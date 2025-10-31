Μεταφορές - Λιμάνια: Ανακούφιση στη ναυτιλιακή αγορά μετά τη συμφωνία ΗΠΑ - Κίνας

Σε μια στιγμή που ο χώρος των θαλάσσιων μεταφορών βρέθηκε στο επίκεντρο γεωπολιτικής και οικονομικής έντασης, η συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας να αναστείλουν για έναν χρόνο τους αντισταθμιστικούς δασμούς (τα λεγόμενα «διοικητικά τέλη»/port levies) στα πλοία της άλλης πλευράς φέρνει ανακούφιση — αλλά όχι πανηγυρισμούς.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι δύο χώρες συμφώνησαν κατά τη συνάντηση των ηγετών τους σε πόλη της Ασίας (Busan) ότι θα «παγώσουν» τα εν λόγω μέτρα για 12 μήνες.

Η επίδραση για τα λιμάνια και τις μεταφορικές αλυσίδες δεν είναι θεωρητική. Η αυξημένη αβεβαιότητα σε ό,τι αφορά το κόστος για εταιρείες που διακινούν φορτία, τα δρομολόγια που ενδέχεται να αλλάξουν και η πιθανότητα μετακύλισης χρηματοδοτικών κινδύνων είχαν ήδη χτυπήσει «καμπανάκια» στον κλάδο.

Το International Chamber of Shipping, σε ανακοίνωση του αναφέρει ότι η συμφωνία αποτελεί θετικό βήμα και ότι «η ναυτιλία πρέπει να μπορεί να κινείται ελεύθερα και αποδοτικά».

Ωστόσο, η «ανάσα» αυτή δεν σημαίνει ότι οι κίνδυνοι εκμηδενίστηκαν. Οι βασικές διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, όπως η ναυπηγική κυριαρχία, οι αλυσίδες εφοδιασμού, η τεχνολογία, παραμένουν στην ατζέντα και μπορούν να ενεργοποιήσουν νέα μέτρα.

Ένα πρόσθετο στοιχείο, ενώ οι ΗΠΑ είχαν ήδη ανακοινώσει τέλη για πλοία με «κινεζική σύνδεση», η Κίνα είχε εντάξει ανταποδοτικά τέλη για αμερικανικά πλοία — όπως η ανακοίνωση της 14ης Οκτωβρίου 2025 από το κινεζικό υπουργείο.

Συνοπτικά η συμφωνία δίνει χρόνο. Ο χρόνος όμως λειτουργεί με προθεσμία. Αν οι εντάσεις ξαναφουντώσουν, ο χώρος των λιμένων, των μεταφορών και της ναυτιλίας θα μπει και πάλι στο «στόχαστρο».