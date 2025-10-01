Εθνική Στρατηγική Κρουαζιέρας: Η MSC αναδεικνύει τον ρόλο της Ελλάδας ως κόμβου της Ανατολικής Μεσογείου

Την ανάγκη για μια εθνική στρατηγική κρουαζιέρας υπογράμμισε ο κ. Κυριάκος Αναστασιάδης, Ανώτερος Σύμβουλος του Ομίλου MSC, στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο κρουαζιερόπλοιο EXPLORA I στον Πειραιά.

Ο κ. Αναστασιάδης τόνισε ότι απαιτείται μακροπρόθεσμη επένδυση όχι μόνο στις υποδομές των λιμανιών, αλλά και των ίδιων των προορισμών, με έμφαση στη βιωσιμότητα μέσω συστημάτων έξυπνης διαχείρισης κυκλοφορίας και ψηφιακής κατανομής θέσεων ελλιμενισμού, για βέλτιστη πρόσβαση και διαφάνεια στη χρήση των πόρων. Παράλληλα, σημείωσε ότι η στενή συνεργασία Κράτους και ιδιωτικού τομέα αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας.

Πιο συγκεκριμένα ανέφερε:

Ανταποδοτικό τέλος κρουαζιέρας: Η MSC Cruises στηρίζει τη διαφανή επανεπένδυση των τελών και των φόρων στην ανάπτυξη υποδομών, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει ανταγωνιστική. «Αν δεν γνωρίζουμε ποια έργα θα χρηματοδοτηθούν τα επόμενα χρόνια και ποιο είναι το συνολικό πλάνο, είναι αδύνατο να σχεδιάσουμε νέους προορισμούς, καθώς η κρουαζιέρα απαιτεί προγραμματισμό τουλάχιστον δύο ετών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οικονομική συνεισφορά: Το 2023, η κρουαζιέρα συνέβαλε σχεδόν 2 δισ. ευρώ στην ελληνική οικονομία, στηρίζοντας πάνω από 22.000 θέσεις εργασίας. Οι επιβάτες δαπανούν κατά μέσο όρο 253 ευρώ ανά επίσκεψη, ενώ το 40% επιστρέφει αργότερα για διακοπές μεγαλύτερης διάρκειας. Η επέκταση της σεζόν σε φθινόπωρο και χειμώνα μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τα τοπικά έσοδα.

Περιβαλλοντική δέσμευση: Ο Όμιλος MSC έχει θέσει στόχο μηδενικές καθαρές εκπομπές έως το 2050. Ήδη το 80% του στόλου είναι έτοιμο για σύνδεση με shore power, ενώ νέες τεχνολογίες όπως LNG, bio-LNG και προηγμένα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων ενισχύουν τη θέση της εταιρείας στη βιώσιμη κρουαζιέρα.

Με τις παρεμβάσεις αυτές, η MSC Cruises επιβεβαίωσε τη στρατηγική της δέσμευση να στηρίζει την ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας τον ρόλο της χώρας ως στρατηγικού κόμβου της Ανατολικής Μεσογείου.