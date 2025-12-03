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Αλέξης Τσίπρας: Παρουσίαση «Ιθάκης» στο Παλλάς (Δείτε live)
Πολιτική
19:14 - 03 Δεκ 2025

Αλέξης Τσίπρας: Παρουσίαση «Ιθάκης» στο Παλλάς (Δείτε live)

Reporter.gr Newsroom
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Μεγάλη ήταν η προσέλευση στο Παλλάς για την παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα. Η παρουσίαση ξεκίνησε με μικρή καθυστέρηση, κατά τις 19:30, δηλαδή περίπου μισή ώρα αργότερα από τον αρχικό προγραμματισμό.  

Οι πόρτες άνοιξαν από τις 6:00 το απόγευμα, ενώ ο φωτογραφικός φακός πολύ γρήγορα «συνέλαβε» τις πρώτες πολιτικές αφίξεις.

Ανάμεσα στους πολιτικούς που δίνουν απόψε το «παρών» στο Παλλάς ξεχωρίζουν οι παρουσίες των Σωκράτη Φάμελλου, Αλέξη Χαρίτση, Όλγας Γεροβασίλη, Έφης Αχτσιόγλου, Νίκου Παππά, Παναγιώτη Κουρουμπλή, Νάσου Ηλιόπουλου.

Μάλιστα, οι δύο αρχηγοί ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς είχαν μια ολιγόλεπτη συνομιλία.

Ακόμη, από την παρουσίαση δεν λείπουν και οι Λούκα Κατσέλη, Βασίλης Κόκκαλης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μίλτος Ζαμπάρας, ο πρώην βουλευτής Χρήστος Μπγιάλας, Γιάννης Σαρακιώτης, Σπύρος Δανέλλης, Δώρα Αυγέρη, Σιμεών Κεδίκογλου, Νίκος Συρμαλένιος, Γιάννης Ραγκούσης, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, Μαρίνα Κοντοτόλη, Γιώργος Ψυχογιός, Βασίλης Τσίρκας, Χρήστος Γιαννούλης, Στέφανος Τζουμάκας, Γιάννης Μπαλάφας, Κώστας Μπάρκας, Καλλιόπη Βέττα, Γιάννης Μαντζουράνης, Παναγιώτης Παναγιώτου, Αθηνά Λινού, Κατερίνα Νοτοπούλου, Χρήστος Σπίρτζης, Νεφελούδης, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, Χρήστος Κυμπιζής, Νατάσα Γκαρά, Νίκος Μπίστης, Γιάννης Μουζάλας, Διονύσης Καλαματιανός, Στέλιος Παππάς, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Κώστας Ζουράρις.

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Ένα τριαντάφυλλο στην κενή θέση του Αλέκου Φλαμπουράρη

Στην κενή θέση του Αλέκου Φλαμπουράρη, ανάμεσα στη Μπέττυ Μπαζιάννα και την Εύη Φλαμπουράρη στην πρώτη σειρά, είναι τοποθετημένο ένα κόκκινο τριαντάφυλλο, μία εικόνα που προκάλεσε τη συγκίνηση του κόσμου που συνέρευσε στο Παλλάς.

Δείτε live εδώ:

Την εκδήλωση παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Μαρία Νικόλτσιου και Αντώνης Αντζολέτος ενώ για το βιβλίο μιλούν οι:

  • Ιωάννα Λαλιώτου, Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
  • Αντώνης Λιάκος, Ιστορικός – Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών,
  • Ευγενία Φωτονιάτα, Συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, Δρ. Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Γιώργος Χουλιαράκης, Δρ. Οικονομολόγος, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών (2015-2019).

Πληροφορίες από το γραφείο του Αλέξη Τσίπρα ανέφεραν ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα εξαπολύσει «ολομέτωπη επίθεση κατά της κυβέρνησης» και θα περιγράψει με «μελανά χρώματα τις επιλογές της που έχουν οδηγήσει συνολικά τη χώρα σε αδιέξοδο».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο Αλέξης Τσίπρας:

  • Αναφορικά με την συγγραφή της “Ιθάκης” αναμένεται τονίσει ότι αποτελεί ένα ακόμη μήνυμα πώς δεν θα εγκαταλείψουμε αμαχητί τη διεκδίκηση της ιστορικής αλήθειας και της μνήμης. Και θα υπογραμμίσει ότι η ιστορία δεν αποτελεί μονοπώλιο όσων θεωρούν τους εαυτούς τους νικητές.
  • Θα αναφερθεί στην εκτεταμένη δημοσιότητα και επίδραση του βιβλίου μετά την κυκλοφορία και θα σημειώσει ότι το ίδιο το βιβλίο, με όσα παραθέτει και αποκαλύπτει, μπορεί να υπερασπιστεί και τον εαυτό του και την αλήθεια.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/12/2025 - 20:53
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