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Νέο ψηφιακό «δίχτυ» της ΑΑΔΕ κατά του λαθρεμπορίου
Οικονομία
08:22 - 13 Μάι 2026

Νέο ψηφιακό «δίχτυ» της ΑΑΔΕ κατά του λαθρεμπορίου

Γιώργος Αλεξάκης
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Συστήματα δορυφορικής παρακολούθησης GPS και σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες επιστρατεύει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στη μάχη κατά του λαθρεμπορίου, το οποίο εξακολουθεί να προκαλεί σημαντικές απώλειες στα δημόσια έσοδα.

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, τίθεται σε εφαρμογή νέο Σύστημα Παρακολούθησης Επαγγελματικών Οχημάτων και Εμπορευματοκιβωτίων, το οποίο θα εγκατασταθεί σε 24 τελωνεία και σημεία τελωνειακού ελέγχου στις βασικές πύλες εισόδου και εξόδου της χώρας. Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση των ελέγχων και η αποτροπή παράνομων διακινήσεων καυσίμων, καπνικών προϊόντων, αλκοολούχων ποτών, αλλά και αδήλωτων ή παραποιημένων εμπορευμάτων.

Το νέο σύστημα θα λειτουργεί σε χερσαία σύνορα, μεγάλα λιμάνια και εμπορευματικούς κόμβους, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο δίκτυο επιτήρησης της διακίνησης φορτίων σε πραγματικό χρόνο.

Στα χερσαία σημεία ελέγχου περιλαμβάνονται κομβικά τελωνεία όπως η Κακαβιά, η Μέρτζανη, η Κρυσταλλοπηγή, η Νίκη, οι Εύζωνοι, η Δοϊράνη, οι Κήποι και οι Καστανιές, από όπου διέρχονται καθημερινά εκατοντάδες επαγγελματικά οχήματα που μεταφέρουν προϊόντα από και προς γειτονικές χώρες. Η συνεχής επιτήρηση φορτηγών και βυτιοφόρων στα συγκεκριμένα περάσματα εκτιμάται ότι θα περιορίσει σημαντικά τις παράνομες μεταφορές προϊόντων υψηλής φορολογικής επιβάρυνσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στα μεγάλα λιμάνια της χώρας. Το σύστημα θα εγκατασταθεί στα τελωνεία Κέρκυρας, Ηγουμενίτσας, Πατρών, Λαυρίου, καθώς και στο 1ο Τελωνείο Πειραιά και το 1ο Τελωνείο Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, θα καλύψει και τα τελωνεία Μυτιλήνης, Χίου, Κω και Ηρακλείου. Πρόκειται για κομβικά σημεία διακίνησης εμπορευμάτων, οχημάτων και επιβατών, με ιδιαίτερη βαρύτητα για το διεθνές εμπόριο και τη διαχείριση εμπορευματοκιβωτίων.

Η λειτουργία του συστήματος στα λιμάνια αναμένεται να επιτρέψει την πλήρη παρακολούθηση των containers από την άφιξή τους έως την έξοδο ή τη μεταφορά τους στην εγχώρια αγορά, ενισχύοντας έτσι τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

Το πρόγραμμα επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές στρατηγικής σημασίας, όπως το Τελωνείο Δυτικής Αττικής, ο λιμένας Ελευσίνας και η εγκατάσταση Μεταμόρφωσης, που συνδέονται άμεσα με τη διακίνηση καυσίμων και εμπορευμάτων. Παράλληλα, στα βόρεια σύνορα εντάσσονται τελωνεία των Σερρών με τον Προμαχώνα, της Δράμας με την Εξοχή, της Ξάνθης με τον Άγιο Κωνσταντίνο και το Δημάριο, της Νέας Ορεστιάδας με το Ορμένιο και τον Κυπρίνο, αλλά και της Κομοτηνής με τη Νυμφαία.

Το νέο σύστημα

Να σημειωθεί ότι η νέα πλατφόρμα ελέγχου θα βασίζεται σε προηγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό, όπως κάμερες αναγνώρισης πινακίδων, ηλεκτρονικές σφραγίδες GPS, ζυγιστικά συστήματα, μπάρες ελέγχου, συσκευές εντοπισμού και δίκτυα επικοινωνίας που θα συνεργάζονται για τη συλλογή και αποστολή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Οι πληροφορίες θα μεταδίδονται μέσω κινητών και δορυφορικών δικτύων σε κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρμα, δίνοντας στις τελωνειακές αρχές τη δυνατότητα να συγκρίνουν τη δηλωμένη διαδρομή ενός οχήματος ή εμπορευματοκιβωτίου με την πραγματική του πορεία.

Μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών και κινητών συσκευών, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα μπορούν να παρακολουθούν ζωντανά τις κινήσεις των οχημάτων, να εντοπίζουν καθυστερήσεις ή ύποπτες στάσεις και να λαμβάνουν άμεσες ειδοποιήσεις σε περιπτώσεις παραβίασης, κλοπής ή τεχνικών προβλημάτων. Σε περίπτωση απόκλισης από την προκαθορισμένη διαδρομή ή ύποπτης δραστηριότητας, θα ενεργοποιείται αυτόματα ειδοποίηση προς το Κέντρο Επιχειρήσεων.

Πρόσβαση στα δεδομένα του Συστήματος Παρακολούθησης θα έχουν οι υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της ΑΑΔΕ, με στόχο την ενίσχυση της τελωνειακής και φορολογικής συμμόρφωσης και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου. Μέσω του εντοπισμού ύποπτων διαδρομών και κινήσεων, οι αρχές προσδοκούν να περιορίσουν τη διακίνηση παράνομων προϊόντων και να ενισχύσουν την αποδοτικότητα των ελέγχων σε όλη τη χώρα.

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