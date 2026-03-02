Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία: Να κηρυχθεί εμπόλεμη ζώνη ο Περσικός Κόλπος

Την έντονη ανησυχία της για την κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις που θα έχουν στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας εκφράζει, σε ανακοίνωσή της, η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ).

Το ναυτεργατικό σωματείο των ναυτικών προειδοποιεί για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ναυτικοί που υπηρετούν σε πλοία τα οποία δραστηριοποιούνται στον Περσικό Κόλπο και καλεί την ελληνική πολιτεία να λάβει άμεσα μέτρα για την προστασία και τον επαναπατρισμό των πληρωμάτων.

Η ΠΝΟ ζητά να οριστεί ως εμπόλεμη ζώνη η ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου, της Ερυθράς Θάλασσας, της Αραβικής Θάλασσας και να υλοποιούνται άμεσα τα αιτήματα παλιννόστησης των ναυτικών με ευθύνη και δαπάνη των πλοιοκτητών, για όσους ναυτικούς δεν επιθυμούν να συνεχίσουν να υπηρετούν στα πλοία που διέρχονται από αυτές τις περιοχές.

Υπό το ίδιο πρίσμα, σημειώνει ότι αποτελεί ύψιστο αγαθό η προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των «συναδέλφων ναυτεργατών» και δεν μετριέται με «κέρδη και ζημιές».

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον Υπουργό Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια, στον Περσικό Κόλπο βρίσκονται αυτή τη στιγμή 10 πλοία με ελληνική σημαία και 85 Έλληνες ναυτικούς. Όλοι - όπως τόνισε ο Υπουργός - είναι καλά στην υγεία τους.

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