Πώς προχωρούν τα έργα αποκατάστασης στις λιμενικές εγκαταστάσεις της Μυκόνου

Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς τα έργα αποκατάστασης στις λιμενικές εγκαταστάσεις της Μυκόνου με στόχο, όπως αναφέρει ανακοίνωση του Λιμενικού Ταμείου, να καταστήσουν τις περιοχές κατασκευής τους περισσότερο λειτουργικές και ασφαλείς για τους χρήστες.

Συγκεκριμένα, τα έργα που κατασκευάστηκαν αφορούν στη Μαρίνα Τούρλου και στο παλιό λιμάνι του νησιού και περιλάμβαναν την επισκευή της ανατολικής γωνίας της νησίδας της Μαρίνας και την κατασκευή κοιτόστρωσης σε όλη την νησίδα ώστε να καταστεί ασφαλής η μεταφορά επιβατών με θαλάσσια μέσα.

Και τα δύο έργα κατασκευάσθηκαν με χερσαία μέσα και δεν διακόπηκε καθόλου η λειτουργία της μαρίνας αλλά και η ναυσιπλοΐα εντός αυτής.

Σε ότι αφορά στο παλιό λιμάνι αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα υποσκαφών που υπήρχαν στην περιοχή προσέγγισης των σκαφών μεταφοράς επιβατών στην βόρεια γωνία του παλιού λιμένα (Γιώτ Κλάμπ). Το σημείο επισκευής έχει μεγάλη επισκεψιμότητα λόγω της χρήσης του χώρου αυτού για θαλάσσια επικοινωνία με το νέο λιμάνι. Παράλληλα, επισκευάστηκε το ακρομώλιο του προβλήτα «Άη Νικολάκη» μπροστά στο Δημαρχείο Μυκόνου και σε μήκος 15 μ περίπου που παρουσίαζε επίσης υπόσκαφα αλλά και είχε υπάρξει αλλοίωση της επιπεδότητας ανωδομής και ήταν επικίνδυνη για τους επισκέπτες του σημείου αυτού. Ο χώρος χρησιμοποιείται κυρίως για ελλιμενισμό μικρών και αλιευτικών σκαφών.

Έμπειρη καταδυτική ομάδα συνεργάσθηκε με συνεργείο εξειδικευμένο σε κατασκευές λιμενικών έργων για την επισκευή αυτών των έργων.

Σε δήλωση του ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου Αθ. Κουσαθανάς – Μέγας ανέφερε: «Έχουμε επανειλημμένα τονίσει ότι βασική μας μέριμνα είναι να επεμβαίνουμε όπου κρίνεται απαραίτητο και να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για να βελτιώνουμε συνεχώς τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια των λιμενικών εγκαταστάσεων του νησιού μας. Η Μύκονος οφείλει να αποτελεί πρότυπο θαλάσσιου σταθμού εισόδου για να εξυπηρετεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες της. Τα έργα που προγραμματίζουμε και εκτελούμε γίνονται με βάση τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους συντήρησης και επισκευής, όπως αρμόζει στη φήμη ενός προορισμού με παγκόσμια αναγνώριση και απήχηση».