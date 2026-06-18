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Σε πάρκα, γήπεδα και βουνά: Πού θα ακούσεις φέτος το καλοκαίρι τους αγαπημένους σου Έλληνες καλλιτέχνες
Magazino
07:01 - 18 Ιουν 2026

Σε πάρκα, γήπεδα και βουνά: Πού θα ακούσεις φέτος το καλοκαίρι τους αγαπημένους σου Έλληνες καλλιτέχνες

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Οι καλοκαιρινές συναυλίες ξεκίνησαν, οι αγαπημένοι μας καλλιτέχνες ταξιδεύουν ήδη σε όλη την Ελλάδα με τις περιοδείες τους κι εμείς δίνουμε ραντεβού στις πιο όμορφες γωνιές της Ελλάδας: σε πάρκα, γήπεδα, φεστιβάλ, πάνω σε λόφους και κάτω από τα αστέρια. Πού θα ακούσεις φέτος το καλοκαίρι τους κορυφαίους Έλληνες ερμηνευτές;

Όσο το καλοκαίρι πλησιάζει, τόσο περισσότερο ανυπομονούμε για τις καλοκαιρινές συναυλίες και τη στιγμή που θα μπορέσουμε – ξέγνοιαστα πια – να τραγουδήσουμε (ή μάλλον να φωνάξουμε) και να χορέψουμε με την καρδιά μας τα αγαπημένα μας τραγούδια.

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