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Η Laura DiBella νέα επίτροπος στη Federal Maritime Commission των ΗΠΑ
Ναυτιλία
13:59 - 07 Ιαν 2026

Η Laura DiBella νέα επίτροπος στη Federal Maritime Commission των ΗΠΑ

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Νέα επίτροπος στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ναυτιλίας των ΗΠΑ (FMC) ανέλαβε στις 6 Ιανουαρίου 2026 η Laura DiBella, σε μια συγκυρία αυξημένης ρυθμιστικής δραστηριότητας των Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών.

Η DiBella είχε προταθεί για τη θέση από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Donald Trump τον Σεπτέμβριο του 2025, εγκρίθηκε από τη Γερουσία τον Δεκέμβριο και διορίστηκε επισήμως στις αρχές Ιανουαρίου.

Με την ανάληψη των καθηκόντων της συμπληρώνεται η σύνθεση της Επιτροπής σε μια περίοδο κατά την οποία η FMC εντείνει τον έλεγχο της διεθνούς ναυτιλιακής αγοράς, με επίκεντρο ζητήματα ανταγωνισμού, λιμενικής πρόσβασης και εμπορικών πρακτικών.

Η νέα επίτροπος προέρχεται από τον χώρο της λιμενικής και οικονομικής διοίκησης. Στο παρελθόν διετέλεσε υπουργός Εμπορίου της Πολιτείας της Φλόριντα, επικεφαλής του οργανισμού Enterprise Florida, καθώς και στέλεχος λιμενικών αρχών και φορέων πλοήγησης.

Η επαγγελματική της διαδρομή συνδέεται κυρίως με την ανάπτυξη λιμένων, την προσέλκυση επενδύσεων και τη διαχείριση ναυτιλιακών υποδομών.

Η τοποθέτησή της αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η FMC διαδραματίζει ενεργότερο ρόλο στη διαμόρφωση και εφαρμογή της αμερικανικής ναυτιλιακής πολιτικής, σε συνάρτηση με τις ευρύτερες εμπορικές και γεωπολιτικές επιλογές της Ουάσιγκτον.

Οι αποφάσεις και οι παρεμβάσεις της Επιτροπής επηρεάζουν άμεσα τις διεθνείς γραμμές, τους λιμένες και τις ναυτιλιακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αμερικανική αγορά.

Η νέα σύνθεση της FMC αναμένεται να κινηθεί στη γραμμή ενίσχυσης της εποπτείας και της κανονιστικής παρουσίας των ΗΠΑ στη ναυτιλία, σε ένα περιβάλλον αυξημένων εντάσεων και ανακατατάξεων στο παγκόσμιο θαλάσσιο εμπόριο.

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