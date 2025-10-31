Μεταφορές - Λιμάνια: Ανακούφιση στη ναυτιλιακή αγορά μετά τη συμφωνία ΗΠΑ - Κίνας

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι δύο χώρες συμφώνησαν κατά τη συνάντηση των ηγετών τους σε πόλη της Ασίας (Busan) ότι θα «παγώσουν» τα εν λόγω μέτρα για 12 μήνες.
Η επίδραση για τα λιμάνια και τις μεταφορικές αλυσίδες δεν είναι θεωρητική. Η αυξημένη αβεβαιότητα σε ό,τι αφορά το κόστος για εταιρείες που διακινούν φορτία, τα δρομολόγια που ενδέχεται να αλλάξουν και η πιθανότητα μετακύλισης χρηματοδοτικών κινδύνων είχαν ήδη χτυπήσει «καμπανάκια» στον κλάδο.
Το International Chamber of Shipping, σε ανακοίνωση του αναφέρει ότι η συμφωνία αποτελεί θετικό βήμα και ότι «η ναυτιλία πρέπει να μπορεί να κινείται ελεύθερα και αποδοτικά».
Ωστόσο, η «ανάσα» αυτή δεν σημαίνει ότι οι κίνδυνοι εκμηδενίστηκαν. Οι βασικές διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, όπως η ναυπηγική κυριαρχία, οι αλυσίδες εφοδιασμού, η τεχνολογία, παραμένουν στην ατζέντα και μπορούν να ενεργοποιήσουν νέα μέτρα.
Ένα πρόσθετο στοιχείο, ενώ οι ΗΠΑ είχαν ήδη ανακοινώσει τέλη για πλοία με «κινεζική σύνδεση», η Κίνα είχε εντάξει ανταποδοτικά τέλη για αμερικανικά πλοία — όπως η ανακοίνωση της 14ης Οκτωβρίου 2025 από το κινεζικό υπουργείο.
Συνοπτικά η συμφωνία δίνει χρόνο. Ο χρόνος όμως λειτουργεί με προθεσμία. Αν οι εντάσεις ξαναφουντώσουν, ο χώρος των λιμένων, των μεταφορών και της ναυτιλίας θα μπει και πάλι στο «στόχαστρο».