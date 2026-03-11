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ΕΟΔΥ: Νέα σύνθεση στο Επιστημονικό Συμβούλιο - Πρόεδρος ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος
Υγεία
18:41 - 11 Μαρ 2026

ΕΟΔΥ: Νέα σύνθεση στο Επιστημονικό Συμβούλιο - Πρόεδρος ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος

Reporter.gr Newsroom
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Με απόφαση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και της αναπληρώτριας υπουργού Ειρήνης Αγαπηδάκη συγκροτήθηκε η νέα σύνθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Το ανανεωμένο Επιστημονικό Συμβούλιο του οργανισμού απαρτίζεται από τα ακόλουθα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη:

Τακτικά μέλη

  • Πρόεδρος: Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, καθηγητής Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας στην Ιατρική Σχολή του Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

  • Αντιπρόεδρος: Θεόδωρος Λιακάκος, ομότιμος καθηγητής Χειρουργικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.

  • Στυλιανός Λουκίδης, καθηγητής Πνευμονολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.

  • Ελένη Μάγειρα, καθηγήτρια Εντατικής Θεραπείας και Παθολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.

  • Θεόδωρος Σεργεντάνης, αναπληρωτής καθηγητής Επιδημιολογίας και Μεθοδολογίας της Έρευνας στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

  • Χριστίνα Χρυσοχόου, επίκουρη καθηγήτρια Καρδιολογίας και Καρδιακής Ανεπάρκειας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.

  • Αθηνά Μάρκου, επίκουρη καθηγήτρια Αναλυτικής Χημείας στο Τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ.

Αναπληρωματικά μέλη

  • Αναστάσιος Κόλλιας, καθηγητής Παθολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.

  • Κυριακή Κολοβού, επίκουρη καθηγήτρια Δωρεάς Οργάνων και Παθολογίας Μεταμοσχεύσεων στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.

  • Αλέξανδρος Μπριασούλης, επίκουρος καθηγητής Θεραπευτικής Καρδιολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.

  • Γαρυφαλλιά Πουλάκου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Παθολογίας και Λοιμώξεων στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.

  • Μιχαήλ Λιόντος, επίκουρος καθηγητής Θεραπευτικής Ογκολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.

  • Βασιλική Πιτυρίγκα, αναπληρώτρια καθηγήτρια Μικροβιολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.

Η νέα σύνθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου καλείται να υποστηρίξει επιστημονικά το έργο του ΕΟΔΥ και να συμβάλει στη διαμόρφωση πολιτικών δημόσιας υγείας.

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