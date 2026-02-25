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Free City: Τι κάνουμε δωρεάν στην Αθήνα αυτή την εβδομάδα
Magazino
22:58 - 25 Φεβ 2026

Free City: Τι κάνουμε δωρεάν στην Αθήνα αυτή την εβδομάδα

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Για ακόμη μια εβδομάδα, συγκεντρώνουμε τις προτάσεις μας με τις πιο ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις με δωρεάν είσοδο, στην Αθήνα, από Δευτέρα έως Παρασκευή.

15ο Ιβηροαμερικανικό Φεστιβάλ Θεατρικών Αναλογίων στην Ελληνοαμερικανική Ένωση

Το Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ισπανίας, την Ελληνοαμερικανική Ένωση και το Sólo Teatro, παρουσιάζει το 15ο Ιβηροαμερικανικό Φεστιβάλ Θεατρικών Αναλογίων. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται με δωρεάν είσοδο κάθε Τρίτη του Φεβρουαρίου στο Θέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και περιλαμβάνει έργα που πραγματεύονται κοινωνικά ζητήματα, φανταστικές ιστορίες και συναισθηματικά διλήμματα από τέσσερις καταξιωμένους ή ανερχόμενους συγγραφείς. Την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026, 17:00, θα δούμε την Αυστραλία, του Ισραέλ Σολά. Σκηνοθεσία: Βαλέρια Δημητριάδου. Παίζουν οι: Χρύσα Κοτταράκου, Ειρήνη Μακρή, Βαλέρια Δημητριάδου, Peter Jaques. Μια δραματική κωμωδία, βασισμένη σε αληθινά γεγονότα, που θέτει ερωτήματα για σοβαρά ζητήματα ηθικής της γενετικής αλλά και των οικογενειακών σχέσεων. Σε έναν κόσμο που η έννοια της οικογένειας εξελίσσεται πολύ γρήγορα, τι σημαίνει τελικά αυτή η λέξη; Η οικογένεια είναι δεδομένη ή μπορούμε να τη διαλέξουμε; Είναι συγγένεια εξ αίματος μόνο ή ένας δεσμός με ανθρώπους που επιλέγουμε εμείς;

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου στις 17:00
Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασσαλίας 22

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

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