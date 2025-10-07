Στην Ελευσίνα το Μέλλον της Ελληνο-Σαουδαραβικής Συνεργασίας

Μια νέα δυναμική στις σχέσεις Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας εγκαινιάστηκε με την επίσημη επίσκεψη του υπουργού Βιομηχανίας και Ορυκτών Πόρων της Σαουδικής Αραβίας, Bandar Ibrahim Alkhorayef, στα Ναυπηγεία του Ομίλου ΟΝΕΧ στην Ελευσίνα. Η επίσκεψη, που πραγματοποιήθηκε παρουσία του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, σηματοδοτεί την έναρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας με ευρύτερες γεωοικονομικές προεκτάσεις για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Ο σαουδάραβας υπουργός συνοδευόταν από τον διευθύνοντα σύμβουλο του Εθνικού Οργανισμού Βιομηχανικής Ανάπτυξης της Σαουδικής Αραβίας, Saleh Al-Solami, ενώ την αντιπροσωπεία υποδέχθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΝΕΧ και πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων, Πάνος Ξενοκώστας.

Κατά την επίσκεψη, οι σαουδαραβικοί εκπρόσωποι περιηγήθηκαν στις σύγχρονες εγκαταστάσεις των Ναυπηγείων και ενημερώθηκαν για τα σχέδια περαιτέρω ανάπτυξης και τις χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας που έχουν ήδη δημιουργηθεί. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο των ναυπηγείων στην αναγέννηση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας, η οποία έχει ενταχθεί στις στρατηγικές επενδύσεις μέσω πρωτοβουλιών του υπουργείου Ανάπτυξης.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών όχι μόνο στον τομέα της ναυπηγικής και ναυπηγοεπισκευής, αλλά και στην αμυντική βιομηχανία, διευρύνοντας το πλαίσιο των κοινών δράσεων.

Ο υπουργός Alkhorayef χαρακτήρισε την επίσκεψη ως "ορόσημο" για τις διμερείς σχέσεις και εξήρε τη στήριξη που έχουν εκφράσει οι ηγέτες των δύο χωρών. Αναγνώρισε, επίσης, την τεχνογνωσία των ελληνικών ναυπηγείων και τη σημασία συνεργασίας με τα ONEX Ναυπηγεία, στο πλαίσιο του φιλόδοξου ναυπηγικού προγράμματος της Σαουδικής Αραβίας, King Salman Maritime Complex, το οποίο θα καλύπτει πλήρες φάσμα ναυπηγικών υπηρεσιών.

Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία των ενεργειακών διασυνδέσεων και της συνεργασίας στους τομείς της βιομηχανίας και της εξόρυξης, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων και τη διεύρυνση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα.

Από την πλευρά του, ο Πάνος Ξενοκώστας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επίσκεψη, τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας με μία ηγετική δύναμη στη Μέση Ανατολή όπως η Σαουδική Αραβία. Υπογράμμισε τη μεταμόρφωση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας, η οποία έχει καταφέρει μέσα σε λίγα χρόνια να καταστεί σημείο αναφοράς, προσελκύοντας διεθνές ενδιαφέρον από χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Νότια Κορέα και πλέον και η Σαουδική Αραβία.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μια ελληνο-σαουδαραβική συνεργασία στον ναυπηγικό και ενεργειακό τομέα μπορεί να αποφέρει αμοιβαία οφέλη. Με τη στήριξη της κυβέρνησης και τη συμβολή των εργαζομένων μας, μπορούμε να πετύχουμε ακόμη περισσότερα».

Η επίσκεψη αυτή αποτελεί συνέχεια των συνομιλιών σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο μεταξύ των δύο χωρών και αναδεικνύει τη στρατηγική θέση της Ελλάδας ως γέφυρας ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Η ενισχυόμενη συνεργασία αναμένεται να ενδυναμώσει την ελληνική οικονομία, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να καθιερώσει τη χώρα ως περιφερειακό κόμβο βιομηχανικής και ναυπηγικής αριστείας.