδέθηκε τόσο πολύ μαζί της, που αποφάσισε να φέρει ξανά στη ζωή, έστω στη θεατρική σκηνή, όλα όσα τον συγκινούν και τον γοητεύουν στην πόλη αυτή.

Η δική του “Αλεξάνδρεια”, η παράσταση που κάνει πρεμιέρα στις 14 Νοεμβρίου στο Θέατρο Παλλάς, εκτυλίσσεται στην πόλη της Αιγύπτου, κατά τη δεκαετία του ’30, μέσα σε μια εποχή πολιτικών αναταραχών, αλλά και πολιτισμικής άνθησης. Η αφήγηση ξεκινά στο 1960, σε ένα αθηναϊκό θέατρο, με την Άννα Μάσχα να αναλαμβάνει έναν ρόλο μνήμης, που μας ταξιδεύει στην περίπλοκη, αλλά και πολύχρωμη αυτή εποχή.

Εξάλλου, αυτό είναι που θέλει και ο Φωκάς Ευαγγελινός: Να βοηθήσει τον θεατή να μπει ακόμη πιο βαθιά στην ιστορία και να γνωρίσει καλύτερα αυτό που κάποτε ήταν η Αλεξάνδρεια. Αυτό τουλάχιστον θα επιχειρήσει να κάνει με ένα εξαιρετικό, πολυάριθμο θίασο, σε μια φιλόδοξη παραγωγή που υπόσχεται να αναβιώσει για λίγο όλα αυτά που έκαναν την Αλεξάνδρεια τόσο μοναδική.

