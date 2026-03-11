ΕΟΔΥ: Νέα σύνθεση στο Επιστημονικό Συμβούλιο - Πρόεδρος ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος

Με απόφαση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και της αναπληρώτριας υπουργού Ειρήνης Αγαπηδάκη συγκροτήθηκε η νέα σύνθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Το ανανεωμένο Επιστημονικό Συμβούλιο του οργανισμού απαρτίζεται από τα ακόλουθα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη: Τακτικά μέλη Πρόεδρος: Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, καθηγητής Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας στην Ιατρική Σχολή του Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Αντιπρόεδρος: Θεόδωρος Λιακάκος, ομότιμος καθηγητής Χειρουργικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.

Στυλιανός Λουκίδης, καθηγητής Πνευμονολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.

Ελένη Μάγειρα, καθηγήτρια Εντατικής Θεραπείας και Παθολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.

Θεόδωρος Σεργεντάνης, αναπληρωτής καθηγητής Επιδημιολογίας και Μεθοδολογίας της Έρευνας στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Χριστίνα Χρυσοχόου, επίκουρη καθηγήτρια Καρδιολογίας και Καρδιακής Ανεπάρκειας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.

Αθηνά Μάρκου, επίκουρη καθηγήτρια Αναλυτικής Χημείας στο Τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ. Αναπληρωματικά μέλη Αναστάσιος Κόλλιας, καθηγητής Παθολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.

Κυριακή Κολοβού, επίκουρη καθηγήτρια Δωρεάς Οργάνων και Παθολογίας Μεταμοσχεύσεων στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.

Αλέξανδρος Μπριασούλης, επίκουρος καθηγητής Θεραπευτικής Καρδιολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.

Γαρυφαλλιά Πουλάκου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Παθολογίας και Λοιμώξεων στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.

Μιχαήλ Λιόντος, επίκουρος καθηγητής Θεραπευτικής Ογκολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.

Βασιλική Πιτυρίγκα, αναπληρώτρια καθηγήτρια Μικροβιολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. Η νέα σύνθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου καλείται να υποστηρίξει επιστημονικά το έργο του ΕΟΔΥ και να συμβάλει στη διαμόρφωση πολιτικών δημόσιας υγείας.