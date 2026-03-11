ΕΟΔΥ: Νέα σύνθεση στο Επιστημονικό Συμβούλιο - Πρόεδρος ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος

Το ανανεωμένο Επιστημονικό Συμβούλιο του οργανισμού απαρτίζεται από τα ακόλουθα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη:
Τακτικά μέλη
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Πρόεδρος: Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, καθηγητής Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας στην Ιατρική Σχολή του Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
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Αντιπρόεδρος: Θεόδωρος Λιακάκος, ομότιμος καθηγητής Χειρουργικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.
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Στυλιανός Λουκίδης, καθηγητής Πνευμονολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.
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Ελένη Μάγειρα, καθηγήτρια Εντατικής Θεραπείας και Παθολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.
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Θεόδωρος Σεργεντάνης, αναπληρωτής καθηγητής Επιδημιολογίας και Μεθοδολογίας της Έρευνας στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
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Χριστίνα Χρυσοχόου, επίκουρη καθηγήτρια Καρδιολογίας και Καρδιακής Ανεπάρκειας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.
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Αθηνά Μάρκου, επίκουρη καθηγήτρια Αναλυτικής Χημείας στο Τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ.
Αναπληρωματικά μέλη
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Αναστάσιος Κόλλιας, καθηγητής Παθολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.
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Κυριακή Κολοβού, επίκουρη καθηγήτρια Δωρεάς Οργάνων και Παθολογίας Μεταμοσχεύσεων στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.
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Αλέξανδρος Μπριασούλης, επίκουρος καθηγητής Θεραπευτικής Καρδιολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.
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Γαρυφαλλιά Πουλάκου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Παθολογίας και Λοιμώξεων στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.
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Μιχαήλ Λιόντος, επίκουρος καθηγητής Θεραπευτικής Ογκολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.
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Βασιλική Πιτυρίγκα, αναπληρώτρια καθηγήτρια Μικροβιολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.
Η νέα σύνθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου καλείται να υποστηρίξει επιστημονικά το έργο του ΕΟΔΥ και να συμβάλει στη διαμόρφωση πολιτικών δημόσιας υγείας.