ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Ο Μικρός Έγιολφ» του Henrik Ibsen σε σκηνοθεσία του Ντίνου Ψυχογιού – Πρεμιέρα στις 4 Μαρτίου στο ΠΛΥΦΑ
Νίκος Κωδούνας
Magazino
12:59 - 17 Φεβ 2026

«Ο Μικρός Έγιολφ» του Henrik Ibsen σε σκηνοθεσία του Ντίνου Ψυχογιού – Πρεμιέρα στις 4 Μαρτίου στο ΠΛΥΦΑ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ΠΛΥΦΑ υποδέχεται μία από τις πιο σκοτεινές και διεισδυτικές οικογενειακές τραγωδίες του σύγχρονου θεάτρου, τον «Μικρό Έγιολφ» του Henrik Ibsen, σε σκηνοθεσία του Ντίνου Ψυχογιού. Το εμβληματικό έργο του Νορβηγού δραματουργού, κάνει πρεμιέρα στις 4 Μαρτίου και θα ανεβαίνει κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:15.

Αναλυτικότερα, ο Ντίνος Ψυχογιός καταπιάνεται με το κλασικό αριστούργημα του Χένρικ Ίψεν «Μικρός Έγιολφ», προτείνοντας μια σύγχρονη σκηνική ανάγνωση της ιστορίας μέσα από το βλέμμα μιας γενιάς που παλεύει να επαναπροσδιορίσει τις αξίες, τα όρια και τις ευθύνες που της κληροδότησαν οι προηγούμενες. Επί σκηνής συναντιέται μια εξαιρετική ομάδα ηθοποιών: Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου, Aulona Lupa, Φαίδρα Αγγελάκη και Πασέ Κολοφωτιάς.

Σε ένα από τα ώριμα ρεαλιστικά του έργα, που γράφτηκε το 1894, ο Ίψεν δεν περιορίζεται στις αναμενόμενες αντιδράσεις απέναντι σε μια τόσο συγκλονιστική πραγματικότητα, αλλά προχωρά πολύ βαθύτερα. Εστιάζει στις καταλυτικές συνέπειες του πένθους και της ενοχής στο αγαπημένο του αντικείμενο μελέτης, το ζευγάρι, το οποίο, μέσα από τη θλίψη και τον πόνο, καλείται να επαναπροσδιορίσει τη θέση του στον κόσμο, να αποκαταστήσει ό,τι είναι δυνατό και να ανακαλύψει νέους τρόπους σύνδεσης.

Σκηνοθετικό σημείωμα:

Πως μετράμε την απώλεια; Τι θα πει πραγματικά 'ανθρώπινη ευθύνη';

Ένα παιδί χάνεται στη θάλασσα. Με τον χαμό του, γίνεται ο καθρέφτης μέσα στον οποίο οι γονείς αναγκάζονται να αντικρίσουν τον εαυτό τους: τις ανεκπλήρωτες επιθυμίες, τις ενοχές, την αδυναμία τους να συνδεθούν. Η μετάνοια για όσα δεν έγιναν όταν έπρεπε μετατρέπεται σε πένθος, οργή και αποστασιοποίηση. Ο Έγιολφ ήταν πάντα η σκιά που έκρυβε τα μυστικά τους.

Για εμάς η απώλεια του Έγιολφ συμβολίζει τα όνειρα που χάσαμε. Τις χαμένες προσδοκίες της γενιάς μας. Η απουσία του κάθε Έγιολφ αναγκάζει τους ανθρώπους να κοιτάξουν κατάματα τον εαυτό τους. Ως άνθρωποι, ως μέλη συνόλων, γονείς, αδέρφια, σύντροφοι. Στη γενιά της αβεβαιότητας, της υπερβολικής τεχνολογίας, της εύθραυστης ελευθερίας, της υπογεννητικότητας και της διαρκούς επαναδιαπραγμάτευσης του θεσμού της οικογένειας, η έννοια της ‘ανθρώπινης ευθύνης’ έχει ένα νέο βάρος που προσπαθούμε να σηκώσουμε.

Ντίνος Ψυχογιός

Συντελεστές:

Μετάφραση - Διασκευή - Σκηνοθεσία: Ντίνος Ψυχογιός

Παίζουν: Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου, Aulona Lupa, Φαίδρα Αγγελάκη, Πασέ Κολοφωτιάς

Σκηνικά - Κοστούμια: Νίκη Ψυχογιού

Πρωτότυπη Μουσική: Bitsofciel

Σχεδιασμός Φωτισμών: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου

Επιμέλεια Κίνησης: Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ελίνα Παντελεμίδου

Βοηθοί Σκηνογράφου – Ενδυματολόγου: Ελπίδα Δαλιάνη, Μαρκέλλα Μουσσού

Φωτογραφίες: Νίκος Κωδούνας

Animations: Σάββας Παπαγεωργίου

Επικοινωνία: Γιώτα Δημητριάδη

Εκτέλεση Παραγωγής: AoC AMKE

Πληροφορίες:

ΜΟΝΟ ΓΙΑ 7 ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ!

Από 4 Μαρτίου, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:15

ΠΛΥΦΑ, αίθουσα 7Α. Κορυτσάς 39, Βοτανικός

Εισιτήρια: €16, €12 (μειωμένο) στο more.com

Διάρκεια: 90’

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αυστραλία: Πρόστιμο $11,3 εκατ. σε θυγατρική της Exxon Mobil για παραπλανητικές διαφημίσεις καυσίμων
Ειδήσεις

Αυστραλία: Πρόστιμο $11,3 εκατ. σε θυγατρική της Exxon Mobil για παραπλανητικές διαφημίσεις καυσίμων

Κασσελάκης: Μετανομαζόμαστε σε Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο κάνοντας break με το παρελθόν
Πολιτική

Κασσελάκης: Μετανομαζόμαστε σε Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο κάνοντας break με το παρελθόν

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Co_OPERAtive στην ΕΛΣ: Μια παράσταση πάνω από το τραύμα της προσφυγιάς
Magazino

Co_OPERAtive στην ΕΛΣ: Μια παράσταση πάνω από το τραύμα της προσφυγιάς

Ποιοι είναι οι νικητές των φετινών βραβείων Μερκούρη και Χορν
Magazino

Ποιοι είναι οι νικητές των φετινών βραβείων Μερκούρη και Χορν

Μπαίνοντας στα ρούχα (και στο μυαλό) της Τίλντα Σουίντον
Magazino

Μπαίνοντας στα ρούχα (και στο μυαλό) της Τίλντα Σουίντον

Τα βράδια μας στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού: Πολιτισμός με θέα την Αθήνα – Πρόγραμμα
Magazino

Τα βράδια μας στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού: Πολιτισμός με θέα την Αθήνα – Πρόγραμμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
24/05/2026 - 16:46

ΠΑΣΟΚ: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται και στην Ευρώπη

Ειδήσεις
24/05/2026 - 16:05

Για το Ισραήλ και τον Κόλπο, ο κίνδυνος είναι ένα αποθρασυμένο Ιράν μετά την αποχώρηση των Αμερικανών

Πολιτική
24/05/2026 - 15:46

Ο Τεμπονέρας παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και συντάσσεται με τον Τσίπρα

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:55

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις φιλοδοξίες του Κόλπου να γίνει κόμβος τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
24/05/2026 - 14:46

Θεοδωρικάκος: Για πρώτη φορά Ελληνίδα στο τιμόνι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:22

Πλακιάς: Ο Γιωτόπουλος έκανε και 24 χρόνια φυλακή, Καραμανλής και Τριαντόπουλος ούτε μία!

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:11

Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Δωρεάν γραμμή 1550 για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων

Πολιτική
24/05/2026 - 13:54

Τσουκαλάς: H χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια για βρεφονηπιακούς σταθμούς και κοινωνικές δομές

Τεχνολογία
24/05/2026 - 13:32

Εκτεταμένη ρομποτοποίηση σε παραγωγή και καθημερινότητα τα προσεχή δέκα χρόνια

Πολιτική
24/05/2026 - 12:59

«Μανιφέστο» Ανδρουλάκη για την πολιτική αλλαγή: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο»

Ακίνητα
24/05/2026 - 12:34

Αντίδραση ΠΟΜΙΔΑ για τον «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ» και το 27ετές Ενοικιοστάσιο στα ακίνητα

Πολιτική
24/05/2026 - 11:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης «θυμώνει» με την ακρίβεια, αλλά δεν κάνει τίποτα

Χρηματιστήρια
24/05/2026 - 10:54

Οι μετοχές κάνουν πάρτι σαν να είναι το 1999, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν υπάρξει ποτέ τόσο απαισιόδοξοι

Το σκίτσο του ΚΥΡ
24/05/2026 - 10:43

Κρατικά μυστικά

Πολιτική
24/05/2026 - 10:05

Μητσοτάκης: Παράταση του «Σπίτι μου ΙΙ» μέχρι τον Αύγουστο

Πολιτική
24/05/2026 - 09:54

Κόμμα Τσίπρα: Μπλε για την πατρίδα, κόκκινο για τους αγώνες

Ειδήσεις
24/05/2026 - 09:47

Τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

Ειδήσεις
23/05/2026 - 16:39

Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ