Τι απαντά η ελληνική ναυτιλιακή Altomare για τις αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της

Κυρώσεις στην ελληνική Altomare επέβαλαν οι ΗΠΑ την Πέμπτη (20/11), στο πλαίσιο της εκστρατείας «μέγιστης πίεσης» κατά του Ιράν. Μία ημέρα αργότερα, την Παρασκευή (22/11), η ελληνική πλοιοκτήτρια εταιρεία, εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία εξέφρασε την «πλήρη έκπληξη και απογοήτευσή της».

Πιο αναλυτικά, όπως είχε αναφέρει το reporter.gr σε χθεσινό (21/11) ρεπορτάζ, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έθεσε στη «μαύρη λίστα» το πλοίο Kallista 317.000 dwt (έτος κατασκευής 2010) της ελληνικής εταιρείας Altomare (συμφερόντων Μπάκου - Καϋμενάκη), με την αιτιολογία ότι μετέφερε σχεδόν 4 εκατ. βαρέλια ιρανικού πετρελαίου για την Sepehr Energy σε πολλαπλές φορτώσεις.

Κυρώσεις ανακοινώθηκαν επίσης – σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ –για έναν Ινδό διαχειριστή πλοίων, καθώς και έναν ναυλωτή από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η Altomare σε σχετική της ανακοίνωση αναφέρει:

«Η Εταιρεία μας ενημερώθηκε σήμερα το πρωί [σ.σ. Παρασκευή, 21/11] ότι συμπεριελήφθη σε κατάλογο κυρώσεων της αμερικανικής υπηρεσίας OFAC. Η Εταιρεία εκφράζει την πλήρη έκπληξη και απογοήτευσή της για τη συγκεκριμένη αναφορά, καθώς το διαχειριζόμενο πλοίο κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα με βάση την ανακοίνωση των αρχών, όντας ναυλωμένο από φερέγγυους και αξιόπιστους ναυλωτές βρισκόταν στο λιμάνι της Μπάσρα στο Ιράκ σε διαδικασία φόρτωσης με τελικό προορισμό το λιμάνι εκφόρτωσης στο Παραντίπ, στην Ινδία.

«Η Εταιρεία μας δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τα γεγονότα που αναφέρονται και ουδέποτε πραγματοποίησε οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να συνδέεται με τις κατηγορίες ή να εγείρει ζητήματα συμμόρφωσης με τις αμερικανικές κυρώσεις (sanctions). Καθ’ όλο το διάστημα της λειτουργίας μας, τηρούμε απαρέγκλιτα όλους τους διεθνείς κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων των ΗΠΑ, της ΕΕ και των διεθνών οργανισμών.»

«Η Εταιρεία μας μέσω των συμβούλων της έχει προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για τη διόρθωση της καταχώρησης στη λίστα των κυρώσεων, την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και την αποκατάσταση της φήμης της εταιρείας δηλώνοντας παράλληλα ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με διαφάνεια με όλες τις αρμόδιες αρχές», καταλήγει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.