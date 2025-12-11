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ΟΛΠ: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Τελετή Απονομής των Πρώτων Υποτροφιών «Kunpeng Scholarship»
Ναυτιλία
17:14 - 11 Δεκ 2025

ΟΛΠ: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Τελετή Απονομής των Πρώτων Υποτροφιών «Kunpeng Scholarship»

Reporter.gr Newsroom
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Με ιδιαίτερη επιτυχία και παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, πραγματοποιήθηκε σήμερα στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς η πρώτη τελετή απονομής των υποτροφιών “Kunpeng Scholarship” (PPA–COSCO SHIPPING Kunpeng Scholarship).

Πρόκειται για μια νέα πρωτοβουλία κοινωνικής υπευθυνότητας της ΟΛΠ Α.Ε., η οποία στηρίζει πρωτοετείς φοιτητές με υψηλούς βαθμούς εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από τους όμορους δήμους Πειραιά, Περάματος, Κερατσινίου–Δραπετσώνας και Σαλαμίνας, υποβοηθώντας έμπρακτα τα πρώτα βήματα της ακαδημαϊκής τους πορείας.

Στο πλαίσιο της τελετής απονεμήθηκαν υποτροφίες σε δέκα φοιτητές, ως αναγνώριση των υψηλών επιδόσεών τους, αλλά και ως ενεργή υποστήριξη στην πρόσβασή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, H.E. Fang Qiu, ο Πρόεδρος της Ομάδας φιλίας Ελλάδας – Κίνας και Βουλευτής Πειραιά κ. Ιωάννης Τραγάκης καθώς και οι δήμαρχοι Πειραιά, Περάματος, Σαλαμίνας – κ. Ιωάννης Μώραλης, κ. Γιάννης Λαγουδάκος, και κ. Γεώργιος Παναγόπουλος και ο γ.γ. Κερατσινίου – Δραπετσώνας κ. Κωνσταντίνος Τσεφαλάς – οι οποίοι συνεχάρησαν θερμά τους φοιτητές για τις επιδόσεις και την προσωπική τους προσπάθεια, υπογραμμίζοντας τον ουσιαστικό ρόλο τέτοιων δράσεων στην κοινωνική συνοχή και στη στήριξη της νέας γενιάς.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αναγνώστηκε και ο χαιρετισμός της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κας. Δόμνας Μιχαηλίδου, η οποία ανέδειξε τη σημασία της σύμπραξης φορέων όπως η ΟΛΠ Α.Ε., η COSCO SHIPPING και οι δήμοι της περιοχής, που στηρίζουν έμπρακτα τους νέους μέσα από υποτροφίες και προγράμματα κοινωνικής υποστήριξης.

Κατά την εναρκτήρια ομιλία του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΠ Α.Ε., κ. Han Chao, ανέδειξε τον βαθύτερο κοινωνικό χαρακτήρα της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σημειώνοντας:

«Επενδύοντας στους νέους, επενδύουμε στο μέλλον των τοπικών μας κοινωνιών και της χώρας. Στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς αναγνωρίζουμε ότι ο ρόλος μας υπερβαίνει τη λειτουργία ενός ισχυρού οικονομικού φορέα∙ εκτείνεται σε μια σταθερή δέσμευση και ευθύνη απέναντι στην κοινωνία. Με συνέπεια και αίσθημα προσφοράς, θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε δίπλα στη νέα γενιά, δημιουργώντας ευκαιρίες, ενισχύοντας την πρόοδό της και συμβάλλοντας ουσιαστικά σε μια κοινωνία με περισσότερη ισότητα και προοπτική».

Μετά την απονομή των υποτροφιών, η ΟΛΠ Α.Ε. προχώρησε στην παράδοση 5.000 χριστουγεννιάτικων δωροεπιταγών για παιδιά στους όμορους δήμους, καθώς και σε οικογένειες των εργαζομένων στον ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο, ενισχύοντας ουσιαστικά τις τοπικές κοινωνίες κατά την εορταστική περίοδο. Η δράση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο κοινωνικό πρόγραμμα του Οργανισμού, το οποίο επικεντρώνεται στη στήριξη ευάλωτων ομάδων και στην προώθηση πρωτοβουλιών με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Το πρόγραμμα «Kunpeng Scholarship» αναμένεται να καθιερωθεί ως θεσμός με σταθερή ετήσια παρουσία, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη σχέση του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς με τις τοπικές κοινωνίες και προσφέροντας πολύτιμη υποστήριξη στους νέους που συνθέτουν το μέλλον της χώρας.

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