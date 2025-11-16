Ιταλία και Ελλάδα κυρίαρχες στις μεσογειακές ακτοπλοϊκές επιλογές για το 2025
Ναυτιλία
19:59 - 16 Νοε 2025

Ιταλία και Ελλάδα κυρίαρχες στις μεσογειακές ακτοπλοϊκές επιλογές για το 2025

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Η Ιταλία και η Ελλάδα κυριαρχούν στις ακτοπλοϊκές προτιμήσεις των διεθνών τουριστών για το 2025, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία κρατήσεων της Ferryhopper για τον Οκτώβριο. 

Οι δύο χώρες συγκεντρώνουν και τις δέκα θέσεις της λίστας, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή τους θέση στη μεσογειακή τουριστική αγορά και την ανθεκτικότητα των πιο αναγνωρίσιμων νησιωτικών προορισμών τους.

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται το Κάπρι, το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί ως διεθνές σημείο αναφοράς για ταξιδιώτες που αναζητούν πολυτελείς, σύντομες θαλάσσιες αποδράσεις. Ακολουθεί το Ποζιτάνο και η Αμάλφι, δύο προορισμοί ιδιαίτερα δημοφιλείς λόγω της υψηλής αναγνωρισιμότητας της Ακτής Αμάλφι και της ισχυρής ζήτησης που καταγράφεται κάθε χρόνο από ξένα κοινά.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται το Σορέντο, επίσης από την Ιταλία, με την Πάρο να είναι ο πρώτος ελληνικός προορισμός της λίστας, καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση.

Η Νάξος ακολουθεί στην έκτη θέση, ενώ η Κέρκυρα εντάσσεται έβδομη, επιβεβαιώνοντας την επιστροφή των Ιονίων Νήσων στις υψηλές επιδόσεις των τελευταίων ετών. Η παρουσία των τριών ελληνικών νησιών στη δεκάδα καταδεικνύει τη σταθερά υψηλή ζήτηση που καταγράφεται στο ελληνικό ακτοπλοϊκό δίκτυο.

Την ίδια ώρα, η Κροατία ενισχύει το αποτύπωμά της στη Μεσόγειο, με το Σπλιτ να βρίσκεται στην όγδοη θέση και το Ντουμπρόβνικ στην ένατη. Οι προορισμοί της Αδριατικής έχουν τα τελευταία χρόνια σημαντική δυναμική, καθώς συνδυάζουν ισχυρή τουριστική προβολή, καλές θαλάσσιες συνδέσεις και αυξημένη παρουσία κρουαζιερόπλοιων.

Στη δέκατη θέση καταγράφεται το Μπολ, επίσης από την Κροατία, συμπληρώνοντας ένα τοπίο ισχυρού ανταγωνισμού ανάμεσα στις τρεις μεσογειακές χώρες.

Η εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία της Ferryhopper αναδεικνύει μια ευρύτερη τάση: οι ταξιδιώτες που κινούνται ακτοπλοϊκώς επιλέγουν πλέον προορισμούς με αναγνωρίσιμη ταυτότητα, σταθερή ποιότητα υπηρεσιών και εύκολη πρόσβαση μέσω διεθνών αεροδρομίων.

Η Ελλάδα διατηρεί σταθερά ισχυρή παρουσία λόγω του πολυνησιακού χαρακτήρα της, του πυκνού δικτύου ακτοπλοϊκών δρομολογίων και της ικανότητας των νησιών της να υποδέχονται μεγάλα ρεύματα τουριστών χωρίς να χάνουν το τοπικό τους στίγμα.

Η πρωτιά της Ιταλίας με τέσσερις από τους κορυφαίους προορισμούς αποδίδεται τόσο στη μεγάλη προβολή που έχει η Ακτή Αμάλφι στα διεθνή μέσα όσο και στη συνδυαστική εμπειρία θάλασσας-πολιτισμού. Η σταθερή ζήτηση δείχνει ότι οι ταξιδιώτες συνεχίζουν να βλέπουν την περιοχή ως premium επιλογή, παρά το υψηλό κόστος μετακίνησης και διαμονής.

Για την Ελλάδα, η ισχυρή παρουσία της Πάρου, της Νάξου και της Κέρκυρας επιβεβαιώνει τη μετατόπιση του διεθνούς κοινού από τους παραδοσιακά υπερκορεσμενους προορισμούς προς νησιά με καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην τουριστική ανάπτυξη και την ποιότητα εμπειρίας.

Η Πάρος, ειδικά, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πλέον δημοφιλείς νησιωτικούς κόμβους της Ευρώπης, προσελκύοντας ταξιδιώτες υψηλών εισοδημάτων αλλά και οικογένειες.

