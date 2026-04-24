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Κίνα: Ζήτησε την άμεση αποχώρηση Maersk και MSC από τα λιμάνια του Παναμά
Ναυτιλία
07:14 - 24 Απρ 2026

Κίνα: Ζήτησε την άμεση αποχώρηση Maersk και MSC από τα λιμάνια του Παναμά

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Την άμεση αποχώρησή τους από τα λιμάνια Balboa και Cristóbal στη Διώρυγα του Παναμά φέρεται να ζήτησαν κινεζικές αρχές από τη Maersk και τη Mediterranean Shipping Company (MSC), σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times που αναμεταδόθηκε από το Reuters. 

Η παρέμβαση αυτή έγινε λίγες εβδομάδες αφότου οι δύο ευρωπαϊκοί όμιλοι ανέλαβαν προσωρινά τη διαχείριση των δύο τερματικών σταθμών, μετά την απομάκρυνση της Panama Ports Company, θυγατρικής της CK Hutchison με έδρα το Χονγκ Κονγκ.

Τα δύο λιμάνια βρίσκονται στις δύο πλευρές της Διώρυγας του Παναμά και αποτελούν κρίσιμες υποδομές για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τη διακίνηση εμπορευμάτων. Η αλλαγή στο καθεστώς διαχείρισής τους ακολούθησε την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Παναμά, το οποίο έκρινε αντισυνταγματική την παραχώρηση που είχε δοθεί στην Panama Ports Company.

Στη συνέχεια, οι αρχές της χώρας ανέλαβαν τον έλεγχο των εγκαταστάσεων και προχώρησαν σε προσωρινή μεταβίβαση της λειτουργίας τους σε ευρωπαϊκούς ομίλους, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια των εμπορικών ροών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλούνται οι Financial Times, η κινεζική Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων κάλεσε τις δύο εταιρείες να αποσυρθούν, υποστηρίζοντας ότι δεν θα πρέπει να εμπλέκονται σε ενέργειες που θίγουν τα συμφέροντα κινεζικών επιχειρήσεων.

Από την πλευρά τους, η Maersk και η MSC φέρονται να υποστήριξαν ότι η παρουσία τους στους δύο τερματικούς σταθμούς είναι προσωρινή και αποσκοπεί αποκλειστικά στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της Διώρυγας.

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη ανοιχτή αντιπαράθεση γύρω από το μέλλον των λιμενικών εγκαταστάσεων στον Παναμά. Η CK Hutchison έχει ήδη κινηθεί νομικά κατά των αποφάσεων που οδήγησαν στην απομάκρυνσή της, ενώ παράλληλα διεκδικεί αποζημιώσεις.

Ταυτόχρονα, το Πεκίνο εμφανίζεται να παρακολουθεί στενά κάθε εξέλιξη που αφορά την παρουσία κινεζικών συμφερόντων σε κρίσιμες υποδομές μεταφορών και εφοδιαστικής.

Η διαμάχη για τα Balboa και Cristóbal εξελίσσεται σε μια ευρύτερη υπόθεση με νομικές, εμπορικές και διεθνείς διαστάσεις. Μέχρι στιγμής, τα δύο λιμάνια παραμένουν υπό το προσωρινό καθεστώς διαχείρισης που έχει αποφασίσει ο Παναμάς, ενώ συνεχίζονται οι επαφές και οι διαδικασίες που θα κρίνουν το οριστικό μοντέλο λειτουργίας τους.

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