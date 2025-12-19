Ναυπηγεία Ελευσίνας: Υπεγράφη η συμφωνία κατασκευής 2 συν 2 νέων πλοίων με τις ΗΠΑ

Ακόμα ένα βήμα ενίσχυσης της παρουσίας των Ναυπηγείων Ελευσίνας στη διεθνή αγορά χαρακτηρίζεται η σύμβαση κατασκευής 2+2 νέων πλοίων με την κορυφαία εταιρεία στο χώρο των ρυμουλκών DFC, που υπεγράφη την Παρασκευή (12/19), παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια και της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Στόχος η ενίσχυση του στρατηγικού ρόλου του λιμανιού και των ναυπηγείων της Ελευσίνας ως ενεργειακού, εμπορικού και διαμετακομιστικού κέντρου.

Ειδικά η παρουσία της κ. Γκίλφοϊλ στην Ελευσίνα, μετά και την πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την επέκταση των δραστηριοτήτων του λιμανιού της περιοχής, για το οποίο έχει εκφραστεί αμερικανικό ενδιαφέρον, αποτυπώνει την ενεργό διάθεση της Ουάσινγκτον για εμβάθυνση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Η πρέσβης επανέλαβε ότι είναι ξεκάθαρη η δέσμευση της Ουάσινγκτον για συμφωνίες αμοιβαία επωφελείς τόσο για τον ελληνικό όσο και για τον αμερικανικό λαό.



Υπενθυμίζεται ότι η αμερικανική κρατική αναπτυξιακή τράπεζα DFC έχει ήδη επενδύσει 125 εκατομμύρια δολάρια στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, χρήματα τα οποία κατευθύνονται στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων.



Απώτερος στόχος της DFC είναι η επέκταση των δυνατότητων των Ναυπηγείων να εξυπηρετεί πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ανέφερε ότι «οι ΗΠΑ επενδύουν σε έργα που προσφέρουν απτά οφέλη και για τους δύο λαούς. Όπως είπε, η αναγέννηση των Ναυπηγείων Ελευσίνας αποτελεί αποτέλεσμα συγκεκριμένων δεσμεύσεων που τηρήθηκαν στην πράξη».

Ο Βασίλης Κικίλιας τόνισε, από την πλευρά του, ότι «υποστηρίζουμε με όλες τις δυνάμεις μας την ελληνική ναυτιλία». Συμπλήρωσε ότι «δίνεται η δυνατότητα να γίνουν και άλλες επενδύσεις».

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