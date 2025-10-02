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ΟΛΠ Α.Ε.: Τριπλή διάκριση στα Compliance Awards 2025
Ναυτιλία
14:05 - 02 Οκτ 2025

ΟΛΠ Α.Ε.: Τριπλή διάκριση στα Compliance Awards 2025

Reporter.gr Newsroom
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Η ΟΛΠ Α.Ε. διακρίθηκε με τα τρία παρακάτω βραβεία στα Compliance Awards 2025,  στο πλαίσιο του θεσμού που διοργανώνουν η Boussias Events και ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος:
  • Χρυσό βραβείο στην κατηγορία “Best Compliance Team in Port Services Sector”
  • Χρυσό βραβείο στην κατηγορία “Most Impactful Social Initiative”
  • Χάλκινο βραβείο στην κατηγορία “Best Compliance Management”

Ιδιαίτερη διάκριση αποτελεί και η συμπερίληψη της Έλλης Βλαχάκου, στελέχους της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης της εταιρείας, στη λίστα "20 under 40” για το 2025, αναγνωρίζοντας τη συμβολή νέων στελεχών στον τομέα της Συμμόρφωσης.

Τα Compliance Awards αποσκοπούν στην αναγνώριση και επιβράβευση της αριστείας, της καινοτομίας και των καλών πρακτικών στον κλάδο της Συμμόρφωσης, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο της στην ανάπτυξη των εταιρειών, στην επιτυχή εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής και στη βελτιστοποίηση του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος.

Με τις βραβεύσεις αυτές, η ΟΛΠ Α.Ε. επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά την προσήλωσή της στις αρχές της διαφάνειας, της υπευθυνότητας και της εταιρικής αριστείας καθώς και τον ηγετικό της ρόλο στα λιμενικά δρώμενα και στον τομέα της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ενισχύοντας το brand της ως κορυφαίου εργοδότη που προωθεί την αξιοκρατία και τη συνεχή εταιρική ανάπτυξη.

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