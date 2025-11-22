ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τι απαντά η ελληνική ναυτιλιακή Altomare για τις αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της
Ναυτιλία
11:25 - 22 Νοε 2025

Τι απαντά η ελληνική ναυτιλιακή Altomare για τις αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Κυρώσεις στην ελληνική Altomare επέβαλαν οι ΗΠΑ την Πέμπτη (20/11), στο πλαίσιο της εκστρατείας «μέγιστης πίεσης» κατά του Ιράν. Μία ημέρα αργότερα, την Παρασκευή (22/11), η ελληνική πλοιοκτήτρια εταιρεία, εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία εξέφρασε την «πλήρη έκπληξη και απογοήτευσή της».  

Πιο αναλυτικά, όπως είχε αναφέρει το reporter.gr σε χθεσινό (21/11) ρεπορτάζ, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έθεσε στη «μαύρη λίστα» το πλοίο Kallista 317.000 dwt (έτος κατασκευής 2010) της ελληνικής εταιρείας Altomare (συμφερόντων Μπάκου - Καϋμενάκη), με την αιτιολογία ότι μετέφερε σχεδόν 4 εκατ. βαρέλια ιρανικού πετρελαίου για την Sepehr Energy σε πολλαπλές φορτώσεις.

Κυρώσεις ανακοινώθηκαν επίσης – σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ –για έναν Ινδό διαχειριστή πλοίων, καθώς και έναν ναυλωτή από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η Altomare σε σχετική της ανακοίνωση αναφέρει:

«Η Εταιρεία μας ενημερώθηκε σήμερα το πρωί [σ.σ. Παρασκευή, 21/11] ότι συμπεριελήφθη σε κατάλογο κυρώσεων της αμερικανικής υπηρεσίας OFAC. Η Εταιρεία εκφράζει την πλήρη έκπληξη και απογοήτευσή της για τη συγκεκριμένη αναφορά, καθώς το διαχειριζόμενο πλοίο κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα με βάση την ανακοίνωση των αρχών, όντας ναυλωμένο από φερέγγυους και αξιόπιστους ναυλωτές βρισκόταν στο λιμάνι της Μπάσρα στο Ιράκ σε διαδικασία φόρτωσης με τελικό προορισμό το λιμάνι εκφόρτωσης στο Παραντίπ, στην Ινδία.

«Η Εταιρεία μας δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τα γεγονότα που αναφέρονται και ουδέποτε πραγματοποίησε οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να συνδέεται με τις κατηγορίες ή να εγείρει ζητήματα συμμόρφωσης με τις αμερικανικές κυρώσεις (sanctions). Καθ’ όλο το διάστημα της λειτουργίας μας, τηρούμε απαρέγκλιτα όλους τους διεθνείς κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων των ΗΠΑ, της ΕΕ και των διεθνών οργανισμών.»

«Η Εταιρεία μας μέσω των συμβούλων της έχει προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για τη διόρθωση της καταχώρησης στη λίστα των κυρώσεων, την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και την αποκατάσταση της φήμης της εταιρείας δηλώνοντας παράλληλα ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με διαφάνεια με όλες τις αρμόδιες αρχές», καταλήγει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΕ: Ετοιμάζει κυρώσεις σε κινεζικές εταιρείες για στήριξη της ρωσικής πολεμικής μηχανής
Ειδήσεις

ΕΕ: Ετοιμάζει κυρώσεις σε κινεζικές εταιρείες για στήριξη της ρωσικής πολεμικής μηχανής

Τραμπ σε συνεργάτες του: Όχι σε ολοκληρωτικό πόλεμο με το Ιράν, εκτός αν σκοτωθούν Αμερικανοί στρατιώτες
Ειδήσεις

Τραμπ σε συνεργάτες του: Όχι σε ολοκληρωτικό πόλεμο με το Ιράν, εκτός αν σκοτωθούν Αμερικανοί στρατιώτες

Αραγτσί: Μιλάμε με τις ΗΠΑ, αλλά χωρίς ουσιαστική πρόοδο
Ειδήσεις

Αραγτσί: Μιλάμε με τις ΗΠΑ, αλλά χωρίς ουσιαστική πρόοδο

Κούβα: Αναστέλλονται οι πληρωμές με Visa και Mastercard λόγω αμερικανικών κυρώσεων
Ειδήσεις

Κούβα: Αναστέλλονται οι πληρωμές με Visa και Mastercard λόγω αμερικανικών κυρώσεων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
04/06/2026 - 13:25

Κλάδοι ενέργειας και ψηφιακής τεχνολογίας ενώνουν δυνάμεις για την ανάπτυξη data centers στην Ευρώπη

Πολιτική
04/06/2026 - 13:24

Χρηστίδης: Χρειαζόμαστε Fact checking στην πολιτική και τέλος στα τρολς του διαδικτύου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
04/06/2026 - 13:24

ΔΕΗ: Deal για ενίσχυση των ΑΠΕ - Αποκτά αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα από τη Motor Oil

Επιχειρήσεις
04/06/2026 - 13:20

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Επιστολή στο Υπουργείο Ανάπτυξης για τις νέες επιβαρύνσεις στις ταχυμεταφορές

Ανακοινώσεις
04/06/2026 - 13:17

Alpha Trust - Ανδρομέδα: Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών λόγω επανεπένδυσης του μερίσματος

Τεχνολογία
04/06/2026 - 13:09

Αυξημένο ενδιαφέρον των παιδιών για τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και τις πλατφόρμες επικοινωνίας

Ακίνητα
04/06/2026 - 13:08

Έρευνα REMAX Ελλάς: Tο 75,6% των οικιστικών ακινήτων που πωλήθηκαν το 2025 ήταν ηλικίας +20 ετών

Ειδήσεις
04/06/2026 - 12:55

Η ελίτ της Ρωσίας... απομακρύνεται από τον πόλεμο, ο Πούτιν δεν φαίνεται να νοιάζεται

Επιχειρήσεις
04/06/2026 - 12:53

Μπρατάκος: Μεγάλο εθνικό στοίχημα η παραγωγική αναβάθμιση της χώρας

Ειδήσεις
04/06/2026 - 12:49

Φωτιά κοντά στο Άλσος Βεΐκου - Ισχυρή δύναμη πυρόσβεσης στο σημείο

Ειδήσεις
04/06/2026 - 12:56

ΕΕ: Ετοιμάζει κυρώσεις σε κινεζικές εταιρείες για στήριξη της ρωσικής πολεμικής μηχανής

Τεχνολογία
04/06/2026 - 12:39

ESET: Συνάπτει στρατηγική συνεργασία με το ΝΑΤΟ, μαζί με άλλες κορυφαίες εταιρείες του κλάδου

Νομίσματα
04/06/2026 - 12:32

Οι «σιδερένιοι» κάτοχοι Bitcoin λυγίζουν: Σήμα ότι η αγορά πλησιάζει στον πάτο;

Ειδήσεις
04/06/2026 - 12:31

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Απαλλάχθηκε ο Ανεστίδης - «Θα τους κυνηγήσω μέχρι να πατήσουν μαύρο χιόνι»

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
04/06/2026 - 12:29

ΕΛΣΤΑΤ: Στο +13,7% ο κύκλος εργασιών στον κλάδο του αυτοκινήτου το Μάρτιο

Επιχειρήσεις
04/06/2026 - 12:22

Παπακωνσταντίνου (Ideal): 24-26 Ιουνίου η εισαγωγή των Attica στο Χρηματιστήριο – «Σκανάρεται» η επόμενη εξαγορά

Οικονομία
04/06/2026 - 12:15

ΕΛΣΤΑΤ: Στο +6,7% ο κύκλος εργασιών των υπηρεσιών το πρώτο τρίμηνο του 2026

Οικονομία
04/06/2026 - 12:13

ΕΛΣΤΑΤ: Ισχυρή ανάκαμψη στο χονδρικό εμπόριο τον Μάρτιο μετά τις απώλειες του διμήνου

Επιχειρήσεις
04/06/2026 - 12:13

Συνεργασία EY Ελλάδος και ΠΜΣ στη «Διοίκηση Έργων» του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Πολιτική
04/06/2026 - 11:58

Θεοδωρικάκος: Το πλαφόν στο κέρδος προστατεύει τους καταναλωτές αυτή την περίοδο

Ειδήσεις
04/06/2026 - 11:55

Τραμπ σε συνεργάτες του: Όχι σε ολοκληρωτικό πόλεμο με το Ιράν, εκτός αν σκοτωθούν Αμερικανοί στρατιώτες

Ειδήσεις
04/06/2026 - 11:55

Στουμπ: Η ΕΕ να φτάσει τα 40 μέλη – Να εξεταστεί ένταξη Τουρκίας και Καναδά

Ακίνητα
04/06/2026 - 11:50

«Ανακαινίζω»: Επιδότηση έως €36.000 για κλειστές κατοικίες - Θέμα ημερών η λειτουργία της πλατφόρμας

Χρηματιστήρια
04/06/2026 - 11:35

Ήπια άνοδος στις Ευρωαγορές παρά την κλιμάκωση των εντάσεων ΗΠΑ - Ιράν - Απώλειες στην Ασία

Ανακοινώσεις
04/06/2026 - 11:35

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Bally’s Intralot

Επιχειρήσεις
04/06/2026 - 11:26

Γέφυρες Επιχειρηματικής Συνεργασίας Ελλάδας – Νοτίου Αφρικής

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
04/06/2026 - 11:16

Σέιχ Σου: Μεγάλο έργο υπογειοποίησης γραμμών, άνω των 8 εκατ. ευρώ, από τον ΔΕΔΔΗΕ

Επιχειρήσεις
04/06/2026 - 11:13

Άνοιξαν οι αιτήσεις για το AKTOR4TheFuture, το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα

Περιβάλλον
04/06/2026 - 11:07

Δήμος Αθηναίων: Συμμετοχή στην παγκόσμια πρωτοβουλία του ΟΗΕ «50 Cities at 50°C» για την κλιματική θωράκιση

Ανακοινώσεις
04/06/2026 - 10:58

Allwyn: Αύξηση 24% στα προσαρμοσμένα EBITDA το α' τρίμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ