Celestyal: Νέα επένδυση με ισχυρό ελληνικό αποτύπωμα

Η Celestyal έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες επίσημες φωτογραφίες των αναβαθμισμένων καμπινών του Celestyal Discovery, μετά τη δεύτερη εκτεταμένη ανακαίνιση του πλοίου που πραγματοποιήθηκε, φέτος τον χειμώνα, στην Αθήνα. Οι εργασίες υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με την ελληνική εταιρία AMK Architecture & Design, στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, με τη συμμετοχή περισσότερων από 140 εξειδικευμένων τεχνικών και συνολικό προϋπολογισμό πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Το πλοίο, χωρητικότητας 1360 επιβατών, απέπλευσε το Μάρτιο του 2025 για την έναρξη της σεζόν στη Μεσόγειο και θα κατευθυνθεί στον Αραβικό Κόλπο τον Δεκέμβριο για την παρθενική του εμφάνιση στην περιοχή.

Με το συγκεκριμένο έργο, η εταιρεία στήριξε την ελληνική οικονομία, συνεργαζόμενη με περισσότερους από 15 Έλληνες προμηθευτές για έπιπλα, υφάσματα και φωτιστικά και άλλα διακοσμητικά υλικά, δίνοντας ώθηση στην εγχώρια παραγωγή.

Οι νέες καμπίνες διαμορφώθηκαν με επίκεντρο τη φιλοσοφία της ελληνικότητας, και ενσωματώνουν σχεδιαστικά στοιχεία εμπνευσμένα από τους προορισμούς που προσεγγίζει το πλοίο.

Το Celestyal Discovery θα κάνει την πρώτη του κρουαζιέρα στον Αραβικό Κόλπο στις 12 Δεκεμβρίου 2025, όπου θα συναντήσει το Celestyal Journey, το οποίο επιστρέφει στην περιοχή στις 6 Δεκεμβρίου, με μια εορταστική κρουαζιέρα.

Μέσα στη σεζόν, τα πλοία θα προσφέρουν κρουαζιέρες τριών, τεσσάρων και επτά διανυκτερεύσεων από το Άμπου Ντάμπι, το Ντουμπάι και τη Ντόχα, με πρόγραμμα έως τον Μάρτιο του 2026 - και θα συνεχίσουν για τα τρία επόμενα συναπτά έτη.

Το Celestyal Discovery θα έχει αφετηρία το Αμπού Ντάμπι για τις επόμενες τρεις σεζόν και οι κρουαζιέρες στον Αραβικό Κόλπο περιλαμβάνουν:

Μια φορά την εβδομάδα, την κρουαζιέρα τριών διανυκτερεύσεων «Εικόνες Αραβίας» μετ' επιστροφής από το Αμπού Ντάμπι (Παρασκευή έως Δευτέρα) και προσεγγίσεις στο Ντουμπάι και το νησί Sir Bani Yas, προσφέροντας την εμπειρία του σαφάρι στην παραλία και την άγρια φύση. Τιμές από €289 ανά άτομο.

Μια φορά την εβδομάδα, την κρουαζιέρα τεσσάρων διανυκτερεύσεων «Εικόνες Αραβίας»: μετ' επιστροφής από το Αμπού Ντάμπι (Δευτέρα έως Παρασκευή) και με προσεγγίσεις στη Ντόχα, το Ντουμπάι (μέσω Ras Al Khaimah) και το Κασάμπ στο Ομάν. Τιμές από €369 ανά άτομο.

Όλες οι κρουαζιέρες «Εικόνες Αραβίας» διάρκειας τριών και τεσσάρων διανυκτερεύσεων μπορούν να συνδυαστούν, με τις κρουαζιέρες επτά διανυκτερεύσεων σε τιμές που ξεκινούν από τα €599 ανά άτομο.

Όλοι οι ναύλοι της προσφοράς περιλαμβάνουν πλήρη διατροφή, αναψυκτικά, WiFi, λιμενικά τέλη και φιλοδωρήματα. Επιπλέον, οι επιβάτες θα επωφεληθούν από πρόσθετη πίστωση 25% στο ποσό που θα προσθέσουν στον λογαριασμό CelestyalPay πριν την αναχώρηση, εξασφαλίζοντας έως και €250 για χρήση εν πλω.

Όλες οι προαγορές πιστωτικού ποσού μέσω Celestyal Pay για γεύματα στα θεματικά εστιατόρια και για ποτά, υπόκεινται κανονικά σε προμήθεια.