«Αιώνιοι» φοιτητές: Ποιοι εξαιρούνται από τις διαγραφές - Τα κριτήρια για τη δεύτερη ευκαιρία

Την εφαρμογή της νέας ρύθμισης για τη διαγραφή των ανενεργών φοιτητών από τα ελληνικά πανεπιστήμια επιβεβαίωσε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη την Τρίτη (8/7).

Αναλυτικότερα, μιλώντας στην ΕΡΤ, διευκρίνισε ότι περίπου 35.000 αιώνιοι φοιτητές θα έχουν μια τελευταία ευκαιρία να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, ενώ σχεδόν 290.000 άτομα θα διαγραφούν από τους φοιτητικούς καταλόγους.

Όπως εξήγησε, μιλώντας στους Κώστα Παπαχλιμίντζο και Κατερίνα Δούκα, η διάταξη αφορά φοιτητές που έχουν περάσει το 75% των μαθημάτων ή μονάδων τους και έχουν συμμετάσχει σε εξετάσεις τουλάχιστον δύο φορές τα τελευταία δύο χρόνια. «Θα έχουν δικαίωμα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σε δύο ακόμη εξάμηνα», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι η παρουσία στις εξεταστικές αποτελεί κρίσιμο στοιχείο διατήρησης του φοιτητικού status.

Η ρύθμιση, σύμφωνα με την κ. Ζαχαράκη, βελτιώνει το ήδη υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, αποτυπώνοντας τη βούληση του Πρωθυπουργού να δοθεί «μια τελευταία ευκαιρία σε ανθρώπους που είναι πολύ κοντά στο πτυχίο». Παράλληλα, διατηρεί κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς δεν θα διαγράφονται φοιτητές με αναπηρία άνω του 50%, γονείς παιδιών έως 8 ετών, εργαζόμενοι άνω των 20 ωρών την εβδομάδα και αθλητές με απαιτητικό πρόγραμμα.

Η ανάγκη εκκαθάρισης των μητρώων – Οι επιπτώσεις στα πανεπιστήμια

Η υπουργός υπογράμμισε ότι οι διαγραφές δεν είναι απλώς διοικητικό μέτρο, αλλά απαραίτητο βήμα για την αξιολόγηση και τη διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων. Όπως είπε, «το προφίλ κάθε ιδρύματος επηρεάζεται όταν στους καταλόγους περιλαμβάνονται ανενεργοί φοιτητές, καθώς στρεβλώνεται η αναλογία φοιτητών-διδασκόντων και η εικόνα των ιδρυμάτων».

«Φανταστείτε ένα τμήμα που έχει 100 ενεργούς φοιτητές αλλά εμφανίζεται με 150 εγγεγραμμένους. Η εικόνα αυτή δεν βοηθά ούτε στην αποτίμηση του έργου ούτε στην εξεύρεση συνεργασιών με άλλα πανεπιστήμια», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ποιοι εξαιρούνται – Τι ισχύει για τους ενεργούς φοιτητές

Η κ. Ζαχαράκη ξεκαθάρισε πως οι φοιτητές που έχουν ακόμη περιθώριο φοίτησης (π.χ. «4+2» έτη για τετραετή προγράμματα) δεν επηρεάζονται από τη ρύθμιση. Το ίδιο ισχύει και για όσους ξεκίνησαν πρόσφατα τις σπουδές τους.

Αναφορικά με τον ορισμό του «αιώνιου φοιτητή», διευκρίνισε πως δεν αφορά όσους έχουν ξεπεράσει απλώς τον τυπικό χρόνο σπουδών, αλλά εκείνους που έχουν υπερβεί και το επιτρεπόμενο όριο καθυστέρησης (π.χ. 4+2 ή 5+2 έτη), χωρίς ενεργή συμμετοχή στο πανεπιστημιακό πρόγραμμα.

Ενδεικτικά, μόνο από τα μεγάλα πανεπιστήμια, όπως το ΕΚΠΑ και το ΟΠΑ, υπολογίζεται ότι υπάρχουν πάνω από 10.000 φοιτητές ανά έτος εισαγωγής που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, με κάποιες εγγραφές να χρονολογούνται από το 1930 ή το 1931.

Μηχανογραφικά, στέγαση και φοιτητικές εστίες

Η υπουργός υπενθύμισε πως από σήμερα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, καλώντας τους υποψήφιους φοιτητές να επιλέξουν με κριτήριο τα ενδιαφέροντα, τις οικονομικές δυνατότητες της οικογένειας και τη γεωγραφική εγγύτητα.

Αναφερόμενη στη φοιτητική στέγαση, η κ. Ζαχαράκη παραδέχθηκε ότι υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις, ειδικά σε τουριστικές περιοχές όπως η Κέρκυρα, τα Χανιά και το Ρέθυμνο, ενώ έκανε λόγο για συνεχή προσπάθεια ενίσχυσης του στεγαστικού επιδόματος. «Το φοιτητικό επίδομα φτάνει έως και τα 2.500 ευρώ όταν υπάρχει συγκατοίκηση στην περιφέρεια», είπε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης και δημιουργίας νέων φοιτητικών εστιών, μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και ΣΔΙΤ, τα οποία αναμένεται να προσθέσουν περίπου 10.000 νέες κλίνες στα πανεπιστήμια της περιφέρειας, με ορίζοντα υλοποίησης πενταετίας.

Καμία αλλαγή στις πανελλαδικές έως το 2029

Αναφερόμενη στο μέλλον των πανελλαδικών εξετάσεων, η κ. Ζαχαράκη τόνισε ότι οι μαθητές που φοιτούν σήμερα στο Λύκειο δεν θα επηρεαστούν από πιθανές αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής. Όπως είπε, η συζήτηση για το Εθνικό Απολυτήριο αφορά το σχολικό έτος 2029-2030 και εντάσσεται σε μια ευρύτερη διακομματική συζήτηση που θα ξεκινήσει από τη Βουλή.

«Είναι θετικό να υπάρχουν ιδέες, αλλά δεν αφορά τους μαθητές που βρίσκονται σήμερα στην Α΄, Β΄ ή Γ΄ Λυκείου», διευκρίνισε.