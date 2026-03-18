Βαφειάς: Έχω τρία πλοία εγκλωβισμένα στα Στενά του Ορμούζ - «Καμπανάκια» για την ελληνική οικονομία

Καμπανάκι για τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή έκρουσε ο εφοπλιστής Χάρης Βαφειάς, ο οποίος αποκάλυψε πως έχει τρία πλοία από το στόλο του εγκλωβισμένα στα Στενά του Ορμούζ.

Ο κ. Βαφειάς δεν έκρυψε την ανησυχία του, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε γενικότερο επίπεδο. Τόνισε πως τρία από τα πλοία του στόλου του βρίσκονται εγκλωβισμένα στα Στενά του Ορμούζ και αναμένει με αγωνία τις εξελίξεις.

Ο εφοπλιστής εκτίμησε πως «αν συνεχιστεί ο πόλεμος, θα υπάρξουν πολύ δυσάρεστες συνέπειες για την ελληνική οικονομία».

Επίσης, τόνισε πως πρέπει να υπάρξει μεγάλη ετοιμότητα των ελληνικών αρχών, καθώς δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να έχουμε τρομοκρατικό χτύπημα.

Να σημειωθεί πως ο κ. Βαφειάς αναδείχθηκε EY «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» Ελλάδος 2025, στην κατηγορία «Δυναμικά Αναπτυσσόμενος Επιχειρηματίας». Κατά την αποδοχή του βραβείου δήλωσε παραλαμβάνοντας το μεγάλο βραβείο: «Είμαι συγκινημένος για αυτή την τιμή. Η σκληρή δουλειά, το χιώτικο DNA και η έλλειψη φόβου, με έφεραν στο σημείο αυτό, κάτι που ούτε θα το είχα φανταστεί ποτέ όταν ξεκινούσα το 2001. Στο Μόντε Κάρλο θα πάμε να αναδείξουμε τι σημαίνει ελληνική μαγκιά».

Από τη μεριά του ο επιχειρηματίας, Βαγγέλης Γεροβασιλείου, είπε πως «χάσαμε τις εξαγωγές προς τη Ρωσία λόγω Ουκρανίας» και τώρα έχουμε ένα ακόμα πολεμικό μέτωπο.

Εξέφρασε την άποψη πως πλέον είναι «μονόδρομος το άνοιγμα σε νέες αγορές προς χώρες της Ασίας» και σίγουρα δεν βοηθάει ο πόλεμος.

Ο Ευάγγελος Γεροβασιλείου, Διευθύνων Σύμβουλος, ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε., νικητής της κατηγορίας «Πρωτοπόρος Επιχειρηματίας», σημείωσε: «Δεν είδα ποτέ τη δουλειά μου απλώς ως ένα επάγγελμα. Την είδα ως μια αποστολή ζωής, βαθιά συνδεδεμένη με τη γη, το αμπέλι και τον σεβασμό στο περιβάλλον που μας τα προσφέρει».