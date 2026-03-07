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Απ’ τη Νύφη του Frankenstein μέχρι το The Bride!: 90 χρόνια μετά, η “Νύφη” αποκτά τη δική της φωνή
Magazino
14:30 - 07 Μαρ 2026

Απ’ τη Νύφη του Frankenstein μέχρι το The Bride!: 90 χρόνια μετά, η “Νύφη” αποκτά τη δική της φωνή

Reporter.gr Newsroom
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Είδαμε την νέα ταινία της Maggie Gyllenhaal “The Bride!” και γυρίσαμε πίσω στην ιστορία μίας Νύφης, που από “θύμα” έχει μετατραπεί στην πιο δυναμική πρωταγωνίστρια της μεγάλης οθόνης.

Όταν ακούμε τη φράση «Η Νύφη του Φράνκενστάιν», στο μυαλό μας δεν έρχεται απλώς ένας χαρακτήρας – έρχεται μια ολόκληρη εικόνα: το μαύρο, φουντωτό μαλλί με τη χαρακτηριστική λευκή αστραπή στη μέση, το άκαμπτο βλέμμα, οι επίδεσμοι στα χέρια. Είναι η φιγούρα που καθιερώθηκε στο Bride of Frankenstein, το σίκουελ της εμβληματικής ταινίας Frankenstein. Κι όμως, η Νύφη προϋπήρχε ως ιδέα. Στο μυθιστόρημα της Mary Shelley, το πλάσμα ζητά έναν σύντροφο μα η «νύφη» δεν ολοκληρώνεται ποτέ πραγματικά στις σελίδες του βιβλίου, παραμένει ένα ενδεχόμενο. Και κάπου εκεί, το Χόλιγουντ πήρε αυτό το ενδεχόμενο και το έκανε εικόνα. Ένα μεγάλο κινηματογραφικό «τι θα γινόταν αν;».

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