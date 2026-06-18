Σε πάρκα, γήπεδα και βουνά: Πού θα ακούσεις φέτος το καλοκαίρι τους αγαπημένους σου Έλληνες καλλιτέχνες

Οι καλοκαιρινές συναυλίες ξεκίνησαν, οι αγαπημένοι μας καλλιτέχνες ταξιδεύουν ήδη σε όλη την Ελλάδα με τις περιοδείες τους κι εμείς δίνουμε ραντεβού στις πιο όμορφες γωνιές της Ελλάδας: σε πάρκα, γήπεδα, φεστιβάλ, πάνω σε λόφους και κάτω από τα αστέρια. Πού θα ακούσεις φέτος το καλοκαίρι τους κορυφαίους Έλληνες ερμηνευτές;

Όσο το καλοκαίρι πλησιάζει, τόσο περισσότερο ανυπομονούμε για τις καλοκαιρινές συναυλίες και τη στιγμή που θα μπορέσουμε – ξέγνοιαστα πια – να τραγουδήσουμε (ή μάλλον να φωνάξουμε) και να χορέψουμε με την καρδιά μας τα αγαπημένα μας τραγούδια. Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr