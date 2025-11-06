ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ξενοκώστας: Η Ελλάδα να αποτελέσει διάδρομο μεταφοράς αγαθών και ενέργειας προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο
Ναυτιλία
17:41 - 06 Νοε 2025

Ξενοκώστας: Η Ελλάδα να αποτελέσει διάδρομο μεταφοράς αγαθών και ενέργειας προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ισχυρό αποτύπωμα άφησε με τη σημερινή τοποθέτησή του ο Πάνος Ξενοκώστας, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ONEX Shipyards & Technologies και Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων, στις εργασίες του P-TEC που πραγματοποιείται στο Ζάππειο Μέγαρο. Στην 6η Σύνοδο Σύμπραξης για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (6th Partnership for Transatlantic Energy Cooperation) παρευρίσκονται 4 Υπουργοί της κυβέρνησης των ΗΠΑ, 25 Υπουργοί Ενέργειας της Ε.Ε. και περισσότεροι από 300 εκπρόσωποι μεγάλων εταιρειών από την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία.

Ο Πάνος Ξενοκώστας συμμετείχε στο πάνελ Industry perspectives - Turning vision into action και παρουσίασε το όραμα και την πορεία του Ομίλου ONEX προς τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ναυπηγικού και ενεργειακού οικοσυστήματος, που επανατοποθετεί την Ελλάδα στον διεθνή χάρτη της βιομηχανικής παραγωγής και της ενεργειακής ασφάλειας. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά: «Αν κάποιος το 2018 μας περιέγραφε τη σημερινή εικόνα των ναυπηγείων Σύρου και Ελευσίνας, θα τον θεωρούσαμε τρελό».

Αναφέρθηκε στην αφετηρία της προσπάθειας το 2018 και το 2022, αντίστοιχα για τη Σύρο και την Ελευσίνα, όταν οι δύο μονάδες βρίσκονταν σε πλήρη αδράνεια, με συσσωρευμένες οφειλές, υποβαθμισμένες υποδομές και μεγάλο αριθμό εργαζομένων που παρέμεναν απλήρωτοι επί σειρά ετών.

Σήμερα, η ενοποίηση των δύο ναυπηγείων υπό την ONEX έχει διαμορφώσει το μεγαλύτερο ναυπηγοεπισκευαστικό κέντρο στην Ελλάδα, με περισσότερα από 800 πλοία να έχουν εξυπηρετηθεί εντός του 2024, επίδοση που καταγράφεται ως η υψηλότερη σε εθνικό επίπεδο.

Ο κ. Ξενοκώστας υπογράμμισε ότι η πορεία ανάκαμψης βασίστηκε στην εμπιστοσύνη των εργαζομένων, στη θετική στάση των τοπικών κοινωνιών και σε κρίσιμες θεσμικές παρεμβάσεις από την ελληνική κυβέρνηση και την αμερικανική πλευρά.

Ιδιαίτερα αναφέρθηκε στο νομοθετικό πλαίσιο που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο επέτρεψε τη χρηματοδότηση των πρώτων μεγάλων επενδύσεων του Ομίλου ONEX από την DFC, καθιστώντας τα ελληνικά ναυπηγεία τα πρώτα παγκοσμίως που έλαβαν τέτοια στήριξη.

Σχετικά με την ελληνική πολιτεία, αναφέρθηκε στις διαδικασίες αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης της Ελευσίνας, οι οποίες προχώρησαν με συντονισμένες αποφάσεις της κυβέρνησης, καθιστώντας εφικτή την ομαλή μετάβαση των ναυπηγείων σε βιώσιμη λειτουργία.

Ο Πάνος Ξενοκώστας παρουσίασε τη νέα φάση επενδύσεων του Ομίλου ONEX που αφορά τη μετατροπή της Ελευσίνας σε ενεργειακό κόμβο υποστήριξης LNG, με πλήρη κάθετη υποδομή ναυπηγικής τεχνολογίας, logistics και αποθήκευσης ενέργειας.

«Η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει εναλλακτικό διάδρομο μεταφοράς αγαθών και ενέργειας από την Αττική προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι οι σχετικές επενδύσεις ευθυγραμμίζονται με τον ευρωπαϊκό στόχο της ενεργειακής αυτονομίας και διαφοροποίησης πηγών προμήθειας. Επεσήμανε ότι η εξέλιξη του διεθνούς ανταγωνισμού στη ναυπηγική και στη θαλάσσια βιομηχανία διαμορφώνεται πλέον σε παγκόσμια κλίμακα, με έντονη δραστηριότητα σε αγορές όπως η Κίνα και η Ινδία.

Παράλληλα, τόνισε ότι τα ναυπηγεία της ONEX εξυπηρετούν πλέον πάνω από 200 πλοία ετησίως, μεταξύ των οποίων δεξαμενόπλοια, ενεργειακά πλοία και LNG carriers, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επενδύσεις σε σύγχρονες τεχνολογίες SMRs και FNPPs.

«Αυτές οι τεχνολογίες θα αποτελέσουν τους πυλώνες της ναυτιλίας και της ενέργειας του αύριο», σημείωσε, τονίζοντας πως «το στοίχημα της Ελλάδας είναι να κινηθεί γρήγορα, γιατί πλέον η δύναμη είναι η γνώση, ειδικά στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης».

Κλείνοντας, ο επικεφαλής της ONEX εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους διεθνείς συμμάχους της Ελλάδας: «Έχοντας στο πλευρό μας τους ισχυρότερους συμμάχους, είμαστε όχι μόνο ευγνώμονες αλλά και απόλυτα δεσμευμένοι να πετύχουμε. Στον Όμιλο ONEX δεν σταματάμε ποτέ μέχρι να το καταφέρουμε».

Η παρουσία του Πάνου Ξενοκώστα στο 6ο P-TEC επιβεβαίωσε τον κομβικό ρόλο του Ομίλου ONEX Shipyards & Technologies στη διαμόρφωση του νέου ενεργειακού και βιομηχανικού οικοσυστήματος της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής, με αιχμή την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανικής παραγωγής.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/11/2025 - 17:48
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τέμπη: Δέκα ημέρες προθεσμία στον Πάνο Ρούτσι για να ορίσει τις εξετάσεις στη σορό του παιδιού του
Ειδήσεις

Τέμπη: Δέκα ημέρες προθεσμία στον Πάνο Ρούτσι για να ορίσει τις εξετάσεις στη σορό του παιδιού του

Η «πράσινη» γραφειοκρατία της Ευρώπης σε αναδίπλωση – Yπό πίεση το πλαίσιο βιωσιμότητας
Ειδήσεις

Η «πράσινη» γραφειοκρατία της Ευρώπης σε αναδίπλωση – Yπό πίεση το πλαίσιο βιωσιμότητας

Cop 30: Η ζοφερή πραγματικότητα για το κλίμα, 30 χρόνια μετά
Ειδήσεις

Cop 30: Η ζοφερή πραγματικότητα για το κλίμα, 30 χρόνια μετά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κικίλιας: Οι πολιτικές πρέπει να γίνονται για τους ανθρώπους και τις κοινωνίες
Πολιτική

Κικίλιας: Οι πολιτικές πρέπει να γίνονται για τους ανθρώπους και τις κοινωνίες

Κάπρος: Οι ΑΠΕ και η αποθήκευση είναι η μόνη λύση - Η Ελλάδα έχει μείνει πίσω
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Κάπρος: Οι ΑΠΕ και η αποθήκευση είναι η μόνη λύση - Η Ελλάδα έχει μείνει πίσω

Μυτιληναίος: Η ακριβή ενέργεια τρώει τα σωθικά της οικονομίας στην Ευρώπη
Οικονομία

Μυτιληναίος: Η ακριβή ενέργεια τρώει τα σωθικά της οικονομίας στην Ευρώπη

Επιθέσεις με drones σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα – Κλιμακώνεται η πίεση στη ναυτιλία
Ναυτιλία

Επιθέσεις με drones σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα – Κλιμακώνεται η πίεση στη ναυτιλία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 20:05

Βερνίκος (ΙΝΣΕΤΕ): «Δυστοπικό» το περιβάλλον στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρά τη βελτίωση σε ορισμένους οικονομικούς δείκτες

Magazino
19/05/2026 - 20:00

Συναυλίες, παραστάσεις, αφιέρωμα στον Μίνω Βολανάκη: Το καλοκαιρινό πρόγραμμα του Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων 202

Πολιτική
19/05/2026 - 19:53

Φλωρίδης: Οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας παραμένουν πλήρως σε ισχύ

Πολιτική
19/05/2026 - 19:40

Καλαφάτης: Στόχος μας να καταστήσουμε την Ελλάδα έναν αναδυόμενο κόμβο βιοτεχνολογίας

Υγεία
19/05/2026 - 19:34

Το μέλλον της υγείας των γυναικών είναι υπόθεση όλης της κοινωνίας

Χρηματιστήρια
19/05/2026 - 19:20

Μικτές τάσεις στις ευρωαγορές με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
19/05/2026 - 19:04

Έφτασε στην Κίνα ο Πούτιν για τη συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ

Ειδήσεις
19/05/2026 - 19:00

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν αύριο 20/5 οι αιτήσεις για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων

Πολιτική
19/05/2026 - 18:53

Πηγές υπουργείου Δικαιοσύνης: Απάντηση στην Κοβέσι για την τροπολογία για τα πολιτικά πρόσωπα

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:53

Global Sumud Flotilla: Άγνωστη παραμένει η τύχη του στολίσκου - Για απαγωγές μιλούν οι ακτιβιστές

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:43

Τραμπ: Βλέπει ως ιδιαίτερα πιθανή διπλωματική συμφωνία με την Κούβα

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:38

Τραμπ: Οι ΗΠΑ ίσως χρειαστεί να προχωρήσουν σε νέο πλήγμα κατά του Ιράν

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
19/05/2026 - 18:25

ΔΕΗ: Οι τιμές στην υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας (Add On) από το ΔΕΗ Fiber

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:25

Κομισιόν: Νέο σχέδιο δράσης για τα λιπάσματα με στόχο την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής

Ανακοινώσεις
19/05/2026 - 18:15

Fourlis: Σημαντική αύξηση πωλήσεων κατά 12,6% το α’ τρίμηνο του 2026

Αυτοδιοίκηση
19/05/2026 - 18:10

Φαρμάκης: Η περιφερειακή ανάπτυξη βασική προϋπόθεση για την κοινωνική συνοχή

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:08

«Ασπίδα» της ΕΕ στη χαλυβουργία: Θεσπίζει αυστηρότερα μέτρα κατά των φθηνών εισαγωγών χάλυβα

Ανακοινώσεις
19/05/2026 - 17:56

Aegean: Βελτίωση EBITDA στα €46,6 εκατ. το α΄ τρίμηνο

Ακίνητα
19/05/2026 - 17:52

Δ. Ανδριόπουλος (Dimand): Η συνταγή για ένα σοκ προσφοράς στο στεγαστικό

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:50

Ιράν: Επαναλειτουργεί το Χρηματιστήριο μετά το μεγαλύτερο σε διάρκεια κλείσιμο λόγω του πολέμου

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:49

Άγκυρα για τη Γενοκτονία των Ποντίων: Κατηγορεί την Ελλάδα για «διαστρέβλωση της ιστορίας»

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:46

ΗΠΑ: Ισχυρή σύσταση προς τους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν ταξίδια σε αφρικανικές χώρες λόγω Έμπολα

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:46

Σουδάν: Επίθεση με drone σε αγορά – 28 νεκροί και 23 τραυματίες

Ομόλογα
19/05/2026 - 17:42

Αμερικανικά ομόλογα: Νέο ράλι στις αποδόσεις – Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007 το 30ετές

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:40

Η κρίση στη Μέση Ανατολή «χτυπά» την Ευρωζώνη: Κατέρρευσε το εμπορικό πλεόνασμα τον Μάρτιο

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:36

Ιταλία: Ζητά από την ΕΕ μεγαλύτερη ευελιξία στους δημοσιονομικούς κανόνες

Σχόλια Αγοράς
19/05/2026 - 17:35

Χρηματιστήριο: Πώς εξηγείται η τριήμερη βουτιά, κόντρα στις... ανεβασμένες ευρωαγορές

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
19/05/2026 - 17:32

«Εξωστρεφής Γεωργία»: Ψηφιακά εργαλεία για μια πιο δυναμική και ανταγωνιστική ελληνική αγροδιατροφή

Οικονομία
19/05/2026 - 17:32

Στουρνάρας: Η ανεξαρτησία της ΤτΕ μας επιτρέπει να υπηρετούμε τους μακροχρόνιους στόχους της οικονομικής ανάπτυξης

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:30

NATO: Οι ΗΠΑ αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από την Ευρώπη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ