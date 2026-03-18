ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Βαφειάς: Έχω τρία πλοία εγκλωβισμένα στα Στενά του Ορμούζ - «Καμπανάκια» για την ελληνική οικονομία
Ναυτιλία
12:32 - 18 Μαρ 2026

Βαφειάς: Έχω τρία πλοία εγκλωβισμένα στα Στενά του Ορμούζ - «Καμπανάκια» για την ελληνική οικονομία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Καμπανάκι για τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή έκρουσε ο εφοπλιστής Χάρης Βαφειάς, ο οποίος αποκάλυψε πως έχει τρία πλοία από το στόλο του εγκλωβισμένα στα Στενά του Ορμούζ.

Ο κ. Βαφειάς δεν έκρυψε την ανησυχία του, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε γενικότερο επίπεδο. Τόνισε πως τρία από τα πλοία του στόλου του βρίσκονται εγκλωβισμένα στα Στενά του Ορμούζ και αναμένει με αγωνία τις εξελίξεις.

Ο εφοπλιστής εκτίμησε πως «αν συνεχιστεί ο πόλεμος, θα υπάρξουν πολύ δυσάρεστες συνέπειες για την ελληνική οικονομία».

Επίσης, τόνισε πως πρέπει να υπάρξει μεγάλη ετοιμότητα των ελληνικών αρχών, καθώς δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να έχουμε τρομοκρατικό χτύπημα.

Να σημειωθεί πως ο κ. Βαφειάς αναδείχθηκε EY «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» Ελλάδος 2025, στην κατηγορία «Δυναμικά Αναπτυσσόμενος Επιχειρηματίας». Κατά την αποδοχή του βραβείου δήλωσε παραλαμβάνοντας το μεγάλο βραβείο: «Είμαι συγκινημένος για αυτή την τιμή. Η σκληρή δουλειά, το χιώτικο DNA και η έλλειψη φόβου, με έφεραν στο σημείο αυτό, κάτι που ούτε θα το είχα φανταστεί ποτέ όταν ξεκινούσα το 2001. Στο Μόντε Κάρλο θα πάμε να αναδείξουμε τι σημαίνει ελληνική μαγκιά».

Από τη μεριά του ο επιχειρηματίας, Βαγγέλης Γεροβασιλείου, είπε πως «χάσαμε τις εξαγωγές προς τη Ρωσία λόγω Ουκρανίας» και τώρα έχουμε ένα ακόμα πολεμικό μέτωπο.

Εξέφρασε την άποψη πως πλέον είναι «μονόδρομος το άνοιγμα σε νέες αγορές προς χώρες της Ασίας» και σίγουρα δεν βοηθάει ο πόλεμος.

Ο Ευάγγελος Γεροβασιλείου, Διευθύνων Σύμβουλος, ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε., νικητής της κατηγορίας «Πρωτοπόρος Επιχειρηματίας», σημείωσε: «Δεν είδα ποτέ τη δουλειά μου απλώς ως ένα επάγγελμα. Την είδα ως μια αποστολή ζωής, βαθιά συνδεδεμένη με τη γη, το αμπέλι και τον σεβασμό στο περιβάλλον που μας τα προσφέρει».

Τελευταία τροποποίηση στις 18/03/2026 - 12:52
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τραμπ: Εντελώς ανοιχτό το Ορμούζ – Αν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνω ό,τι χρειαστεί
Ειδήσεις

Τραμπ: Εντελώς ανοιχτό το Ορμούζ – Αν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνω ό,τι χρειαστεί

Ερντογάν: Χαιρέτισε τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, προειδοποιώντας για ενδεχόμενες προσπάθειες υπονόμευσης
Ειδήσεις

Ερντογάν: Χαιρέτισε τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, προειδοποιώντας για ενδεχόμενες προσπάθειες υπονόμευσης

Βανς από Ελβετία: Σημαντική η πρόοδος στις συνομιλίες - Θετικές ενδείξεις για συμφωνία
Ειδήσεις

Βανς από Ελβετία: Σημαντική η πρόοδος στις συνομιλίες - Θετικές ενδείξεις για συμφωνία

Ποιος κέρδισε τελικά τον πόλεμο στο Ιράν;
Ανεμοδείκτης

Ποιος κέρδισε τελικά τον πόλεμο στο Ιράν;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
23/06/2026 - 15:08

Στο έλεος του καύσωνα η Ευρώπη - Σαράντα νεκροί στη Γαλλία

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
23/06/2026 - 14:59

Η Peugeot παρουσιάζει το PEUGEOT NOW

Ειδήσεις
23/06/2026 - 14:53

Λίβανος: Νέες αιχμές της Χεζμπολάχ για παραβίαση της εκεχειρίας – Τι ισχυρίζεται το Ισραήλ

Επιχειρήσεις
23/06/2026 - 14:47

Μπρατάκος: Ελλάδα και Λίβανος μπορούν να ενισχύσουν οικονομικούς δεσμούς σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος

ΑΜΥΝΑ
23/06/2026 - 14:44

Μυτιληναίος: Είναι ώρα οι Ένοπλες Δυνάμεις και η ελληνική βιομηχανία να έρθουν πολύ πιο κοντά

Εμπορεύματα
23/06/2026 - 14:42

Πετρέλαιο: Συνεχίζεται η αποκλιμάκωση των τιμών μετά το άνοιγμα του Ορμούζ

Ανακοινώσεις
23/06/2026 - 14:41

Cenergy: Ολοκληρώθηκε το placement των 6,3 εκατ. μετοχών – Στα €152,5 εκατ. η συναλλαγή

Πολιτική
23/06/2026 - 14:33

Ένσταση Σαμαρά για τη νομοθετική ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη

Το σκίτσο του ΚΥΡ
23/06/2026 - 14:32

Ποιος Τραμπ;

Νομίσματα
23/06/2026 - 14:30

Στον «γκρεμό» της διόρθωσης τα crypto ελέω Wall Street – Πάλι στα $62.000 το Bitcoin

Πολιτική
23/06/2026 - 14:07

Στη Βουλή το αίτημα για άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου

Ειδήσεις
23/06/2026 - 14:06

Η απάντηση Αναστασιάδη στα ευρήματα της Αρχής κατά της Διαφθοράς

Ανακοινώσεις
23/06/2026 - 14:02

ΙΛΥΔΑ: Από 1η Ιουλίου η καταβολή καθαρού μερίσματος €0,085/μετοχή

Οικονομία
23/06/2026 - 13:58

Πτολεμαΐδα: Μελέτη €500.000 για τηλεθέρμανση με ΑΠΕ στο Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Οικονομία
23/06/2026 - 13:55

ΙΟΒΕ: Η επίδραση του οπτικοακουστικού τομέα ανέρχεται σε περίπου €1,9 δισ.

Πολιτική
23/06/2026 - 13:54

Χρηστίδης: Νέα πλατφόρμα πρέπει να ετοιμάσει η ΝΔ με τίτλο «Poses dikografies akoma»

Πολιτική
23/06/2026 - 13:51

Κεραμέως: Έρχονται δύο νέα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης

Αυτοδιοίκηση
23/06/2026 - 13:38

«Εξυπηρετώ»: Το νέο ψηφιακό εργαλείο του Δήμου Αθηναίων με όλες τις δωρεάν κοινωνικές υπηρεσίες

Ειδήσεις
23/06/2026 - 13:33

BofA: Το καλοκαίρι ευνοεί το δολάριο – Πιέσεις στο ευρώ βλέπουν οι αναλυτές

Πολιτική
23/06/2026 - 13:25

Φόρο τιμής στον Ανδρέα Παπανδρέου απέτισαν ο Πρόεδρος και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ (photos)

Ειδήσεις
23/06/2026 - 13:23

Επιχείρηση «σκούπα» στην Τουρκία ενόψει Συνόδου ΝΑΤΟ – 533 συλλήψεις από τον Μάιο

Ανεμοδείκτης
23/06/2026 - 13:05

Η Πλεύση Ελευθερίας επιστρέφει στα κυβικά της

Πολιτική
23/06/2026 - 12:56

ΕΛΑΣ: Θα διαγράψει η ΝΔ τον Αβραμόπουλο, όπως το ΠΑΣΟΚ την Καϊλή;

Επιχειρήσεις
23/06/2026 - 12:53

ΕΣΕΕ και ΟΠΑ ενώνουν δυνάμεις για τη σύνδεση ακαδημαϊκής κοινότητας και πραγματικής οικονομίας

Οικονομία
23/06/2026 - 12:50

«Καμπανάκι» Στουρνάρα για τη χαμηλή παραγωγικότητα - Ζητά μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις

Επιχειρήσεις
23/06/2026 - 12:49

Tesla: Εκρηκτική επιστροφή στην ευρωπαϊκή αγορά με «άλμα» 57%

Ειδήσεις
23/06/2026 - 12:48

SpaceX: Καταρρέει το «ράλι» μετά τον αρχικό ενθουσιασμό - Απώλειες άνω των 400 δισ. σε μία μέρα

Φορολογία
23/06/2026 - 12:27

Στα «δίχτυα» της ΑΑΔΕ κατασκευαστική με δηλωμένο τζίρο… €3 και «μαύρα» €3 εκατ.

Ειδήσεις
23/06/2026 - 12:19

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε νάρκη στη θάλασσα, σε βάθος 28 μέτρων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/06/2026 - 12:16

Πρίνος: Από το μοναδικό πετρελαϊκό πεδίο της Ελλάδας στον πρώτο αποθηκευτικό χώρο CO₂ της Νοτιοανατολικής Μεσογείου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ