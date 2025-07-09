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Πτώχευσε η νορβηγική εταιρεία υποθαλάσσιων ερευνών Argeo
Ναυτιλία
08:00 - 09 Ιουλ 2025

Πτώχευσε η νορβηγική εταιρεία υποθαλάσσιων ερευνών Argeo

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Η νορβηγική εταιρεία υποθαλάσσιων ερευνών Argeo ανακοίνωσε ότι προχωρά στην κατάθεση αίτησης πτώχευσης, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και αδυνατεί να καλύψει τις υποχρεώσεις της. 

Η εταιρεία, η οποία ειδικεύεται σε τεχνολογίες υποθαλάσσιας έρευνας και ρομποτικής, δήλωσε πως δεν διαθέτει αρκετά χρήματα για να συνεχίσει τη λειτουργία της. Μαζί της θα πτωχεύσουν και οι τρεις νορβηγικές θυγατρικές της, οι, Argeo Survey, Argeo Robotics και Argeo Multiclient. Το ίδιο πιθανότατα θα συμβεί και με τις εταιρείες της σε Σκωτία, Σιγκαπούρη και ΗΠΑ.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν η Argeo έλαβε ειδοποιήσεις για τερματισμό των ναυλώσεων και κατάσχεση των πλοίων της, Argeo Searcher και Argeo Venture.

Η διοίκηση είχε προειδοποιήσει από την προηγούμενη εβδομάδα ότι η αγορά ήταν σε δύσκολη φάση και πως δεν υπήρχαν αρκετά συμβόλαια για να εξασφαλιστούν σταθερά έσοδα. Αν και συμμετείχε σε διαγωνισμούς και διαπραγματεύσεις, δεν είχε καμία σίγουρη δουλειά για τα πλοία και τα αυτόνομα υποβρύχια οχήματά της, μέχρι ενδεχομένως το δεύτερο εξάμηνο του 2026, όταν ίσως ξεκινήσει ένα τετραετές συμβόλαιο στη Νότια Αμερική.

Το τελευταίο “σωσίβιο” της εταιρείας ήταν μια ιδιωτική χρηματοδότηση ύψους 150 εκατ. κορωνών (περίπου 14,8 εκατ. δολάρια) τον Φεβρουάριο του 2025. Όμως, τα χρήματα αυτά εξαντλήθηκαν γρήγορα, αφού δεν ακολούθησαν τα προσδοκώμενα έσοδα.

«Παρά τις συνεχείς προσπάθειες, η εταιρεία δεν κατάφερε να προσελκύσει νέα κεφάλαια ή επενδυτές, κάτι που ήταν απαραίτητο για να συνεχίσει τη λειτουργία της», αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της Argeo.

Η κατάρρευση της Argeo αποτελεί ένδειξη των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο τομέας των υποθαλάσσιων ερευνών, ειδικά όταν δεν υπάρχει σταθερή ζήτηση και επενδυτικό ενδιαφέρον.

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