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COSCO: 106 νέα πλοία σε πέντε μέρες – Συστημική στρατηγική η ανανέωση στόλου
Ναυτιλία
21:32 - 11 Ιαν 2026

COSCO: 106 νέα πλοία σε πέντε μέρες – Συστημική στρατηγική η ανανέωση στόλου

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Σε μόλις πέντε μέρες, μεταξύ 8 και 12 Δεκεμβρίου, ο κινεζικός ναυτιλιακός όμιλος COSCO Shipping παρήγγειλε συνολικά 106 νεότευκτα πλοία, καταγράφοντας έναν από τους μεγαλύτερους και ταχύτερους κύκλους παραγγελιών που έχουν ανακοινωθεί τα τελευταία χρόνια στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά. 

Η κίνηση αυτή αποτυπώθηκε σε δύο διαδοχικές ανακοινώσεις. Αρχικά σε ένα mega deal 87 πλοίων σε επίπεδο ομίλου και, λίγες ημέρες αργότερα, σε ένα πρόσθετο πακέτο 19 πλοίων από τη θυγατρική COSCO Shipping Energy Transportation (CSET).

Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στο μέγεθος των παραγγελιών, αλλά επεκτείνεται στη δομή και στη στρατηγική λογική που τις συνοδεύει. Το πακέτο της CSET θεωρείται ιδιαίτερα ενδεικτικό των προθέσεων του ομίλου. Περιλαμβάνει 19 νεότευκτα με σαφή προσανατολισμό στους τομείς πετρελαίου, χημικών και αερίου, ένα πλοίο μεταφοράς αιθυλενίου 9.000 κυβικών μέτρων με πρόωση LNG dual-fuel και 18 δεξαμενόπλοια στις κατηγορίες Aframax, LR2, LR1 και MR.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι δύο Aframax και δύο LR2 θα είναι methanol dual-fuel, ένδειξη ότι οι «πράσινες» επιλογές θα αποτελούν πλέον βασικές μονάδες καθημερινής εμπορικής δραστηριότητας.

Εξίσου κρίσιμη είναι και η ναυπηγική διάσταση. Και τα 19 πλοία της CSET θα κατασκευαστούν εντός του ομίλου, στα ναυπηγεία της COSCO Shipping Heavy Industry σε Dalian, Yangzhou και Guangdong.

Με τον τρόπο αυτό, ο όμιλος αξιοποιεί την καθετοποιημένη δομή του για να εξασφαλίσει χρονοδιαγράμματα παράδοσης, να μειώσει την έκθεση σε εξωτερικά ναυπηγεία και να τυποποιήσει λύσεις καθαρής ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα.

Το πακέτο των 87 πλοίων, που είχε προηγηθεί, εντάσσεται σε έναν συνολικότερο σχεδιασμό ανανέωσης και αναβάθμισης στόλου, με αιχμές την απανθρακοποίηση, την ψηφιοποίηση και τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό χωρητικότητας.

Η εικόνα που προκύπτει δεν παραπέμπει σε αποσπασματικές επενδύσεις, αλλά σε ένα οργανωμένο πρόγραμμα πολλαπλών ναυπηγείων, καυσίμων και τύπων πλοίων.

Συνολικά, η κίνηση της COSCO υπογραμμίζει μια ευρύτερη τάση, σύμφωνα με την οποία οι μεγάλοι, ναυτιλιακοί όμιλοι δεν αντιμετωπίζουν πλέον την ανανέωση στόλου ως μεμονωμένη επιχειρηματική απόφαση, αλλά ως συστημική στρατηγική.

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