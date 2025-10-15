Απέργης (CEO Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας AE): Πώς θα εξελιχθεί σε πράσινο, σύγχρονο και πολυδιάστατο λιμάνι

Σειρά έργων προωθεί η διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας στοχεύοντας να το αναδείξει σε πύλη ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού για την περιοχή, με αιχμή το γιώτινγκ και την κρουαζιέρα, όπως αναφέρει μιλώντας στο Reporter.gr ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., κ. Δημήτρης Απέργης.

Να σημειωθεί ότι η μεγάλη επένδυση της μαρίνας mega yachts, ύψους 89 εκατ. ευρώ, βρίσκεται στην τελική ευθεία με ανάδοχο τη Lamda. Επίσης, σύμφωνα με τη μελέτη που εκπόνησε το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, η συνολική οικονομική συνεισφορά του λιμένα και της κρουαζιέρας για το 2023–2024 ανήλθε σε 193,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 180,8 εκατ. ευρώ προέρχονται μόνο από την κρουαζιέρα, ενώ υποστηρίχθηκαν 4.509 θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, με βάση τον κ. Απέργη, ο Οργανισμός επενδύει και στην “πράσινη μετάβαση” αλλά και σε ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών. Όπως αναφέρει “μia σειρά κρίσιμων έργων που βρίσκονταν σε προχωρημένο στάδιο, όπως η ολοκλήρωση της επέκτασης της προβλήτας Π1 και η παράδοση του νέου επιβατικού σταθμού στους Παξούς. Παράλληλα, δώσαμε το στίγμα για τις στρατηγικές κατευθύνσεις της επόμενης μέρας, με έργα όπως η ανάπτυξη της νέας μαρίνας για mega yachts και η εφαρμογή του συστήματος cold ironing, που θα αναβαθμίσουν τη φυσιογνωμία του Λιμένα για τις επόμενες δεκαετίες.”

Αναλυτικά η συνέντευξη στον Γιώργο Αλεξάκη:

Κύριε Απέργη, αναλάβατε τον Ιούνιο ως Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή, μετά την απώλεια του Σπύρου Ζερβόπουλου. Πώς βιώσατε αυτή τη μετάβαση και ποιο ήταν το πρώτο σας μέλημα ως προσωρινός επικεφαλής του Λιμένα Κέρκυρας;

Ο Σπύρος Ζερβόπουλος υπήρξε ένας άνθρωπος με ήθος και διορατικότητα, που με το έργο και την προσωπικότητά του άφησε ισχυρό αποτύπωμα στον Οργανισμό. Η συμβολή του στη διαμόρφωση της στρατηγικής πορείας του Λιμένα παραμένει πολύτιμη παρακαταθήκη. Έχοντας ήδη ενεργό ρόλο στο Διοικητικό Συμβούλιο και γνώση των έργων και των προτεραιοτήτων, το πρώτο μου μέλημα ως προσωρινός επικεφαλής ήταν και είναι να διασφαλίσω τη συνέχεια και τη σταθερότητα στη λειτουργία του.

Σε εκείνη τη συγκυρία, προτεραιότητα ήταν η απρόσκοπτη εξέλιξη κρίσιμων έργων που βρίσκονταν σε προχωρημένο στάδιο, όπως η ολοκλήρωση της επέκτασης της προβλήτας Π1 και η παράδοση του νέου επιβατικού σταθμού στους Παξούς. Παράλληλα, δώσαμε το στίγμα για τις στρατηγικές κατευθύνσεις της επόμενης μέρας, με έργα όπως η ανάπτυξη της νέας μαρίνας για mega yachts και η εφαρμογή του συστήματος cold ironing, που θα αναβαθμίσουν τη φυσιογνωμία του Λιμένα για τις επόμενες δεκαετίες.

Με συλλογική προσπάθεια, υπευθυνότητα και ξεκάθαρο προγραμματισμό, ο Οργανισμός μπόρεσε να μείνει προσηλωμένος στην πορεία του και να συνεχίσει να λειτουργεί με όραμα και προοπτική για το μέλλον.

Μέσα σε αυτό το διάστημα μέχρι τώρα, ποιες είναι οι σημαντικότερες δράσεις που ολοκληρώσατε; Θα θέλατε να μας μιλήσετε για την ολοκλήρωση αυτής της Α’ φάσης και τη σημασία της για τη λειτουργία και την εικόνα του λιμένα;

Το διάστημα αυτό ήταν ιδιαίτερα δημιουργικό, καθώς ολοκληρώθηκαν παρεμβάσεις με άμεσο αντίκτυπο στη λειτουργικότητα και στην εικόνα των λιμένων που είναι στη δικαιοδοσία μας. Στους Παξούς παραδόθηκε ο νέος επιβατικός σταθμός, ένα έργο που αναβαθμίζει ουσιαστικά την εμπειρία των επιβατών, ενώ προχωρήσαμε και σε ασφαλτόστρωση στο οδικό δίκτυο του νέου λιμένα, με επιπλέον εργασίες να ακολουθούν τον χειμώνα. Στην Κέρκυρα, επεκτάθηκε η προβλήτα Π1 ώστε να εξυπηρετούνται με μεγαλύτερη ευκολία τα επιβατηγά πλοία και να δημιουργηθούν νέες θέσεις πρόσδεσης, δίνοντας τη δυνατότητα για καλύτερη χωροταξική οργάνωση των εκδοτηρίων. Παράλληλα, στην Ερείκουσα ολοκληρώθηκαν εργασίες συντήρησης και βελτίωσης, που ενισχύουν την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Πρόκειται για κινήσεις που έχουν μεγάλη σημασία για τη βελτίωση της καθημερινής εμπειρίας τόσο των επιβατών όσο και των επαγγελματιών.

Η προσωρινή σας θητεία ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου, ωστόσο υπάρχει η σχετική παράταση μέχρι τον Μάρτιο όλων των διοικήσεων. Με την ευχή να υπάρξει συνέχεια στο έργο σας, ποιο είναι το όραμα και οι στρατηγικές κατευθύνσεις που θα θέλατε να υλοποιήσετε ώστε ο Λιμένας Κέρκυρας να αποτελέσει «λιμάνι-μοντέλο» για την Ανατολική Μεσόγειο;

Το όραμά μου είναι ένα λιμάνι σύγχρονο, πράσινο και πλήρως εναρμονισμένο με τις διεθνείς πρακτικές. Η άμεση υλοποίηση του cold ironing θα μειώσει θεαματικά τις εκπομπές και θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής στην πόλη. Παράλληλα, προχωράμε στον σταδιακό εξηλεκτρισμό των υποδομών μας, ώστε οι μετακινήσεις και οι υπηρεσίες να γίνονται με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Επιδιώκω ο Λιμένας Κέρκυρας να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την Ανατολική Μεσόγειο, όχι μόνο για τις υποδομές του αλλά και για το πώς συνδυάζει την ανάπτυξη με τη βιωσιμότητα. Σε αυτήν την κατεύθυνση, η πρόσφατη διεθνής μελέτη της Compare the Market Australia που κατέταξε τον Λιμένα Κέρκυρας πρώτο στην Ελλάδα, στους δέκα καλύτερους της Ευρώπης και μέσα στους είκοσι παγκοσμίως, δείχνει ότι η πορεία που έχουμε χαράξει αναγνωρίζεται ήδη και μας δίνει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση να συνεχίσουμε.

Ποιες είναι οι βασικές κατευθύνσεις του επενδυτικού προγράμματος του λιμένα; Θα μπορούσατε να μας δώσετε μια εικόνα με συγκεκριμένα νούμερα για τα έργα που έχουν ήδη δρομολογηθεί και αυτά που ακολουθούν;

Το επενδυτικό μας πρόγραμμα είναι φιλόδοξο και πολυδιάστατο, με παρεμβάσεις που ήδη υλοποιούνται αλλά και σημαντικά έργα που εισέρχονται στο στάδιο της εκκίνησης. Στην Κέρκυρα, η μεγάλη επένδυση της μαρίνας mega yachts, ύψους 89 εκατ. ευρώ, βρίσκεται στην τελική ευθεία: αναμένεται η ψήφιση του κυρωτικού νόμου από τη Βουλή και, μόλις ολοκληρωθεί, η Lamda θα ξεκινήσει τις εργασίες. Η διαδικασία θα προχωρήσει πρώτα με τη μετεγκατάσταση των ναυπηγικών εγκαταστάσεων και στη συνέχεια με την έναρξη των εργασιών στο νέο λιμάνι. Η επένδυση αυτή θα τοποθετήσει το νησί στον διεθνή χάρτη του θαλάσσιου τουρισμού πολυτελείας. Στα Διαπόντια νησιά (Μαθράκι και Οθωνοί), οι μελέτες έχουν ολοκληρωθεί και βρισκόμαστε πλέον στο στάδιο της χρηματοδότησης, που θα γίνει και με τη συνδρομή του Υπουργείου Ναυτιλίας. Εκτιμούμε ότι μέσα στον χειμώνα θα μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία της προκήρυξης, ώστε να αναδειχθεί ανάδοχος. Παράλληλα, στους Παξούς προχωρούν οι μελέτες στη Λάκκα, ενώ στο κεντρικό λιμάνι και στη Λευκίμμη δρομολογούνται οι νέοι επιβατικοί σταθμοί. Επίσης στον λιμένα της Λευκίμμης θα γίνει ανακατασκευή με συνολικό προϋπολογισμό 6–7 εκατ. ευρώ. Ιδιαίτερη σημασία έχει, επίσης, ένα έργο που έχει ήδη ολοκληρωθεί, η Νέα Πύλη, που βελτιώνει την πρόσβαση και την ασφάλεια στο πορθμείο. Πρόκειται για μια στρατηγική παρέμβαση, η οποία, σε συνδυασμό με τα έργα αναβάθμισης των υποδομών και των υπηρεσιών, ενισχύει τον ρόλο του λιμένα ως βασικής πύλης εισόδου προς την Αδριατική και τα νησιά του Ιονίου. Συνολικά, μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα που θα αναβαθμίσει τη νέα αναπτυξιακή ταυτότητα για την Κέρκυρα και τα νησιά του Ιονίου.

Ποια έργα θεωρείτε ότι θα αλλάξουν ριζικά την εμπειρία τόσο για τους επιβάτες όσο και για τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον λιμένα; Υπάρχουν παρεμβάσεις που θα καταστήσουν τον λιμένα πιο “πράσινο” και φιλικό στο περιβάλλον;

Κοιτάζοντας μπροστά, οι κατευθύνσεις που μπορούν να αλλάξουν ριζικά την εμπειρία στον λιμένα αφορούν πρώτον, στη δημιουργία νέων επιβατικών σταθμών, με σαφή διαχωρισμό ανάμεσα στις γραμμές εσωτερικού, εξωτερικού και κρουαζιέρας. Έτσι, οι επιβάτες θα απολαμβάνουν καλύτερη οργάνωση, άνεση και ταχύτερες διαδικασίες, ενώ οι επαγγελματίες θα έχουν ένα πιο σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον εργασίας. Δεύτερον, στην πράσινη μετάβαση, με το cold ironing, τα ηλεκτρικά οχήματα και τις ενεργειακά αποδοτικές υποδομές, ο λιμένας θα μειώσει δραστικά το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα, προσφέροντας μια εμπειρία πιο καθαρή, πιο ήσυχη και πιο ανθρώπινη. Και τρίτον, στην ψηφιακή αναβάθμιση, όπου με τη βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης θέσεων ελλιμενισμού που ήδη αξιοποιούμε, online πληροφορίες για τους επιβάτες και ψηφιακά εργαλεία υποστήριξης για τους επαγγελματίες, ο λιμένας θα έχει ταχύτατη εξέλιξη και καλύτερο έλεγχο της καθημερινότητας.

Η ασφάλεια αποτελεί θεμελιώδη παράμετρο για κάθε λιμάνι, ιδιαίτερα όταν υποδέχεται χιλιάδες επισκέπτες μέσω κρουαζιέρας. Ποιες παράμετροι καθιστούν τον Λιμένα Κέρκυρας πρότυπο ασφαλούς λειτουργίας;

Η ασφάλεια είναι η βάση πάνω στην οποία χτίζονται όλα τα υπόλοιπα. Ο Λιμένας Κέρκυρας εφαρμόζει τα αυστηρότερα διεθνή πρωτόκολλα ασφαλείας (ISPS Code), τα οποία καλύπτουν κάθε πτυχή της λειτουργίας του. Η εμπειρία μας στη διαχείριση κρουαζιεροπλοίων μας έχει οδηγήσει στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων διαδικασιών ελέγχου και φύλαξης, με συνεχή επιτήρηση με σύγχρονα συστήματα καμερών και τη διαρκή παρουσία εκπαιδευμένου προσωπικού.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και στις τακτικές ασκήσεις ασφαλείας, ώστε όλα τα πρωτόκολλα να εφαρμόζονται στην πράξη με ακρίβεια και ετοιμότητα. Παράλληλα, η στενή συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα, την Ελληνική Αστυνομία και τις τελωνειακές αρχές εξασφαλίζει ένα συντονισμένο πλαίσιο δράσης, που ενισχύεται με τη λειτουργία της νέας πύλης Σένγκεν. Η πύλη αυτή θα προσφέρει ακόμη υψηλότερο επίπεδο ελέγχου και ταχύτερη διαχείριση ροών, συμβάλλοντας στην ομαλή και ασφαλή εμπειρία των ταξιδιωτών.

Με αυτόν τον τρόπο, κάθε επιβάτης και κάθε πλοίο που προσεγγίζει την Κέρκυρα απολαμβάνει ένα περιβάλλον όπου η ευκολία της διαδικασίας συνδυάζεται με την απόλυτη ασφάλεια — στοιχείο που καθιστά τον Λιμένα Κέρκυρας πρότυπο για τον κλάδο.

Η Κέρκυρα βρίσκεται στον πυρήνα της κρουαζιέρας στη Μεσόγειο. Πώς βλέπετε την πορεία της κρουαζιέρας τα επόμενα χρόνια; Ποιες κινήσεις γίνονται ώστε ο λιμένας να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυξημένες απαιτήσεις μεγάλων εταιρειών και νέων πλοίων;

Η κρουαζιέρα στην Κέρκυρα έχει μια σταθερά ανοδική πορεία και όλα δείχνουν ότι η δυναμική αυτή θα συνεχιστεί. Οργανώνουμε τακτικές επαφές με διεθνείς εταιρείες, επιδιώκοντας νέες συνεργασίες και περισσότερες αφίξεις με homeporting. Το homeporting έχει ιδιαίτερη σημασία για το νησί, καθώς οι επισκέπτες που επιλέγουν να ξεκινήσουν ή να ολοκληρώσουν το ταξίδι τους στην Κέρκυρα μένουν περισσότερες ημέρες, διανυκτερεύουν σε ξενοδοχεία, χρησιμοποιούν τοπικές υπηρεσίες και ενισχύουν ουσιαστικά την αγορά. Πρόκειται για μια προστιθέμενη αξία που ξεπερνά το ίδιο το λιμάνι και αγγίζει ολόκληρη την τοπική οικονομία. Ταυτόχρονα, σχεδιάζουμε νέους επιβατικούς σταθμούς, τόσο για την κρουαζιέρα όσο και για τις γραμμές προς Αλβανία, ώστε να ανταποκρινόμαστε στις αυξημένες ανάγκες.

Η Κέρκυρα αποτελεί έναν διεθνώς αναγνωρισμένο προορισμό κρουαζιέρας, και ο στόχος μας είναι να ενισχύουμε διαρκώς αυτή τη θέση, παραμένοντας ανάμεσα στους κορυφαίους λιμένες της Μεσογείου.

Ο λιμένας δεν είναι απομονωμένος· συνδέεται άμεσα με την πόλη και τους ανθρώπους της. Πώς καλλιεργείτε τη συνεργασία με την τοπική κοινωνία και ποια είναι τα οφέλη που αποκομίζει ο κερκυραϊκός επιχειρηματικός ιστός από την ανάπτυξη του λιμένα;

Ο λιμένας μας αποτελεί ζωντανό κομμάτι της τοπικής κοινωνίας, όχι μια κλειστή υποδομή. Η ανάπτυξη της κρουαζιέρας και των επιβατικών συνδέσεων σημαίνει ότι περισσότεροι επισκέπτες χρησιμοποιούν τουριστικά λεωφορεία, ενοικιάζουν αυτοκίνητα, κάνουν βόλτες στην πόλη, ψωνίζουν από τα καταστήματα και γευματίζουν στα εστιατόρια. Έτσι, η τοπική επιχειρηματικότητα επωφελείται άμεσα, με σημαντικά έσοδα να διαχέονται σε πολλούς κλάδους. Από τον τουρισμό και τη μετακίνηση έως την εστίαση και το εμπόριο. Αυτή η συμβολή αποτυπώνεται και σε αριθμούς, μέσα από τη μελέτη που παρουσιάσαμε τον περασμένο Φεβρουάριο στην ημερίδα του Ο.Λ.ΚΕ. για το κοινωνικοοικονομικό αποτύπωμα του λιμένα. Σύμφωνα με τη μελέτη που εκπόνησε το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, η συνολική οικονομική συνεισφορά του λιμένα και της κρουαζιέρας για το 2023–2024 ανήλθε σε 193,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 180,8 εκατ. ευρώ προέρχονται μόνο από την κρουαζιέρα, ενώ υποστηρίχθηκαν 4.509 θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, επενδύουμε σε συνεργασίες με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιμελητήρια και επαγγελματικούς συλλόγους, ώστε να κατευθύνουμε από κοινού την ανάπτυξη με όρους βιωσιμότητας και ισορροπίας. Ο στόχος μας είναι ο λιμένας να λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης που αγκαλιάζει ολόκληρη την Κέρκυρα, αλλά και ως γέφυρα ανάμεσα στην πόλη, τους κατοίκους και τους διεθνείς επισκέπτες που την επιλέγουν.

Αν σας ζητούσα να περιγράψετε με μία φράση το όραμά σας για το λιμάνι της Κέρκυρας στα επόμενα πέντε χρόνια, ποια θα ήταν αυτή;

Το όραμά μου για το λιμάνι της Κέρκυρας στα επόμενα πέντε χρόνια είναι να εξελιχθεί σε ένα πράσινο, σύγχρονο και πολυδιάστατο λιμάνι. Με πλήρη εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης και του cold ironing, με τη λειτουργία της μαρίνας mega yachts που θα προσελκύσει τουρισμό υψηλού επιπέδου, και με διακριτούς επιβατικούς σταθμούς για κρουαζιέρα, Ιταλία, Αλβανία και εσωτερικές γραμμές. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια υποδομή που θα υπηρετεί ισότιμα τους επισκέπτες, τους επαγγελματίες και την τοπική κοινωνία· ένα λιμάνι που θα αποτελεί πρότυπο ανάπτυξης, βιωσιμότητας και συνεργασίας για όλη την Ανατολική Μεσόγειο.