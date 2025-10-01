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Στο Σιμπένικ χτυπά η καρδιά της MedCruise
Ναυτιλία
08:45 - 01 Οκτ 2025

Στο Σιμπένικ χτυπά η καρδιά της MedCruise

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Η 67η Γενική Συνέλευση της MedCruise ξεκίνησε χθες στη Σιμπένικ της Κροατίας, μια πόλη με ιστορία και ιδιαίτερο συμβολισμό για την Αδριατική.

Η διοργάνωση, που φιλοξενείται και συνδιοργανώνεται από την Αρχή Λιμένος Σιμπένικ, θα διαρκέσει από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου 2025 και φέρνει κοντά εκπροσώπους λιμένων, εταιρειών κρουαζιέρας και θεσμικούς φορείς.

Στην εναρκτήρια συνέντευξη Τύπου, που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της πόλης, τονίστηκε ο στόχος της MedCruise να ενισχύσει τον ρόλο της ως κορυφαίας πλατφόρμας συνεργασίας ανάμεσα σε μεσογειακά λιμάνια και διεθνείς εταίρους.

Οι ομιλητές εστίασαν στην ανάγκη για καινοτομία και βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και στην προσαρμογή στις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Ο διευθυντής της Αρχής Λιμένος Σιμπένικ, Paško Dželalija, τόνισε ότι η ανάπτυξη πρέπει να είναι υπεύθυνη: «Ναι στην κρουαζιέρα, αλλά με τρόπο που να ταιριάζει στην τοπική κοινωνία. Αυτό είναι το βασικό θέμα της Ένωσης και εδώ θα το συζητήσουμε και θα προσπαθήσουμε να το βελτιώσουμε. Η Σιμπένικ και η Κροατία έχουν κερδίσει τη θέση τους στη Μεσόγειο και είναι τιμή μας να φιλοξενούμε αυτή τη διοργάνωση εκ μέρους όλων των κροατικών λιμανιών».

Η πρόεδρος της MedCruise, Θεοδώρα Ρήγα, υπογράμμισε τον θεσμικό ρόλο της Γενικής Συνέλευσης: «Οι συναντήσεις μας είναι ορόσημα που καθορίζουν το μέλλον της κρουαζιέρας στη Μεσόγειο. Είμαστε χαρούμενοι που βρισκόμαστε στη Σιμπένικ, μια πόλη που συνδυάζει πολιτισμό, καινοτομία και φιλοξενία».

Ο περιφερειάρχης Σιμπένικ–Κνιν, Paško Rakić, μίλησε για τη σημασία της συνεργασίας με τις τοπικές κοινωνίες: «Πρέπει να δημιουργήσουμε συνέργεια ανάμεσα στους επισκέπτες κρουαζιέρας, τον τουρισμό και τους κατοίκους. Οι νησιώτες και οι πολίτες πρέπει να αισθάνονται μέρος αυτής της ανάπτυξης».

Ο δήμαρχος της Σιμπένικ, Željko Burić, χαρακτήρισε την πόλη «κατάλληλο τόπο» για τη Συνέλευση, υπενθυμίζοντας ότι πρόκειται για την αρχαιότερη κροατική πόλη στην ανατολική Αδριατική, με δύο εθνικά πάρκα στην περιοχή της.

Τέλος, ο υπουργός Ναυτιλίας, Μεταφορών και Υποδομών της Κροατίας, Oleg Butković, τόνισε: «Η Σιμπένικ άξιζε αυτή τη διοργάνωση, όχι μόνο για τα φυσικά της πλεονεκτήματα, αλλά και για την πρόοδο της πόλης τα τελευταία χρόνια. Η Κροατία είναι έτοιμη να ηγηθεί μιας βιώσιμης ανάπτυξης της κρουαζιέρας στη Μεσόγειο – όχι μόνο σε αριθμούς, αλλά σε ουσία και σεβασμό προς τις τοπικές κοινωνίες».

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα πραγματοποιηθούν 472 B2B συναντήσεις ανάμεσα σε μέλη της MedCruise και 28 στελέχη που εκπροσωπούν 24 εταιρείες κρουαζιέρας. Παράλληλα, 214 συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε θεματικά πάνελ και εργαστήρια γύρω από ζητήματα όπως η βιωσιμότητα, η ψηφιοποίηση και οι νέες ανάγκες των επιβατών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης συναντήσεις των Ομάδων Εργασίας της MedCruise, εσωτερικές συνεδριάσεις για θέματα διακυβέρνησης και το μέλλον της Ένωσης, καθώς και τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πέρα από τις επίσημες εργασίες, οι σύνεδροι θα γνωρίσουν την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά της Σιμπένικ, από την παλιά πόλη που προστατεύεται από την UNESCO έως το Εθνικό Πάρκο Krka. Το κοινωνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει δεξιώσεις και εκδηλώσεις με έντονο τοπικό χαρακτήρα, όπως η υποδοχή στο φρούριο του Αγίου Μιχαήλ και η αποχαιρετιστήρια βραδιά στο Dalmatian Ethno Village.

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