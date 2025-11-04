«Πράσινη μετάβαση με κανόνες για όλους» - Το μήνυμα από τη Μάλτα για τη ναυτιλία

Τα 20 χρόνια από την ίδρυση της γιόρτασε η Διεθνής Ένωση Εφοπλσιτών της Μάλτας σε μια περίοδο όπου η ευρωπαϊκή ναυτιλία βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένες απαιτήσεις, ρυθμιστικές πιέσεις και παγκόσμιο ανταγωνισμό που εντείνεται.

Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων, ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ευρωπαίων Εφοπλιστών (ECSA), Σωτήρης Ράπτης, συμμετείχε σε συζήτηση με θέμα «Διαμορφώνοντας το μέλλον της ναυτιλίας», θέτοντας στο επίκεντρο την ανάγκη συνοχής στην ευρωπαϊκή πολιτική για τον κλάδο.

Το μήνυμα ήταν σαφές, η Ευρώπη διανύει κρίσιμη καμπή και δεν έχει περιθώριο για κινήσεις που θα αποδυναμώσουν τη διεθνή της θέση.

Οι ευρωπαίοι πλοιοκτήτες επανέλαβαν ότι η ναυτιλία λειτουργεί σε παγκόσμια βάση και χρειάζεται ένα ενιαίο διεθνές κανονιστικό πλαίσιο, ώστε να διασφαλίζεται ισότιμος ανταγωνισμός.

Όπως σημείωσαν, οι απομονωμένες ρυθμίσεις σε περιφερειακό επίπεδο μόνο προβλήματα μπορούν να δημιουργήσουν, επιβαρύνοντας ευρωπαϊκές εταιρείες σε σχέση με ανταγωνιστές από Ασία και άλλες περιοχές. Το μήνυμα κινείται στη λογική «καθαροί κανόνες, αλλά παντού», χωρίς μονομερείς κινήσεις που αφήνουν την Ευρώπη εκτεθειμένη.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη φορολογική και κανονιστική σταθερότητα. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του κλάδου, η Ευρώπη πρέπει να εξασφαλίσει ένα σταθερό και κατάλληλο πλαίσιο, που να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και όχι να τη διαβρώνει.

Η ναυτιλία δεν ζητά εξαιρέσεις, αλλά προβλεψιμότητα και ένα περιβάλλον που επιτρέπει μακροπρόθεσμες επενδύσεις.

Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφορούσε την πράσινη μετάβαση. Η ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης σε καθαρά καύσιμα και ναυτιλιακές τεχνολογίες αναφέρθηκε ως κομβικός παράγοντας, τόσο για την επίτευξη των κλιματικών στόχων όσο και για τη διατήρηση γεωοικονομικής ισχύος.

Παράλληλα, επισημάνθηκε πως τα έσοδα από το Σύστημα Εμπορίας Ρύπων (ETS) στα κράτη-μέλη πρέπει να επιστρέφουν στη ναυτιλία, χρηματοδοτώντας καθαρές λύσεις, όσο ο κλάδος συνεχίζει να συνεισφέρει στο σύστημα. Διαφορετικά, η συμμετοχή στο ETS κινδυνεύει να μετατραπεί σε καθαρή επιβάρυνση χωρίς αντίκρισμα.

Τέλος, έγινε αναφορά στο ζήτημα της γραφειοκρατίας, με αίτημα μείωσης τουλάχιστον κατά 25% στις υποχρεώσεις αναφοράς για όλες τις εταιρείες και 35% για τις μικρομεσαίες, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής ναυτιλίας. Οι κανόνες βιώσιμης αναφοράς, τόνισαν οι εκπρόσωποι, πρέπει να είναι εφαρμόσιμοι και εναρμονισμένοι με τα διεθνή πρότυπα, ώστε να μην δημιουργούν δυσανάλογα βάρη.

Η 20ή επέτειος στη Μάλτα δεν ήταν απλώς μια συμβολική στιγμή. Ήταν υπενθύμιση ότι η ευρωπαϊκή ναυτιλία βρίσκεται σε ανταγωνιστική αρένα, όπου στρατηγική, ρεαλισμός και διατήρηση ισότιμων όρων παιχνιδιού είναι καθοριστικοί παράγοντες.

Η ισορροπία ανάμεσα στη βιώσιμη μετάβαση και στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας φαίνεται πως θα καθορίσει την επόμενη δεκαετία και οι ευρωπαϊκές αποφάσεις θα κρίνουν αν ο κλάδος θα συνεχίσει να βρίσκεται στο επίκεντρο των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών.