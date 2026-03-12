Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση για τα Στενά του Ορμούζ

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση στις 18 και 19 Μαρτίου, προκειμένου να αξιολογήσει τον αντίκτυπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις θαλάσσιες μεταφορές και στην ασφάλεια των ναυτικών, με ιδιαίτερη έμφαση στα Στενά του Ορμούζ και τις γύρω περιοχές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού του ΟΗΕ, η σύνοδος συγκλήθηκε έπειτα από αίτημα αρκετών μελών του Συμβουλίου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για την προστασία της ναυτιλίας και των πληρωμάτων.