Αντιπροσωπεία της Ιαπωνικής Πρεσβείας επισκέφθηκε την ΟΛΠ Α.Ε. στον Πειραιά

Αντιπροσωπεία της Ιαπωνικής Πρεσβείας στην Ελλάδα επισκέφθηκε στις 16 Μαρτίου 2026 τα κεντρικά γραφεία της ΟΛΠ Α.Ε., όπου είχε συνάντηση με τη διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς. Την ιαπωνική αποστολή συνόδευε ο κ. Shu Tamaura, Διευθυντής της Δεύτερης Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών της Ιαπωνίας, ενώ από πλευράς ΟΛΠ Α.Ε. την αντιπροσωπεία υποδέχθηκε ο διευθύνων σύμβουλος κ. Su Xudong.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και ο ρόλος που διαδραματίζει το λιμάνι του Πειραιά στις θαλάσσιες μεταφορές και στο εμπόριο. Σύμφωνα με την ενημέρωση της εταιρείας, συζητήθηκαν επίσης οι υπηρεσίες που παρέχει ο λιμένας, καθώς και οι παράγοντες που, κατά την εκτίμηση της διοίκησης, έχουν συμβάλει στην αναπτυξιακή πορεία του Οργανισμού τα τελευταία χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, τα μέλη της ιαπωνικής αντιπροσωπείας ξεναγήθηκαν στις βασικές εγκαταστάσεις και υποδομές του λιμανιού. Παρουσιάστηκαν οι κύριοι τομείς δραστηριότητας της ΟΛΠ Α.Ε., με έμφαση στη λειτουργία του Πειραιά ως πολυδραστήριου λιμένα με διεθνή προσανατολισμό και συνεργασίες με ξένους εταίρους.

Ο κ. Shu Tamaura , Διευθυντής της Δεύτερης Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών της Ιαπωνίας παραλαμβάνει τιμητική πλακέτα από τον κ. Su Xudong Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΟΛΠ Α.Ε.

Η ΟΛΠ Α.Ε. είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και διαχειρίζεται το λιμάνι του Πειραιά, το μεγαλύτερο της χώρας. Οι δραστηριότητές της καλύπτουν, μεταξύ άλλων, την κρουαζιέρα, την ακτοπλοΐα, τη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων και αυτοκινήτων, τα γενικά φορτία, τη ναυπηγοεπισκευή, τα logistics και τις υπηρεσίες ελεύθερης ζώνης. Βασικός μέτοχος της εταιρείας είναι η COSCO Shipping, η οποία κατέχει το 67% του μετοχικού κεφαλαίου.

Στην ανακοίνωσή του ο ΟΛΠ, σημειώνει ότι την τελευταία δεκαετία έχει καταγράψει σταθερή ανάπτυξη, με έμφαση στην περιβαλλοντική διαχείριση και στην αξιοποίηση εργαλείων ψηφιοποίησης. Αναφέρει επίσης ότι διαθέτει την πιστοποίηση ECO PORT, συμμετέχει στη λίστα ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών και περιλαμβάνεται στις πιο βιώσιμες εταιρείες της Ελλάδας για το 2025.