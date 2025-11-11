ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Φωκάς Ευαγγελινός: Η Αλεξάνδρεια δεν είναι απλώς ένα τοπωνύμιο – είναι μνήμη
Magazino
06:34 - 11 Νοε 2025

Φωκάς Ευαγγελινός: Η Αλεξάνδρεια δεν είναι απλώς ένα τοπωνύμιο – είναι μνήμη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Είτε ως χορογράφος, είτε ως σκηνοθέτης, ο Φωκάς Ευαγγελινός θέλει αυτά που κάνει να μιλούν ειλικρινά στην ψυχή του. Όπως του “μίλησε” η “Αλεξάνδρεια”, η παράσταση που εμπνεύστηκε για τη μυθική πόλη – η οποία αναγεννιέται στη σκηνή του Παλλάς, σε μια φιλόδοξη παραγωγή.

Αν ακούσεις τον Φωκά Ευαγγελινό να μιλά για την Αλεξάνδρεια, θα πιστέψεις ότι είναι Αιγυπτιώτης ή ότι έχει κάποια σχέση με τη μυθική αυτή πόλη, όπου κάποτε ο ελληνικός πολιτισμός άκμαζε. Κι όμως, ο Φωκάς Ευαγγελινός έμαθε να αγαπά την Αλεξάνδρεια, μέσα από την λογοτεχνία, την ιστορία, την ποίηση του Κ. Καβάφη και συνδέθηκε τόσο πολύ μαζί της, που αποφάσισε να φέρει ξανά στη ζωή, έστω στη θεατρική σκηνή, όλα όσα τον συγκινούν και τον γοητεύουν στην πόλη αυτή.

Η δική του “Αλεξάνδρεια”, η παράσταση που κάνει πρεμιέρα στις 14 Νοεμβρίου στο Θέατρο Παλλάς, εκτυλίσσεται στην πόλη της Αιγύπτου, κατά τη δεκαετία του ’30, μέσα σε μια εποχή πολιτικών αναταραχών, αλλά και πολιτισμικής άνθησης. Η αφήγηση ξεκινά στο 1960, σε ένα αθηναϊκό θέατρο, με την Άννα Μάσχα να αναλαμβάνει έναν ρόλο μνήμης, που μας ταξιδεύει στην περίπλοκη, αλλά και πολύχρωμη αυτή εποχή.

Εξάλλου, αυτό είναι που θέλει και ο Φωκάς Ευαγγελινός: Να βοηθήσει τον θεατή να μπει ακόμη πιο βαθιά στην ιστορία και να γνωρίσει καλύτερα αυτό που κάποτε ήταν η Αλεξάνδρεια. Αυτό τουλάχιστον θα επιχειρήσει να κάνει με ένα εξαιρετικό, πολυάριθμο θίασο, σε μια φιλόδοξη παραγωγή που υπόσχεται να αναβιώσει για λίγο όλα αυτά που έκαναν την Αλεξάνδρεια τόσο μοναδική.

Διαβάστε περισσότερα για monopoli.gr

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χαρίτσης: Η «Ιθάκη» μας αφορά όλους – Λαϊκό Μέτωπο του «ενός» δεν θα υπάρξει ποτέ
Πολιτική

Χαρίτσης: Η «Ιθάκη» μας αφορά όλους – Λαϊκό Μέτωπο του «ενός» δεν θα υπάρξει ποτέ

Μαρινάκης: Δεν είδα rebranding – Με αποτυχημένο reunion έμοιαζε η εκδήλωση στο Παλλάς
Πολιτική

Μαρινάκης: Δεν είδα rebranding – Με αποτυχημένο reunion έμοιαζε η εκδήλωση στο Παλλάς

Γεωργιάδης για παρουσίαση «Ιθάκης»: Χρειαζόταν τόση φασαρία για να απαλλαγούν από τον Παύλο;
Πολιτική

Γεωργιάδης για παρουσίαση «Ιθάκης»: Χρειαζόταν τόση φασαρία για να απαλλαγούν από τον Παύλο;

Αλέξης Τσίπρας: Παρουσίαση «Ιθάκης» στο Παλλάς (Δείτε live)
Πολιτική

Αλέξης Τσίπρας: Παρουσίαση «Ιθάκης» στο Παλλάς (Δείτε live)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

Ειδήσεις
23/05/2026 - 16:39

Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 15:00

SpaceX: Επιτυχής εκτόξευση του νέου Starship μετά από μήνες δοκιμών και αναβολών

Ειδήσεις
23/05/2026 - 14:00

Fed: Ο Γουόρς ετοιμάζει «επανάσταση» στον πυρήνα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

Οικονομία
23/05/2026 - 13:32

Στουρνάρας: Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ αν παραμείνουν οι πληθωριστικές πιέσεις

Ναυτιλία
23/05/2026 - 13:15

Η κρίση στο Ορμούζ «φουλάρει» τον Παναμα

Πολιτική
23/05/2026 - 13:11

Μπρα ντε φερ Αθήνας – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Στο μικροσκόπιο η επίμαχη τροπολογία για τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
23/05/2026 - 12:37

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη για τις παρακολουθήσεις

Οικονομία
23/05/2026 - 12:00

Ασφαλιστική αγορά: Μικρή σε μέγεθος, κρίσιμη για την ανθεκτικότητα της οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΟ
23/05/2026 - 11:30

ΕΣΑ: Προειδοποίηση για λουκέτα λόγω των αθέμιτων πρακτικών στην αγορά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 11:14

Αιματηρό επεισόδιο στον Πειραιά: Ένοπλος καταζητούμενος άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών

Πολιτική
23/05/2026 - 11:00

Καρυστιανού: Στελέχη του Κινήματος είναι μόνο όσα πρόσωπα ανακοινωθούν επίσημα

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 10:37

Coffee Island: Επενδύσεις €6 εκατ. με αιχμή το άνοιγμα σε νέες αγορές

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/05/2026 - 10:26

ΔΑΑ: Θερινή «γέφυρα» με το Τέξας – Νέο δρομολόγιο από την American Airlines

Οικονομία
23/05/2026 - 10:15

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις

Ειδήσεις
23/05/2026 - 10:03

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου – Ποια «αγκάθια» παραμένουν

Πολιτική
23/05/2026 - 10:00

Πώς αναδιαμορφώνει το κόμμα Καρυστιανού τον «χάρτη» της αντισυστημικής ψήφου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:32

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 23:23

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ