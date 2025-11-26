Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου: Nέος κτηριακός χώρος στον Ορνό

Ένα καλαίσθητο χώρο γραφείων απέκτησε το Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου στον Ορνό.

Πρόκειται για χώρο όπου θα συστεγάζεται και το φυλάκιο του Λιμεναρχείου, ο οποίος ανακατασκευάστηκε και εξοπλίστηκε με τη συμβολή και του Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων και Σκαφών Αναψυχής Μυκόνου "Ο Άγιος Νικόλαος" στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου θα παρέχεται η δυνατότητα να φιλοξενούνται για την εξυπηρέτηση των γραφειακών τους αναγκών.

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Αθ. Κουσαθανάς - Μέγας και ευχαρίστησε όλους και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο του Συλλόγου Μαθιό Κουσαθανά για τη συμβολή τους στην υλοποίηση του εγχειρήματος.