Times of Israel: Προειδοποιήσεις για επανέναρξη επιθέσεων σε πλοία εν μέσω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Οι Times of Israel, επικαλούμενοι δύο πηγές προσκείμενες στους Χούθι, μεταδίδουν ότι οι επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων ενδέχεται να επαναληφθούν, πιθανόν ακόμη και εντός των επόμενων ωρών. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από την πλευρά της οργάνωσης, ωστόσο η πληροφορία επαναφέρει άμεσα το σενάριο επέκτασης της κρίσης στη θαλάσσια ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής.

Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η αρχική φάση στρατιωτικών επιχειρήσεων, χωρίς ακόμη σαφή εικόνα για τη διάρκεια ή την έντασή τους.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο βρετανικός οργανισμός UK Maritime Trade Operations (UKMTO) εξέδωσε προειδοποίηση προς τη ναυτιλιακή κοινότητα, επισημαίνοντας αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα στον Περσικό Κόλπο, στον Κόλπο του Ομάν, στη Βόρεια Αραβική Θάλασσα και στα Στενά του Ορμούζ.

Οι ναυτιλλόμενοι καλούνται να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω πιθανών διαταραχών, στα συστήματα AIS, στη ναυσιπλοΐα και στις επικοινωνίες πλοίων.

Ήδη καταγράφονται ενδείξεις τεχνικών παρεμβολών, καθώς στοιχεία AIS εμφανίζουν πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χωρητικότητας 13.000 TEU να βρίσκεται λανθασμένα στην ξηρά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, γεγονός που αποδίδεται σε ηλεκτρονικές παρεμβολές.

Μέχρι στιγμής, καμία μεγάλη εταιρεία τακτικών γραμμών δεν έχει εκδώσει επίσημη οδηγία σχετικά με διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, σύμφωνα με το Bloomberg, ορισμένα δεξαμενόπλοια έχουν ήδη αρχίσει να αποφεύγουν τη διέλευση, ένδειξη ότι η αγορά εισέρχεται σε φάση προληπτικής διαχείρισης κινδύνου.

Τα διαθέσιμα δεδομένα κυκλοφορίας δείχνουν ότι τέσσερα containerships με ενεργό AIS εξέρχονται από τα Στενά, ενώ τρία κατευθύνονται προς αυτά, στοιχείο που υποδηλώνει ότι η ναυσιπλοΐα συνεχίζεται αλλά υπό αυξημένη επιτήρηση.