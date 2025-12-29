Σπουδαία διάκριση: Η Φωτεινή Τριχά κορυφαία πολίστρια στον κόσμο

Το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής εξέδωσε σήμερα (29/12) συγχαρητήρια δήλωση μέσω της Χριστίνας Σταρακά -υπεύθυνης Κ.Τ.Ε. Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, του Τομέα Αθλητισμού και του Δικτύου Ομοσπονδιών και Αθλητικών Σωματείων- για την ανακήρυξη της Φωτεινής Τριχά ως κορυφαίας πολίστριας του κόσμου για το 2025.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

«Θερμά συγχαρητήρια στη Φωτεινή Τριχά για την αναγόρευσή της ως κορυφαίας πολίστριας του κόσμου για το 2025.

Η σπουδαία διάκριση που της απονεμήθηκε από τη World Aquatics αποτελεί την ανταμοιβή της για τον μόχθο, τις προσπάθειες, τη στοχοπροσήλωση και την αφοσίωση που καταθέτει καθημερινά ώστε να αναρριχηθεί και να παραμείνει στην κορυφή.

Το γεγονός ότι το συγκεκριμένο ατομικό παράσημο υπήρξε απότοκο των δυο διαδοχικών θριάμβων της Εθνικής ομάδας γυναικών στο World Cup και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα δίνει ακόμη μεγαλύτερη σημασία και αποτελεί προστιθέμενη αξία σε αυτό.

Εκτός από την κατάκτηση των χρυσών μεταλλίων στις δυο κορυφαίες διοργανώσεις, η Τριχά αναδείχθηκε επίσης πρώτη σκόρερ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Το βραβείο της κορυφαίας αθλήτριας του κόσμου συνιστά το επιστέγασμα μιας πραγματικά ονειρεμένης χρονιάς.

Ευχόμαστε στη Φωτεινή Τριχά καλή συνέχεια και ανάλογες επιτυχίες τόσο στο επερχόμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, όσο και στις μελλοντικές διεθνείς διοργανώσεις με απώτερο στόχο τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028».